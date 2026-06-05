“No me convertí en actor para cambiar el mundo”: Peter Dinklage reflexiona sobre fama, representación y estereotipos

El intérprete estadounidense confesó que una de sus prioridades tras la serie fue evitar repetir el mismo tipo de personaje (REUTERS/Etienne Laurent)

Siete años después del final de Game of Thrones, Peter Dinklage sigue reflexionando sobre el impacto que tuvo la serie en su carrera y sobre las barreras que, a su juicio, continúan existiendo para actores con acondroplasia, la forma más común de enanismo. En una conversación publicada por Variety junto a su excompañero Kit Harington, el intérprete estadounidense habló sobre los desafíos que encontró tras despedirse de Tyrion Lannister, uno de los personajes más aclamados de la televisión contemporánea.

Durante la entrevista, Dinklage recordó que, tras el fenómeno mundial de la producción de HBO, intentó evitar quedar encasillado en el papel que le valió tres premios Emmy. Sin embargo, reconoció que muchas de las ofertas que recibió parecían repetir viejos patrones.

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“Empiezas a intentar diseñar cosas para salir de la caja de Tyrion, porque es el mejor personaje que he interpretado, pero no quieres pasar directamente a hacer más de lo mismo”, explicó el actor. Según relató, esperaba que el éxito de la serie hubiera provocado un cambio más profundo en la manera en que Hollywood representaba a las personas de baja estatura.

Para Dinklage, Tyrion Lannister marcó un antes y un después al ofrecer una visión más humana dentro del género fantástico.(HBO)

“No quiero arremeter contra nuestra industria, porque a veces me meto en problemas por hacerlo, así que tengo que elegir mis palabras con cuidado, pero creo que Tyrion, para alguien de mi tamaño, abrió los ojos de la gente”, afirmó.

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Dinklage sostuvo que, dentro del género fantástico, los personajes con características físicas como la suya rara vez son desarrollados con la misma complejidad que otros protagonistas. Por ello, le sorprendió que la situación no cambiara significativamente después del fenómeno televisivo.

“Una vez que terminó Game of Thrones, seguía recibiendo proyectos de fantasía que volvían a ser como antes. Pensé: ‘Maldita sea, creí que habíamos venido a cambiar las cosas’”, señaló.

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Lejos de embarcarse en grandes franquicias inmediatamente después de la serie, el actor explicó que optó por proyectos más pequeños y por desarrollar producciones propias.

La decisión representó un cambio importante respecto a los años previos a Game of Thrones. Aunque reconoció que participó en trabajos de los que se siente orgulloso, también admitió que aceptó algunos proyectos que hoy preferiría no recordar.

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“No soy un líder de ningún tipo”, afirmó Dinklage al referirse a las expectativas que suelen recaer sobre figuras públicas (REUTERS)

“Antes de Thrones había muchas cosas buenas, pero también muchas cosas de las que no me sentía demasiado orgulloso”, confesó.

Dinklage además abordó el papel que muchas personas le atribuyen como referente de la comunidad de personas con enanismo. El actor alegó que nunca buscó convertirse en una figura de representación o liderazgo, a pesar de que sus declaraciones suelen interpretarse como si hablara en nombre de un colectivo entero.

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“No me convertí en actor para cambiar el mundo. No soy un líder de ningún tipo”, afirmó. “La gente te coloca esa responsabilidad encima tan pronto como dices algo político o incluso personal. Puede malinterpretarse como si estuvieras hablando por todo el mundo, y esa nunca es mi intención. Solo hablo desde mi punto de vista personal”.

A pesar del impacto mundial de la serie de HBO, Dinklage admite que algunos prejuicios de la industria aún persisten. (Foto: archivo)

Su próximo desafío en “Alien: Earth”

Aunque en los últimos años ha apostado por proyectos diversos, Dinklage ya tiene asegurado un lugar en una de las franquicias de ciencia ficción más importantes del entretenimiento. El actor formará parte de la segunda temporada de Alien: Earth, la serie televisiva que expande el universo creado por Ridley Scott.

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Los detalles sobre su personaje permanecen en secreto, pero su incorporación fue anunciada como uno de los fichajes más destacados de la nueva etapa de la producción.

Curiosamente, Dinklage reveló que una de las razones que lo llevó a aceptar el proyecto fue su hijo de ocho años, un gran admirador de la serie y fan de las historias de terror.

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El actor pensó que conseguir un papel en el programa favorito de su hijo lo convertiría en un héroe a sus ojos. Sin embargo, la reacción del niño fue muy distinta a la que imaginaba.

“Le dije y me respondió: ‘¿Qué? No arruines mi programa favorito, papá’”.

Dinklage explicó que su hijo teme que verlo en pantalla interfiera con la experiencia de disfrutar la serie como espectador. “Porque va a sacarlo de la historia. No había pensado en eso. Voy a ser un poco de realidad dentro de su escapismo”, concluyó.

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