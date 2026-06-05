Florida: una mujer encontró gusanos y parásitos en la comida enlatada de una reconocida marca

La denuncia alega que Hubbard abrió la lata de SpaghettiOs en un Walmart Supercenter de Okeechobee, consumió parte del producto con su hija y luego advirtió la presunta contaminación (REUTERS/Brendan McDermid).

Mary Hubbard y Gregory Lovell demandaron a Campbell y Walmart por encontrar “gusanos o parásitos” en movimiento en una lata de SpaghettiOs que Hubbard ingirió con su hija en junio de 2024. La denuncia reclama al menos USD 75.000 por daños y perjuicios por negligencia y violación de una ley federal de seguridad alimentaria, informaron NBC News y Reuters.

De acuerdo con la denuncia, Hubbard compró la lata en un Walmart Supercenter de Okeechobee, Florida. La abrió para servirse a sí misma y a su hija. Tras consumir parte del producto, advirtió la presunta contaminación.

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El escrito judicial relata que en la comida “parecían verse gusanos y/o parásitos moviéndose” y que Hubbard grabó videos que “muestran claramente organismos con forma de gusano moviéndose dentro del producto alimenticio”.

La demanda atribuye a ambas empresas fallas de control y seguridad alimentaria

SpaghettiOs fue lanzado en 1965 y se promocionó entonces como “el primer espagueti para comer con cuchara del mundo”. La familia alega que el alimento estaba contaminado, que no era apto para el consumo y que Campbell y Walmart fallaron al inspeccionar, procesar y mantener medidas de seguridad suficientes para evitar una contaminación parasitaria durante la fabricación o en la etapa de venta minorista, reportó NBC News.

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Debido a la supuesta contaminación, Hubbard afirmó que las consecuencias para su salud fueron graves. Dijo haber sufrido lesiones graves y permanentes, incluida una infección parasitaria, gastroenteritis y otras afecciones por las que continúa en búsqueda de atención médica.

La hija, menor cuya edad no se especificó, presuntamente sufrió dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y una infección parasitaria que requirió medicamentos recetados.

En un reportaje en WPBF 25 News, Hubbard recordó: “Cada vez que me levantaba para buscar algo de beber en el refrigerador, los tenía en la boca. Volvía a mi comida para mirar y ahí estaban”. Sobre su hija, relató que el impacto fue duradero: “Recibió mucho tratamiento, mucha terapia. Aún hoy tiene problemas para comer. Está traumatizada”.

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La demanda por SpaghettiOs reclama al menos USD 75.000 por daños y perjuicios por presunta negligencia y violación de una ley federal de seguridad alimentaria (REUTERS/Brendan McDermid).

Campbell rechazó la acusación y Walmart dijo que responderá ante la Justicia

Campbell, con sede en Camden, Nueva Jersey, señaló en una declaración reproducida por NBC News: “No hacemos comentarios sobre litigios pendientes, pero creemos que las acusaciones carecen de fundamento y tenemos la intención de defendernos enérgicamente contra ellas”.

Por su parte, Walmart, con sede en Bentonville, Arkansas, indicó en un comunicado: “La salud y la seguridad de nuestros clientes son nuestra máxima prioridad. Estamos revisando la queja y responderemos de manera apropiada ante el tribunal”.

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Campbell rechazó las acusaciones sobre los SpaghettiOs y sostuvo que las denuncias carecen de fundamento, mientras Walmart informó que responderá ante la Justicia (AP/David Zalubowski).

Alertas sanitarias y demandas por contaminación alimentaria

Tal como detalló Reuters, los fabricantes de alimentos suelen quedar expuestos a demandas cuando se alerta una posible contaminación. En muchos casos, estas acciones se presentan después de análisis de laboratorio, retiros del mercado o advertencias sanitarias.

Un antecedente ocurrió en abril de 2025, cuando el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos emitió una alerta sanitaria para varios productos de sopas y platos preparados por una posible contaminación con materiales extraños.

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En la lista figuraban cuatro sopas Campbell’s. La agencia afirmó que los productos podrían haber estado contaminados con material extraño, específicamente madera y un ingrediente regulado por la FDA, el cilantro, según el comunicado.

En cuanto a demandas con fallo favorable para los demandantes, un caso reciente ocurrió en febrero de 2026: un jurado de California otorgó USD 25 millones a un hombre que atribuyó daños pulmonares graves y permanentes al uso prolongado de un aerosol de cocina con sabor a mantequilla de Conagra Brands, al sostener que la empresa no advirtió de forma adecuada sobre los riesgos de inhalación vinculados con los químicos del producto, reportó USA TODAY.

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