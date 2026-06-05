Las fuerzas estadounidenses registraron cerca de 1.000 cruces del estrecho de Ormuz desde el alto el fuego

La mayoría de los buques monitoreados son grandes cargueros y portacontenedores (Reuters)

Las Fuerzas estadounidenses han contabilizado cerca de 1.000 tránsitos de buques comerciales dentro y fuera del Estrecho de Ormuz en los últimos dos meses, según un funcionario familiarizado con las operaciones del Comando Central de Estados Unidos. Esta cifra supera las estimaciones del sector privado, que se basan principalmente en los transpondedores de los barcos.

Analistas militares calcularon la cantidad de pasajes de embarcaciones desde que entró en vigor un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán el 8 de abril, utilizando vigilancia aérea, marítima y espacial permanente desplegada en el marco de la guerra contra Irán, según indicó el funcionario, que pidió no ser identificado para hablar sobre datos que no se han hecho públicos. La mayoría de los buques son grandes cargueros y portacontenedores, y la cifra no incluye embarcaciones más pequeñas, como los tradicionales dhows, añadió.

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La cifra sigue muy por debajo de los más de 100 barcos diarios que cruzaban esta vía marítima vital para el petróleo y el gas del Golfo Pérsico antes de que el presidente Donald Trump lanzara una guerra contra Irán a finales de febrero, acción que efectivamente cerró el Estrecho de Ormuz y provocó un fuerte aumento de los precios internacionales de la energía.

Sin embargo, el nuevo recuento de Estados Unidos sugiere que el tráfico comercial en el estrecho ha sido al menos ligeramente más intenso de lo que se pensaba. Un recuento de Bloomberg basado en datos de rastreo de barcos mediante transpondedores contabilizó poco más de 650 tránsitos desde el 8 de abril: 402 salidas y unas 260 entradas.

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El recuento estadounidense probablemente refleja, al menos en parte, el aumento de los llamados tránsitos “oscuros”, en los que los buques apagan sus transpondedores para evitar ser detectados por Irán, mientras las fuerzas estadounidenses intentan reactivar el tráfico en medio de las crecientes protestas por el impacto negativo del cierre del estrecho en la economía global.

Muchos barcos cruzan el estrecho con los transpondedores apagados para evitar ser detectados por Irán (Europa Press)

Consultado el viernes sobre cuántos barriles de petróleo están saliendo de Ormuz, Trump respondió: “Muchos”.

“No quiero decir cuántos, pero son muchos”, dijo el presidente a los periodistas a bordo del Air Force One. “Está entrando mucho petróleo al mundo que la gente ni siquiera sabe. Y por eso está a 97 dólares el barril en vez de 300 dólares”.

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Los bombardeos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero llevaron rápidamente a Teherán a cerrar el estrecho con amenazas de hundir buques comerciales, una decisión que, sumada a ataques sobre infraestructura energética regional, disparó los precios globales de la energía y alimentó la inflación, aumentando la presión sobre la Casa Blanca para terminar con la impopular guerra.

El Estrecho de Ormuz también se ha convertido en un punto clave en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto. Teherán ha insinuado en varias ocasiones que desea mantener el control —y posiblemente cobrar peaje— sobre el estrecho, mientras que funcionarios estadounidenses insisten en que la vía debe permanecer libre y abierta.

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En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha reanudado discretamente los esfuerzos para aumentar el tráfico comercial en el estrecho, asistiendo a los buques para navegar por una ruta libre de minas marinas cerca de la costa de Omán —en lugar de la iraní— y protegiéndolos de posibles ataques iraníes si fuera necesario.

Esta iniciativa sigue a un intento anterior de Estados Unidos de proteger a los buques que salían de Ormuz a principios de mayo, operación que fue abandonada rápidamente tras ataques iraníes a barcos que salían del estrecho, lo que desanimó a otras compañías navieras a intentarlo.

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Pese a esto, el tráfico parece continuar, incluso después de un repunte en la violencia a principios de esta semana, cuando Irán lanzó una oleada de drones y misiles contra el aeropuerto internacional de Kuwait —con saldo de un muerto y más de 60 heridos— y contra fuerzas estadounidenses en Bahréin. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que estos ataques respondieron a la ayuda estadounidense para que los buques atraviesen Ormuz.

Marco Rubio atribuyó recientes ataques iraníes a la asistencia de Estados Unidos en la navegación por Ormuz (Reuters)

El Comando Central de Estados Unidos emitió un comunicado informando que sus fuerzas derribaron drones iraníes dirigidos contra “marineros civiles que transitaban legítimamente aguas regionales”.

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Fuerzas estadounidenses se comunican con las navieras comerciales que se preparan para entrar o cruzar el Estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico mediante un ecosistema establecido que comprende radio, teléfono y chat, desarrollado por el actual comandante del Centcom, el almirante Brad Cooper, según el funcionario estadounidense. Cooper fue jefe de las fuerzas navales estadounidenses en Medio Oriente entre 2021 y 2024, como comandante de la Quinta Flota, y solía convocar llamadas con empresas navieras para compartir mejores prácticas, añadió el funcionario.

Actualmente, la Marina estadounidense transmite información sobre rutas de tránsito, horarios y posibles amenazas iraníes a los buques que entran y salen del Golfo Pérsico a través de centros de operaciones en la región y la sede central del Centcom en Tampa, Florida, indicó el funcionario.

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Estas comunicaciones se basan en imágenes y otros datos recolectados de forma continua por aeronaves de vigilancia estadounidenses que sobrevuelan la zona, así como por sistemas de buques de la Armada. Las aeronaves incluyen aviones Boeing P-8 de reconocimiento, cazas de quinta generación F-35, drones de vigilancia MQ9 Reaper y cobertura satelital, según el funcionario.

Bloomberg