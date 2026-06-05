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Adiós al sexo, los dulces y el alcohol: la insólita prohibición que aceptó Marlon Wayans para grabar ‘Réquiem por un sueño’

El director Darren Aronofsky sometió al elenco a estrictas restricciones para construir el realismo de la historia

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Marlon Wayans en "Réquiem por un sueño"
La experiencia de preparación para la película exigió al actor renunciar temporalmente a algunos de sus mayores placeres. (Créditos: IMDb)

Más de dos décadas después del estreno de Réquiem por un sueño, Marlon Wayans reveló las inusuales reglas que el director Darren Aronofsky le impuso antes de comenzar el rodaje del aclamado drama psicológico.

Durante una entrevista concedida a Variety, el actor contó que el cineasta quiso que los intérpretes experimentaran una sensación de abstinencia similar a la que viven las personas con adicciones, uno de los temas centrales de la película estrenada en 2000.

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“Darren está loco”, afirmó Wayans al recordar la conversación que tuvo con el director antes de las grabaciones. Según relató, Aronofsky le preguntó cuáles eran las tres cosas que más disfrutaba en la vida.

“Le dije: ‘Me encanta el chocolate, el sexo y beber’. Él dijo: ‘Perfecto. Entonces esto es lo que quiero que hagas: no quiero que tengas sexo ni te masturbes, no quiero que comas azúcar y no puedes beber’”, recordó el actor.

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La restricción se extendió durante las tres semanas previas al inicio del rodaje, un período que Aronofsky bautizó como “tres semanas de ira”.

Marlon Wayans en "Réquiem por un sueño"
El actor aceptó tres semanas de privaciones para comprender mejor la desesperación que experimentan las personas con adicciones.(Créditos: IMDb)

“Quiero que te prives de esas cosas para que sepas lo que se siente cuando ansías algo, porque ustedes son adictos”, le explicó el director, según contó Wayans. “Y yo dije: ‘Hecho’”.

Réquiem por un sueño, película que llegó a salas en el 2000, está basada en la novela homónima de Hubert Selby Jr. y sigue las vidas de cuatro personajes atrapados por diferentes formas de adicción. La historia explora cómo sus obsesiones y deseos terminan destruyendo sus aspiraciones, mientras se hunden en un mundo de desesperación, aislamiento y autodestrucción.

La película estuvo protagonizada por Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly y Marlon Wayans. Este último interpretó a Tyrone C. Love, un consumidor y traficante de heroína que sueña con escapar de la pobreza y construir una vida mejor. Sin embargo, su destino permanece enredado entre la violencia y el sufrimiento.

El largometraje se convirtió en una de las obras más reconocidas de Aronofsky, con una puesta en escena innovadora y un enfoque descarnado sobre las adicciones. Aunque tuvo una recaudación modesta en taquilla, recibió elogios de la crítica por su dirección, su montaje, la banda sonora de Clint Mansell y las interpretaciones de su reparto. Ellen Burstyn incluso obtuvo una nominación al Oscar y al Globo de Oro por su actuación.

Jared Leto y Jennifer Connelly en 'Requiem por un sueño'.
Jared Leto y Jennifer Connelly en 'Requiem por un sueño'.

El motivo por el que Wayans casi rechazó la película

Pese a que la producción terminó siendo uno de los trabajos dramáticos más celebrados de su carrera, la estrella de Scary Movie estuvo cerca de dejar pasar la oportunidad.

En una entrevista concedida a GQ en 2022, Wayans explicó que inicialmente tuvo una reacción negativa debido a la forma en que hablaba su personaje.

“Leí el guion de Réquiem por un sueño y me molesté como hombre negro. ‘Los hermanos no hablan realmente así’. Me sentí insultado. ‘Vamos, ¿quién sigue hablando con esa jerga? Esto es 1990 y tantos. ¿Por qué no actualizan el lenguaje?’”, recordó.

Marlon Wayans en "Réquiem por un sueño"
El protagonista de ¿Y dónde están las rubias? mostró una faceta dramática muy distinta en el aclamado filme de 2000. (Créditos: IMDb)

Sin embargo, más tarde comprendió que el lenguaje provenía directamente de la novela de Hubert Selby Jr. y que los realizadores querían mantener la fidelidad al material original.

La decisión definitiva llegó después de descubrir el trabajo previo de Aronofsky. “Luego me enviaron la película Pi, el orden del caos, y cuando la vi pensé instantáneamente: ‘Guau, este director es increíble. Quiero saber cuál es su visión’”, señaló.

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