Pink reveló cómo vive las acrobacias aéreas que hará en los premios Tony: “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”

Pink afirmó que enfrentará su miedo a las alturas en los Premios Tony 2026 con acrobacias y una ceremonia fiel a su estilo escénico

Pink, cuyo nombre real es Alecia Beth Moore, lleva más de dos décadas convirtiendo el escenario en un territorio sin límites.

Próxima a conducir los Premios Tony 2026, la artista anticipa una ceremonia en la que no esquivará su confeso temor a las alturas, fiel al estilo acrobático y desenfadado que la distingue desde sus inicios. “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”, expresó la cantante.

PUBLICIDAD

A pesar de reconocer su fobia, la cantante estadounidense incorpora acrobacias aéreas en sus espectáculos como forma de superación personal y motor creativo. Para la gala del 7 de junio en Nueva York, Pink anunció un número inaugural con ideas inéditas y un enfoque lúdico, en el que participarán 170 artistas sobre el escenario, según detalló a People.

La gala inaugural de los Premios Tony 2026 en Nueva York incluirá un número de apertura con 170 artistas sobre el escenario, según anticipó Pink - REUTERS/Mario Anzuoni FOR EDITORIAL USE ONLY TPX IMAGES OF THE DAY

En su intervención reciente en Late Night with Seth Meyers, Pink rememoró el origen de su miedo: “Una vez, Carey, mi esposo, me llevaba en auto a la grabación del video de ‘Don’t Let Me Get Me’, hace como 854 años; íbamos por un acantilado y él es imprudente. Le dije: ‘Déjame bajar del auto o nunca volveré a hablar contigo’. Tuve que bajarme y caminar. No soporto las alturas”, contó la cantante al programa, tal como recogió People. “Y por eso hago esto”, añadió. “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”.

PUBLICIDAD

Acrobacias aéreas y la superación del miedo

Pink explicó con humor la sensación de libertad que encuentra en sus actos aéreos, aun enfrentando el vértigo. “Es algo que me libera”, dijo. Recordó también la reacción de su madre: “En una ocasión mi mamá me preguntó: ‘¿No vas a quedarte nunca en el suelo?’, y yo le respondí: ‘¿Por qué lo haría?’”.

Pink contó en Late Night with Seth Meyers que su temor a las alturas nació durante un viaje en auto por un acantilado con su esposo Carey - EFE/Nina Prommer

La artista destacó el efecto de su espectáculo en el público: “Si puedo convencer a la gente de lanzarme desde el suelo del escenario, ¿por qué no hacerlo? Es muy divertido”, afirmó la cantante, citada por People.

PUBLICIDAD

Ese impacto se refleja en cada función. “Convierte a hombres de 50 años en niños de 6... Es como la primera vez que ven magia”, relató Pink. Admitió que esa experiencia es irrepetible en la vida diaria: “Eso lo recibo cada noche de la gente. Por eso me aburro tanto en casa”, señaló.

La cantante explicó que las acrobacias aéreas funcionan como una forma de superación personal y como un motor creativo en sus shows

Una carrera de más de 25 años sobre el escenario

Nacida el 8 de septiembre de 1979 en Doylestown, Pensilvania, Pink comenzó a actuar en clubes de Filadelfia desde los 13 años. Formó parte del grupo femenino Choice antes de firmar con LaFace Records e iniciar su carrera solista. Su primer álbum, Can’t Take Me Home (2000), fue doble platino en Estados Unidos y lanzó dos sencillos al Top 10 del Billboard Hot 100: “There You Go” y “Most Girls”.

PUBLICIDAD

La consagración llegó con M!ssundaztood (2001), un disco de pop con influencias del rock que vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo y produjo el éxito “Get the Party Started”.

Ese mismo año participó en la versión de “Lady Marmalade” junto a Christina Aguilera, Mýa y Lil’ Kim para la banda sonora de Moulin Rouge!, colaboración que ganó el Grammy a la mejor colaboración pop con voces.

PUBLICIDAD

Pink sostuvo que sus actos aéreos generan un efecto de asombro en el público y comparó esa reacción con la primera vez que alguien ve magia - EFE/EPA/NINA PROMMER

A lo largo de su trayectoria acumuló tres Grammys, el Brit Award a la Contribución Sobresaliente a la Música Británica —distinción que recibió en 2019 como la primera artista no británica en obtenerla desde la creación del galardón— y más de 40 millones de álbumes vendidos. Su álbum Trustfall (2023) fue el más reciente de estudio, y en 2026 recibió una nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Las sorpresas de Pink para los Premios Tony 2026

De cara a los 79.° Premios Tony, previstos para el domingo 7 de junio en el Radio City Music Hall de Nueva York, con transmisión en vivo por CBS y Paramount+, Pink reveló algunos detalles sobre su debut como presentadora. “Habrá momentos acrobáticos, pero no de la forma en que normalmente me verían”, adelantó la artista a People. “Sé que habrá uno o dos arneses de seguridad”.

PUBLICIDAD

Pink sostuvo que sus actos aéreos generan un efecto de asombro en el público y comparó esa reacción con la primera vez que alguien ve magia - (Créditos: Instagram/@pink)

Respecto al acto de apertura, Pink apuntó: “Tengo planes grandes y una idea inesperada para cómo quiero que el público me vea en escena”. La escala del montaje será inusual: “Es divertido, desmesurado y también es como un guiño al pasado —todo cobrará sentido—, y habrá 170 personas sobre el escenario”, anticipó la cantante, citada por People. “Va a ser muy divertido”.

La conexión de Pink con el teatro musical no es nueva: sus canciones forman parte de las bandas sonoras de los musicales de Broadway & Juliet y Moulin Rouge!, lo que refuerza su vínculo con el mundo que los Tony celebran cada año. Para la cantante, lo esencial será mantenerse genuina y espontánea desde el primer instante del evento.

PUBLICIDAD