El estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se prolonga mientras el conflicto se acerca a los 100 días

Donald Trump afirma que Estados Unidos tiene éxito con Irán y sostiene que Teherán no está en condiciones de tener un arma nuclear. (Reuters)

Estados Unidos e Irán continúan en un punto muerto respecto a una posible tregua al comenzar el fin de semana, con el conflicto a punto de cumplir 100 días y Teherán afirmando que tanto él como Omán tienen soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Tras los enfrentamientos nocturnos entre Hezbollah e Israel en el sur del Líbano, Irán siguió insistiendo en un alto el fuego antes de alcanzar un acuerdo con EEUU. Mientras tanto, un asesor militar del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, declaró a CNN que “la pelota está en el tejado de Trump” en lo que respecta a un acuerdo, e insistió en el descongelamiento de 24.000 millones de dólares en activos.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido durante meses en que Irán está al borde del colapso. El viernes declaró a la prensa que “estamos teniendo un gran éxito con Irán”, y añadió que “no están en condiciones de tener un arma nuclear”.

Incluso restó importancia al aumento del precio del petróleo, un incremento que ha contribuido a la subida de los precios de la gasolina: “La gente pensaba que iba a ser mucho peor. Hoy vi que el precio era de 96 dólares el barril; la gente creía que iba a llegar a 300”.

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Teherán sostiene que Irán y Omán tienen soberanía sobre el estrecho de Ormuz en medio de la disputa regional. (Reuters)

Los precios del petróleo cayeron más del 2% el viernes, con el crudo estadounidense cotizando cerca de los 90 dólares el barril, ante las señales de que China ha reducido su consumo y gracias a que las exportaciones de crudo estadounidenses ayudaron a compensar parte de la escasez de suministro.

Sin un avance significativo, el continuo estancamiento sugiere que Teherán cree poder soportar la presión actual durante más tiempo, apostando a que la presión política en Estados Unidos podría llevar al líder estadounidense a ceder en algunos de sus objetivos.

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El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró anteriormente que no se había producido “ningún progreso tangible” en las conversaciones, a pesar de que ambas partes seguían intercambiando mensajes a través de mediadores. No se observaron tránsitos comerciales por el estrecho de Ormuz el viernes por la mañana, mientras que el jueves se registraron tres pasos en cada dirección, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg.

Según un funcionario familiarizado con las operaciones del Comando Central de Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses han contabilizado cerca de 1.000 tránsitos de buques comerciales por el estrecho de Ormuz en los últimos dos meses. Esta cifra sigue estando muy por debajo de los más de 100 barcos que transitaban diariamente por esta vía marítima vital para el transporte de petróleo y gas del Golfo Pérsico antes del conflicto.

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El tránsito comercial por el estrecho de Ormuz sigue por debajo de los niveles previos al conflicto, con cerca de 1.000 buques en dos meses. (REUTERS/Amr Alfiky)

A medida que el conflicto que comenzó el 28 de febrero se acerca a los 100 días, Trump viajó a Wisconsin para un acto político interno tras dos reprimendas del Congreso, de mayoría republicana, por su política exterior. La primera fue cuando la Cámara de Representantes votó a favor de detener la guerra con Irán, una medida en gran medida simbólica que subraya la creciente pérdida de influencia del presidente en el Capitolio. Cuatro miembros republicanos se unieron a los demócratas para aprobar la medida.

Posteriormente, el Congreso aprobó legislación para proporcionar ayuda adicional a Ucrania e imponer más sanciones a Rusia. Estas medidas se producen después de que el aumento de la inflación desde el inicio de la guerra haya mermado los salarios de los estadounidenses, dificultando la situación de los consumidores, que ya estaban frustrados por el alto costo de la vida. Según una encuesta del New York Times/Siena realizada en mayo, el 64% de los estadounidenses considera que ir a la guerra con Irán fue una decisión equivocada.

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Sin embargo, Trump declaró el jueves que las negociaciones se encuentran en la fase final, sin dar más detalles. A principios de esta semana, Irán lanzó misiles y drones contra Kuwait y Baréin, causando la muerte de una persona y dejando decenas de heridos en el principal aeropuerto de Kuwait. Este fue el peor de varios enfrentamientos desde que el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán entró en vigor el 8 de abril.

Bloomberg