Estados Unidos sancionó al dictador cubano Miguel Díaz-Canel y a familiares directos de Raúl Castro

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, durante una movilización en La Habana

Estados Unidos sancionó este jueves al dictador cubano Miguel Díaz-Canel y amplió las medidas a integrantes de su entorno más cercano y a familiares directos de Raúl Castro.

El Departamento del Tesoro informó que Díaz-Canel fue incorporado nuevamente a la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), junto con su esposa, Lis Cuesta Pedraza; su hijastro, Manuel Anido Cuesta; y dos integrantes de la familia Castro: Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, y Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del ex dictador cubano.

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La decisión implica el bloqueo de bienes y activos que estas personas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos.

Las sanciones representan una ampliación de las medidas ya adoptadas contra Díaz-Canel. El dictador cubano había sido castigado previamente por Washington, pero la nueva resolución extiende el alcance de las restricciones hacia familiares considerados parte del círculo más cercano del poder político en la isla.

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La OFAC publicó además los datos identificatorios de los sancionados y precisó que las medidas fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, utilizada por Estados Unidos para aplicar restricciones económicas a personas y entidades vinculadas al régimen de La Habana.

El Tesoro también incluyó en su lista negra a cinco entidades cubanas. Entre ellas figura el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), una de las instituciones más poderosas del aparato estatal cubano.

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Foto de archivo de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel durante un acto por el Día de los Trabajadores en La Habana (REUTERS/Archivo)

A ese organismo se suman los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la empresa Minera La Victoria S.A. y la agencia de viajes Amistur Cuba S.A.

Según la normativa estadounidense, todas las propiedades o intereses de estas entidades que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados. Asimismo, queda prohibida cualquier operación financiera o comercial con ellas salvo autorización específica del Gobierno de Estados Unidos.

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La decisión forma parte de una escalada de medidas impulsadas por la Casa Blanca durante los últimos meses. En mayo, Washington ya había sancionado a varios funcionarios cubanos, incluidos responsables de organismos de inteligencia, mandos militares y autoridades del área de comunicaciones.

Trump endureció su discurso contra el régimen cubano

El anuncio de las sanciones coincidió con nuevas declaraciones de Donald Trump sobre la situación de Cuba.

Consultado por periodistas, el presidente estadounidense describió a la isla como un país sumido en una profunda crisis económica y energética.

“Queremos que sea un país bien manejado. Es una nación fallida”, afirmó Trump.

El mandatario sostuvo que las dificultades económicas que atraviesa Cuba son consecuencia del deterioro interno y de la pérdida de fuentes de financiamiento externas.

“No tienen energía, petróleo. Tienen grandes tierras. Cuba ya colapsó”, declaró.

“Queremos que sea un país bien manejado. Es una nación fallida”, afirmó Trump (REUTERS)

Trump también vinculó el futuro de la política estadounidense hacia la isla con otros escenarios internacionales que actualmente concentran la atención de Washington.

“Nos ocuparemos de la República Islámica de Irán, y cuando terminemos allí vamos a pasar por Cuba”, señaló.

Pese a sus críticas al sistema político cubano, aseguró que su gobierno tiene planes para el país caribeño. “Vamos a tratar bien a Cuba. Tenemos grandes planes para Cuba”, dijo.

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Sin embargo, volvió a cuestionar a la dictadura de La Habana.

“El régimen es muy malo pero ahora no tienen ni dinero ni petróleo venezolano”, agregó.

Las sanciones fueron anunciadas en un contexto de severas dificultades económicas para Cuba, que enfrenta problemas de abastecimiento, cortes de electricidad recurrentes, escasez de combustibles y una prolongada crisis financiera.

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La decisión de Washington amplía la presión sobre el núcleo dirigente de la isla al incluir no solo a altos funcionarios del Estado, sino también a familiares de dos de las figuras más influyentes del sistema político cubano: Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)