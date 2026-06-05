Controversia en Hollywood por la película hecha con IA que se estrenará en el Festival de Tribeca

La película se proyectará el 10 de junio en el Festival de Tribeca (Fountain 0 Studios)

El Festival de Tribeca proyectará “Dreams of Violets”, un largometraje narrativo generado por inteligencia artificial que convierte en ficción la represión de las protestas de enero en Irán y será el primer film de acción real creado íntegramente con IA aceptado por un gran festival de cine, reportó Variety.

La película dura 75 minutos y se proyectará durante el 25 aniversario del festival fundado por Robert De Niro. La historia sigue a cinco iraníes que se reúnen en un callejón de Teherán antes de ser ejecutados. Amir, un niño de 10 años con parálisis cerebral, observa la escena desde una ventana.

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De acuerdo con Deadline, la cinta fue producida y dirigida por los hermanos Ash Koosha y Pooya Koosha, cineastas debutantes y empresarios tecnológicos. Cada imagen y cada personaje se generaron con herramientas de video de IA y se construyeron a partir de reportajes periodísticos, fotografías y testimonios de testigos.

La producción con IA y el origen personal del proyecto

Fountain 0, la nueva productora impulsada por inteligencia artificial de los hermanos Koosha, desarrolló el proyecto como su primer largometraje. El exejecutivo de NBC Tom Rogers es el presidente de la startup y productor ejecutivo del film, informó Deadline.

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Ash Koosha, director ejecutivo de Fountain 0 y productor de la película, explicó al medio que la historia tuvo una raíz personal: “Esta es una historia muy personal para nosotros, ya que vivimos la brutalidad en Irán. La brutalidad que surgió a raíz de las protestas de enero en Irán nos impactó profundamente”.

Koosha añadió: “Queríamos que nuestra primera película de Fountain O estuviera dedicada a algo que sentíamos que el mundo necesitaba conocer mejor y comprender el costo humano”. También sostuvo que hubo “muy poca información periodística de primera mano sobre estos eventos e internet ha estado bloqueado”.

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La película se inspira en la masacre de civiles en Irán, que dejó al menos 7.000 muertos y más de 50.000 detenidos (Captura de video: Fountain 0 Studios).

El proyecto costó USD 2.000 y se desarrolló durante tres meses con herramientas como Kling AI para la generación de video, Claude AI de Anthropic para la edición lingüística, Gemini y Nanobanana de Google para investigación e imágenes, y tecnología propia de Fountain 0 para la puesta en escena y la precisión de los fotogramas, detalló Variety.

Según The Hollywood Reporter, la cofundadora de Tribeca Jane Rosenthal definió la película como “un poderoso ejemplo de cómo las tecnologías emergentes, como la IA, pueden utilizarse no solo como herramientas de innovación, sino también como vehículos para contar historias profundamente humanas”.

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En otra declaración, Rosenthal señaló: “En este momento histórico en el que tanto la inteligencia artificial como Irán son temas centrales del debate mundial, esta película ofrece al público una perspectiva única e íntima de un conflicto que muchos no han podido comprender del todo. Lo que nos conmovió no fue solo el logro tecnológico, sino la inmediatez emocional y la urgencia de la historia en sí”.

Los hermanos Ash Koosha y Pooya Koosha produjeron y dirigieron el film con imágenes y personajes generados por IA a partir de reportajes, fotografías y testimonios de testigos (Captura de video: Fountain 0 Studios).

El debate de la IA en Hollywood: ¿utilizarla o no utilizarla?

Hasta el momento, los festivales habían permitido que películas realizadas con IA se presentaran en su programación, aunque de forma marginal y fuera de sus presentaciones principales.

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Variety reportó que la película de acción y aventuras “Hell Grind”, de 95 minutos y generada por IA, se presentó en Cannes a través del Marché du Film, dado que los organizadores del festival prohibieron las películas hechas con IA en la competencia oficial.

El mismo medio señaló que el Festival de Cine de Varsovia proyectó el año pasado el estreno internacional de “Post Truth”, un documental de larga duración, después de su estreno en salas de Turquía.

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Desde 2022, se evidencia un creciente rechazo a estas herramientas. Incluso la inteligencia artificial generativa se convirtió en una demanda central de protección durante las huelgas de 2023 que involucraron a más de 170.000 trabajadores de Hollywood.

En el Festival de Cine y Televisión SXSW de este año, Steven Spielberg señaló que no ha utilizado inteligencia artificial en sus películas: “No quiero extenderme en un discurso sobre la IA, ya que la apoyo en muchas disciplinas. No la apoyo si reemplaza a un individuo creativo”. En Cannes, Seth Rogen y Guillermo del Toro se pronunciaron en contra de esta tecnología, señalaron The New York Times y Los Angeles Times.

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Steven Spielberg afirmó en el festival SXSW que no ha utilizado inteligencia artificial en sus películas (Ethan Miller/Getty Images/AFP).

Pese a sumar más detractores que apoyos, el estreno llega cuando la relación entre Hollywood y la IA atraviesa un cambio visible. The New York Times informó que Martin Scorsese respaldó a la startup de generación de imágenes Black Forest Labs.

El cineasta justificó su decisión: “Me interesa la intersección entre la tecnología y la narrativa y cómo esto puede expandir los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y enriquecedoras para el público. El cine es un medio joven, con apenas 125 años de antigüedad, así que debemos estar abiertos a su evolución”.

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La herramienta se emplearía solo para elaborar los guiones gráficos. Detalló: “Durante 70 años, he creado mis propios storyboards. Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno visualiza a los actores y al equipo técnico. Hay cosas que uno necesita ver y sentir. Ahora, con esta herramienta puedo compartir mis ideas de forma más clara y eficiente con mi equipo creativo”.

El director de “Goodfellas” concluyó: “Hace poco la probé en una escena. La posibilidad de visualizar y compartir el storyboard de inmediato fue una gran liberación creativa. Durante la preproducción, el tiempo es dinero y esto nos permitió avanzar más rápido sin sacrificar la calidad ni la técnica”.

Scorsese señaló que la herramienta de IA le permite compartir sus ideas de forma más clara y eficiente con su equipo creativo (REUTERS/Danny Moloshok).

Scorsese no es el primero en incursionar en la IA en la realización audiovisual. En enero, Darren Aronofsky presentó con su productora Primordial Soup una serie animada titulada “On This Day… 1776″ sobre la Independencia de Estados Unidos, realizada con herramientas de IA.

Aunque la animación se generó de manera artificial, participaron actores sindicalizados para las voces de los personajes. Además, tareas como el montaje, la mezcla de audio y la corrección de color quedaron a cargo del equipo humano de la productora, precisó The Hollywood Reporter.

En 2022, Ben Affleck creó InterPositive, una compañía dedicada a la tecnología aplicada al cine mediante inteligencia artificial, que luego fue adquirida por Netflix. El objetivo principal de la empresa es diseñar herramientas impulsadas por IA pensadas por y para cineastas.

Por su parte, según Los Angeles Times, Demi Moore declaró en una rueda de prensa en el Festival de Cannes que combatir la IA “es librar una batalla que estamos condenados a perder” y que “encontrar maneras de colaborar con ella es un camino mucho más valioso”.

Además, intentó disipar la preocupación sobre el avance de la inteligencia artificial en la industria y afirmó que “no hay nada que temer”, ya que la tecnología no podrá reemplazar la fuente del “verdadero arte”: “Viene del alma. Viene del espíritu de cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, de cada uno de nosotros que creamos cada día. Y eso jamás se puede recrear mediante algo técnico”.