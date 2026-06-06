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El nuevo lujo tecnológico: un televisor que se transforma en adorno cuando no lo ves

Cuando está apagado, la estructura oculta del televisor se integra como adorno en espacios exclusivos

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Televisor Bugatti - tecnología
La colaboración entre C SEED y Bugatti apunta a un público selecto, con distribución limitada a través de socios exclusivos. (Composición/Bugatti)

La colaboración entre la firma austriaca C SEED y la marca automotriz Bugatti ha dado lugar a un televisor que desafía los límites entre tecnología, diseño y lujo.

El C SEED Bugatti N1 no solo es una pantalla de grandes dimensiones, sino un objeto que se transforma en escultura decorativa cuando no está en uso, integrándose al espacio como una pieza de arte. Esta propuesta, dirigida a un público exclusivo, se aleja del mercado masivo y convierte el acto de ver televisión en una experiencia de alto estatus.

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Una pantalla que se despliega y oculta en segundos

Este modelo, disponible en 110 y 137 pulgadas, transforma cualquier sala en un cine privado y redefine el concepto de entretenimiento doméstico. La tecnología MicroLED 4K se distribuye en cinco paneles independientes que, en reposo, permanecen plegados y ocultos en una estructura que simula un mueble de alta gama. Basta accionar el sistema para que, en 45 segundos, la pantalla se despliegue automáticamente, mostrando una superficie visual uniforme gracias a una calibración adaptativa que elimina las discontinuidades entre los paneles.

Televisor Bugatti
El C SEED Bugatti N1 se despliega automáticamente en 45 segundos para ofrecer una pantalla de hasta 137 pulgadas. (Bugatti)

La ingeniería detrás de este mecanismo permite que el televisor gire 180 grados hacia la izquierda o la derecha, adaptándose a la disposición del espacio. Además, la estructura recurre a materiales y acabados inspirados en el diseño automotriz de Bugatti, lo que refuerza su carácter de objeto exclusivo.

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El sonido y el diseño: detalles de un sistema oculto

El despliegue no se limita a la imagen. El sistema de sonido, desarrollado por Wisdom Audio, permanece oculto en la base del televisor y emerge de manera sincronizada al encender el equipo, para replegarse junto con la pantalla cuando se apaga. Este detalle refuerza la idea de un dispositivo que desaparece por completo cuando no se utiliza, dejando solo una presencia decorativa en el espacio.

El televisor se ofrece en cuatro acabados: Aventurine, Atlantic Blue, Palomino y Liquid Silver, todos ellos asociados a la paleta cromática emblemática de los automóviles de la marca. Los materiales y terminaciones de alta gama, con abundancia de metal, convierten al televisor en una declaración de diseño y lujo tecnológico.

Televisor Bugatti
Está disponible en acabados inspirados en la paleta cromática de los automóviles Bugatti. (Composición/Bugatti)

Más allá de la imagen

En términos técnicos, el C SEED Bugatti N1 cuenta con resolución 4K, brillo de 1.000 nits y soporte para HDR10+, características habituales en televisores de gama alta actuales. Incorpora, además, un revestimiento especial para mejorar la imagen y la tecnología Adaptive Gap Calibration, que, según sus creadores, oculta las uniones entre los paneles, uno de los desafíos principales de la tecnología MicroLED.

El consumo energético refleja el carácter monumental del equipo: la versión más grande alcanza un pico de 2,6 kW (0,9 kW de consumo típico). El sistema, al estar motorizado y automatizado, implica un despliegue mecánico sofisticado cuyo objetivo es impresionar tanto como funcional.

Un producto para un mercado exclusivo

El modelo no está destinado al mercado de consumo general. El comunicado oficial señala que será presentado a “clientes exigentes a través de una red exclusiva de socios seleccionados y distribuidores autorizados en todo el mundo”. Ninguna de las compañías ha revelado precios, lo que refuerza la exclusividad del producto: en el universo del lujo extremo, el costo no suele ser parte de la conversación pública.

Televisor Bugatti
El televisor utiliza tecnología MicroLED 4K y cuenta con calibración adaptativa para una imagen uniforme. (Composición/Bugatti)

Este televisor, que desaparece en el entorno y se exhibe como adorno cuando no se utiliza, marca una nueva tendencia donde la tecnología se fusiona con el arte y la ingeniería para crear objetos que van más allá de lo funcional y se convierten en símbolos de estatus y sofisticación.

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