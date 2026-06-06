Zelensky afirmó que Putin eligió la guerra al rechazar su propuesta de negociación

Zelensky señaló que la respuesta de Putin decepcionó a muchos en el mundo y criticó su falta de voluntad para la paz (Europa Press)

Volodímir Zelensky acusó a Vladímir Putin de elegir de nuevo la guerra al desestimar su oferta negociadora. El presidente de Ucrania propuso a su homólogo ruso reunirse en un tercer país para buscar una salida al conflicto armado, pero Putin rechazó de manera tajante la invitación y descartó la posibilidad de sentarse a negociar en esos términos.

“Lamentablemente, el lado ruso una vez más elige la guerra: todos oyeron la respuesta de hoy. Respuesta débil. Simplemente no quiere poner fin a la guerra. Creo que muchos en todo el mundo se sintieron decepcionados por esa respuesta. No quiere cambiar nada, y no quiere admitir que esta guerra solo le atrae a él, y a aquellos que están ganando dinero a costa suya. Todos ellos sonreían ampliamente hoy”, publicó en su cuenta de X.

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“Eso significa que Rusia debe tener menos dinero, y que debe haber más presión sobre Rusia. Agradezco a todos los que nos están ayudando. Agradezco a todos los que están con Ucrania y quieren una paz real”, agregó.

En una carta abierta, Zelensky planteó un encuentro en un país neutral, como Suiza, Turquía o alguna nación árabe, con la participación de representantes de Europa y Estados Unidos. El mandatario ucraniano pidió un alto el fuego inmediato y un intercambio de prisioneros que comenzara por civiles y niños secuestrados por Rusia, y sostuvo que Ucrania estaba dispuesta a dialogar para alcanzar una “paz verdadera”.

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La ofensiva militar de Rusia sobre Ucrania provocó una fuerte presión sobre la economía rusa. Los precios subieron, los impuestos aumentaron y el costo de endeudarse alcanzó niveles no vistos en veinte años, lo que afectó de manera significativa a la población.

La economía rusa registró una baja del 0,2 % durante el primer trimestre de 2026, el primer retroceso trimestral en tres años. Este descenso ocurrió en un contexto de presión creciente por la guerra y las sanciones impuestas por países occidentales.

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En este contexto, Vladimir Putin, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, dejó claro que no ve posible una salida negociada para terminar el conflicto.

“No le veo sentido a reunirnos. Solo tendría sentido para la parte ucraniana para detener el avance de nuestras fuerzas armadas. Eso es todo. Y necesitamos acuerdos. Dejemos que los expertos trabajen, que elaboren algunas soluciones y entonces podremos reunirnos”, advirtió.

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Putin consideró que una reunión solo serviría para frenar el avance de las fuerzas rusas en el frente (Europa Press)

En su intervención, Putin calificó de grosero el estilo epistolar elegido por Zelensky y minimizó el contenido de la carta. Evocó episodios previos, como la solicitud de Kiev de una reunión a través de un empresario ruso y el posterior bombardeo ucraniano en Lugansk, para sostener que las iniciativas de paz de Ucrania no resultaron creíbles.

Las reacciones internacionales llegaron desde Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó la carta y afirmó que evidenció el deseo de paz del mandatario y del pueblo ucraniano. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, reiteró el compromiso europeo con una paz “justa y duradera” y subrayó la importancia del apoyo político, económico y militar a Ucrania.

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La portavoz de la Comisión Europea, Anitta Hipper, valoró la petición de negociaciones directas y el alto el fuego como un nuevo llamamiento a Rusia para terminar la guerra. Señaló que la Unión Europea y Ucrania buscaron una paz genuina, mientras Rusia continuó con su ofensiva militar tras cinco años de conflicto, y agregó que Moscú ocupó menos del 1 % del territorio ucraniano.

En el plano interno ruso, Putin respondió a las alusiones de Zelensky sobre su edad y legitimidad, y le recomendó presentarse a la reelección bajo la Constitución ucraniana, algo que no ocurrió en 2024 por el estado de guerra. El jefe del Kremlin consideró ilegítimo el mandato actual de Zelensky y descartó una reunión cara a cara mientras no se cumplieran las condiciones que exigió Moscú.

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A pesar del rechazo ruso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. Trump dijo que el conflicto podría resolverse, aunque reconoció la complejidad de la situación y sostuvo que la guerra no habría estallado si él hubiera estado en la Casa Blanca en febrero de 2022.

Donald Trump es optimista con la posibilidad de que los dos países lleguen a un acuerdo (Reuters)

“Que ellos se hagan cargo. He sido yo quien los ha llevado hasta aquí. Creo que se va a resolver”, dijo Trump.

(Con información de EFE)