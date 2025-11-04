Estados Unidos

Nueva alerta sanitaria sobre un popular somnífero que millones de personas usan y que podría afectar al corazón

Un estudio presentado en las Sesiones Científicas de la American Heart Association reveló una posible relación entre el consumo prolongado de este suplemento y un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca

El uso prolongado de melatonina
El uso prolongado de melatonina se asocia con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, según un estudio presentado en la American Heart Association. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asociación entre el uso prolongado de melatonina y un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca volvió a captar la atención pública tras la presentación de un estudio en las Sesiones Científicas de la American Heart Association (AHA) en noviembre de 2025. El análisis sugiere que el consumo continuado de suplementos de melatonina podría vincularse con un incremento en los casos de insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones y muertes de origen cardíaco. Este hallazgo involucra a millones de personas en Estados Unidos que emplean este suplemento sin receta para problemas de sueño, según la AHA y reportes de Fox News y el HuffPost.

Las conclusiones del trabajo partieron de la revisión de cinco años de registros médicos de 130.828 adultos estadounidenses diagnosticados con insomnio, la mitad consumidores habituales de melatonina por al menos un año y la otra mitad no usuarios del suplemento. Las principales agencias y medios especializados informaron sobre estos resultados a inicios de noviembre, destacando el interés por la regulación y seguridad en torno a este tipo de productos.

El uso de melatonina para dormir es legal y libre en Estados Unidos, a diferencia de otros países donde solo está disponible bajo prescripción. Hasta la fecha, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no ha emitido advertencias oficiales referentes a la relación del suplemento con insuficiencia cardíaca, aunque diversas autoridades y asociaciones sugieren consultar a profesionales sanitarios antes de iniciar un régimen prolongado con el compuesto.

¿Qué efectos tiene la melatonina en el riesgo de insuficiencia cardíaca?

El estudio presentado por la AHA y difundido por Fox News indica que las personas que utilizaron melatonina de manera prolongada registraron una probabilidad 90% mayor de desarrollar insuficiencia cardíaca frente a quienes jamás tomaron el suplemento. Además, el riesgo se incrementó 82% en aquellos que llenaron múltiples recetas durante el periodo monitoreado.

Según el informe, los participantes que consumieron melatonina durante al menos un año mostraron también 3,5 veces más riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y el doble de probabilidades de morir de cualquier causa en comparación con los no usuarios, de acuerdo al reporte recogido por el HuffPost y Fox News.

El grupo en estudio excluyó a pacientes diagnosticados previamente con insuficiencia cardíaca y a quienes usaban otros medicamentos para dormir, de acuerdo con la metodología reportada por la AHA.

El análisis de más de
¿Por qué el estudio sobre la melatonina no prueba causalidad?

Los autores del estudio aclararon que las conclusiones derivan de un análisis observacional, lo que implica que identificaron una asociación pero no una causa directa entre melatonina y problemas cardíacos. Los expertos reconocen que no se evaluó el grado de severidad del insomnio ni otros posibles trastornos psiquiátricos, además de no considerar otros fármacos auxiliares.

De acuerdo con el doctor Ekenedilichukwu Nnadi, principal autor del estudio y jefe residente en medicina interna en SUNY Downstate/Kings County Primary Care, “los suplementos de melatonina suelen considerarse una opción segura y natural para mejorar el sueño, por lo que resultó sorprendente observar aumentos tan consistentes y significativos en eventos graves de salud, incluso teniendo en cuenta muchos otros factores de riesgo”, citó Fox News.

Especialistas consideran que futuros estudios clínicos serán clave para evaluar adecuadamente el perfil de seguridad de la melatonina en pacientes con riesgo cardiovascular, según la AHA.

¿Cuál es la posición actual de la FDA sobre la melatonina y el corazón?

La FDA no prohibió ni restringió el uso de melatonina tras la publicación del estudio. Según la información recogida por el HuffPost y Fox News, las agencias regulatorias mantienen la recomendación de consultar con un profesional de la salud antes de iniciar o mantener la suplementación de melatonina, en especial en individuos con enfermedades cardiovasculares o antecedentes familiares de insuficiencia cardíaca.

En el caso estadounidense, la melatonina se vende como suplemento dietético en tiendas y farmacias sin necesidad de receta médica, lo que facilita su acceso generalizado en dosis variables, frecuentemente superiores a los niveles de producción endógena.

El análisis de más de
¿Qué recomiendan los expertos para tratar el insomnio en lugar de melatonina?

Tanto la AHA como el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI) de EE.UU. sostienen que la terapia cognitivo-conductual enfocada en insomnio es la opción de tratamiento preferente, por su eficacia comprobada y ausencia de efectos adversos asociados a largo plazo. La especialista Wendy Troxel, investigadora sénior de la RAND Corporation, declaró a Fox News que la intervención conductual suele lograr mejores resultados sostenidos que la medicación, incluidas las alternativas de venta libre.

Los expertos advierten sobre la variabilidad en la potencia real de la melatonina respecto a lo que figura en las etiquetas comerciales y la tendencia a sobredosificar, de acuerdo con estudios previos y lineamientos de la industria citados por el HuffPost.

¿Qué advierten los organismos industriales sobre la seguridad de la melatonina?

El Consejo para la Nutrición Responsable (CRN), organismo industrial estadounidense, manifestó a Fox News y al HuffPost que la interpretación de los datos debe incluir el contexto de la enfermedad de base, ya que todos los participantes padecían insomnio crónico, una condición que puede incrementar por sí misma los riesgos cardiacos. El CRN implementó en 2024 recomendaciones de etiquetado en las que sugiere cuadrar el uso de melatonina a situaciones ocasionales e informar al consumidor sobre la necesidad de consultar a profesionales si los trastornos de sueño persisten.

A pesar de los hallazgos,
¿Qué impacto tiene este hallazgo para las personas que toman melatonina?

A pesar de la divulgación de estos datos, la FDA y la AHA no han emitido hasta ahora alertas formales sobre la prohibición de suplementos de melatonina respecto al riesgo de insuficiencia cardíaca. Los especialistas recomiendan discutir toda posibilidad de suplementación con personal médico antes de comenzar su ingesta regular, así como priorizar tratamientos con evidencia consolidada en el manejo del insomnio.

