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Emily Blunt recibe críticas por aconsejar a sus fans sobre dejar el trabajo si no son felices

Sus declaraciones sobre el trabajo y la búsqueda de la felicidad fueron cuestionadas por usuarios que señalaron su posición de privilegio

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Emily Blunt generó discusión por su recomendación sobre el mundo laboral. (Reuters)
Emily Blunt generó discusión por su recomendación sobre el mundo laboral. (Reuters)

Emily Blunt recibió críticas en redes sociales tras unas declaraciones en las que aconsejaba a personas descontentas con su trabajo que abandonaran sus empleos para dedicarse a lo que realmente desean hacer.

Las palabras de la actriz, de 43 años, fueron interpretadas por algunos usuarios como desconectadas de la realidad laboral de gran parte de la población.

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Blunt, conocida por su papel en la película El diablo viste a la moda, donde interpreta a una asistente sometida a un entorno laboral exigente, fue consultada en una entrevista sobre qué recomendaría a mujeres que no están satisfechas con sus trabajos.

En su respuesta inicial, la artista comentó en voz baja: “dejarlo… ¿no?”, antes de matizar su opinión. Posteriormente añadió: “Simplemente encuentra algo que realmente quieras hacer. Incluso si no estás ganando dinero, mientras lo ames, serás feliz”.

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Emily Blunt aconsejó a las personas dejar sus empleos si les causa infelicidad. (REUTERS/Jack Taylor)
Emily Blunt aconsejó a las personas dejar sus empleos si les causa infelicidad. (REUTERS/Jack Taylor)

Estas declaraciones generaron reacciones divididas entre usuarios y comentaristas en redes sociales. Algunos señalaron que las recomendaciones de la actriz parten de una posición de privilegio económico.

Cabe destacar que Emily Blunt cuenta con un patrimonio estimado en torno a los 80 millones de dólares y proviene de una familia con acceso a educación privada y profesiones de alto nivel.

Parte de su formación tuvo lugar en Hurtwood House, un centro educativo en el Reino Unido con programas especializados en artes escénicas, cuyo coste anual supera las 20 mil libras esterlinas (27.2 mil dólares) por trimestre para estudiantes internos.

Entre los comentarios difundidos en redes sociales, algunos usuarios cuestionaron la viabilidad del consejo en contextos de dificultades económicas.

Emily Blunt
Algunos usuarios señalaron que Emily Blunt hizo un comentario clasista. (The Grosby Group)

Es tan fácil decir esto cuando te pagan millones por hacer lo que te apasiona”, expresó un usuario, mientras que otro aseveró: “Qué comentario tan clasista y propio de alguien con mentalidad de superioridad moral, Emily”.

También se difundieron mensajes que cuestionaban el enfoque general del consejo profesional, señalando que no siempre es posible priorizar la satisfacción personal por encima de la estabilidad económica.

“¡Excelente consejo! El único inconveniente es que la felicidad no compra comida ni ropa, ni paga el alquiler. ¿Cómo se puede ser feliz siendo pobre y teniendo que pagar facturas? No preocuparse por el dinero en esta economía es un privilegio de los ricos", expresó un internauta.

Los fans de Emily Blunt defendieron los comentarios de la actriz. (X)
Los fans de Emily Blunt defendieron los comentarios de la actriz. (X)

Por otro lado, algunos usuarios indicaron que el consejo podía aplicarse a casos en los que existen efectos negativos sobre la salud mental o física derivados del empleo.

“Emily está recibiendo críticas por esto porque no es la persona que se preocupa demasiado por los demás; todo el mundo es muy sensible”, dijo una fan.

Otra expresó: “Sé que algunas personas van a presentar esto como si ella fuera privilegiada y no todos tienen la capacidad de hacerlo (lo cual es cierto), pero mi trabajo me estaba haciendo sentir miserable y enferma, se me caía el pelo a mechones, me salían erupciones en la piel, me rompí un diente de tanto apretar la mandíbula”.

La conversación se amplió a partir de la comparación con el personaje interpretado por Emily Blunt en El diablo viste a la moda, cuya narrativa ha sido utilizada en múltiples ocasiones como referencia cultural sobre entornos laborales exigentes en el sector corporativo.

Emily Blunt Meryl Streep El diablo viste a la moda
Los comentarios de Emily Blunt estuvieron basados en su personaje de "El diablo viste a la moda". (Escena de "El diablo viste a la moda")

En la entrevista original, la actriz hacía alusión a una escena en la que su personaje repite frases de motivación mientras enfrenta presiones en el trabajo.

Hasta el momento, la actriz no ha emitido nuevas declaraciones públicas sobre la reacción generada por sus comentarios.

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