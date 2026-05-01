Hondureños escapan de Rusia tras denunciar engaño laboral y presión para unirse a la guerra

Los hondureños Yimi Alexander Baca, Marvin Sair Baca, Olvin David Banegas, Ricardo Alfredo Banegas y Luis Alonso Dubón lograron escapar de Rusia tras denunciar que fueron retenidos y presionados para integrarse a fuerzas militares. (FOTO: El Heraldo)

Un grupo de ciudadanos hondureños denunció haber sido víctima de un presunto esquema de reclutamiento engañoso que los llevó hasta Rusia con promesas de empleo, pero que, según sus testimonios, terminó convirtiéndose en una situación de retención y presión para integrarse a fuerzas militares en el contexto del conflicto con Ucrania.

De acuerdo con relatos de los afectados, al menos siete hondureños viajaron al país europeo tras ser contactados a través de redes sociales con ofertas laborales en áreas como agricultura, construcción y fontanería. Sin embargo, al llegar a su destino, aseguran que las condiciones cambiaron de forma drástica.

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Cinco de ellos lograron escapar recientemente y actualmente permanecen en resguardo, mientras gestionan apoyo de las autoridades hondureñas para regresar al país. Los ciudadanos fueron identificados como Yimi Alexander Baca, Marvin Sair Baca, Olvin David Banegas, Ricardo Alfredo Banegas y Luis Alonso Dubón.

Según el testimonio de Olvin David Banegas, uno de los sobrevivientes, el grupo recibió facilidades completas para viajar, incluyendo el financiamiento de pasaportes, boletos aéreos y otros gastos, lo que inicialmente generó confianza en la supuesta oferta laboral.

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El trayecto incluyó múltiples escalas internacionales antes de llegar a Moscú, en un recorrido que, según el relato, pasó por Panamá, Bogotá, París, Estambul y finalmente Rusia.

Sin embargo, al arribar al país, los hondureños aseguran que fueron despojados de sus documentos y mantenidos bajo vigilancia en un edificio, con restricciones en su movilidad y acceso limitado a alimentos.

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“Nos quitaron los pasaportes y estábamos bajo vigilancia constante”, relató Banegas, quien además afirmó que las condiciones laborales ofrecidas inicialmente nunca se concretaron.

En cambio, los afectados aseguran que fueron presionados para formar parte de las fuerzas armadas rusas, en medio del conflicto con Ucrania, una situación que calificaron como un intento de reclutamiento forzado.

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“Ya no veníamos como trabajadores… lo único que querían era que nos integráramos al Ejército”, afirmó.

Según testimonios, los hondureños fueron despojados de sus pasaportes y mantenidos bajo vigilancia. (FOTO: El Heraldo)

Dos hondureños siguen retenidos en Rusia

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De los siete hondureños, dos continúan retenidos, según el testimonio del grupo. Se trata de José Sánchez y Óscar Armando Arjijo, quienes no lograron escapar debido a limitaciones físicas y de edad.

El caso ha encendido las alarmas sobre posibles redes internacionales de reclutamiento engañoso dirigidas a ciudadanos latinoamericanos, especialmente en contextos de crisis económica donde la búsqueda de empleo en el extranjero se vuelve una necesidad.

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Los afectados señalaron que el contacto inicial se realizó a través de WhatsApp, por personas que se identificaban como intermediarios de una supuesta agencia de empleo internacional. Entre los nombres mencionados figuran alias como “Kraken”, “Mustafa” y “Alexandra”.

Expertos en migración y seguridad advierten que este tipo de esquemas puede estar vinculado a redes que aprovechan la vulnerabilidad de personas en busca de oportunidades, ofreciéndoles condiciones atractivas que posteriormente cambian al llegar al destino.

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Además, el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania añade un nivel de riesgo mayor, ya que ciudadanos extranjeros pueden ser expuestos a situaciones de coacción o incorporación a actividades no voluntarias.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente por parte de autoridades hondureñas o internacionales la veracidad total de los hechos; sin embargo, los testimonios han generado preocupación y llamados a una investigación más profunda.

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El grupo de hondureños ha solicitado apoyo directo a la Cancillería de Honduras y otras instituciones para facilitar su retorno seguro, así como para intervenir en la situación de sus compatriotas que aún permanecen en Rusia.

Asimismo, hicieron un llamado a la población a no confiar en ofertas laborales difundidas en redes sociales que prometen cubrir todos los gastos de viaje sin garantías verificables.

El caso también ha abierto un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de información y protección para migrantes, en un escenario donde las oportunidades laborales en el extranjero pueden convertirse en situaciones de alto riesgo.