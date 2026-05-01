República Dominicana

Giro en la justicia dominicana: El Estado deberá agotar todas las vías de búsqueda asumiendo la vida de la víctima desaparecida

La nueva legislación establecerá protocolos oficiales para la localización inmediata de desaparecidos, priorizando la protección de menores, sin distinción de origen ni condición y bajo el principio de presunción de vida en todo momento

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El sistema ALERTARD ordena respuestas urgentes ante reportes de extravío, cubriendo a todos los ciudadanos, especialmente menores, e incorpora principios de igualdad y protección integral bajo coordinación del Ministerio Público y la Policía Nacional (Foto cortesía Senado)
El sistema ALERTARD ordena respuestas urgentes ante reportes de extravío, cubriendo a todos los ciudadanos, especialmente menores, e incorpora principios de igualdad y protección integral bajo coordinación del Ministerio Público y la Policía Nacional (Foto cortesía Senado)

El Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura la creación del Sistema Nacional de Alertas (ALERTARD), una legislación que impulsa la búsqueda inmediata de personas desaparecidas bajo el principio de presunción de vida en toda circunstancia, fecha, lugar u hora del extravío.

El proyecto establece que la actuación oficial se realizará sin considerar nacionalidad, raza, género, edad, creencias, grupo social u opinión política para ejecutar los protocolos de localización.

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La medida, que fue remitida previamente por la Cámara de Diputados, incorpora un enfoque específico para la protección de niños, niñas y adolescentes, priorizando su pronta localización y resguardo en situaciones de sustracción o desaparición.

Según el texto del Senado, el Ministerio Público y la Policía Nacional deberán actuar de inmediato ante cualquier indicio de riesgo, bajo la hipótesis de peligro para las personas buscadas.

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Los senadores sancionaron otros proyectos orientados a fortalecer el entramado institucional. Se destaca la aprobación en primera lectura del Instituto de Previsión Social de la Municipalidad Dominicana, presentado por el senador Rafael Barón Duluc, así como la Ley Nacional de Semillas, impulsada por Félix Bautista.

Dentro de las piezas de contenido ambiental y cultural, se ratificó la creación del Monumento Natural Lomas Redonda-El Comején, propuesta por Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun, y se conoció la iniciativa para reconocer el 1 de noviembre como Día Nacional de la Genealogía y del Genealogista Dominicano.

El Senado dominicano avanzó en el diseño del marco normativo para la búsqueda y protección de personas desaparecidas, con especial atención a la niñez. El nuevo sistema de alertas ordena a las autoridades presumir que toda persona buscada sigue con vida y en peligro, sin distinción de origen o condición. Estas normativas impulsan una respuesta estatal inmediata y coordinada.

Una anciana con camiseta blanca y otras personas en una calle adoquinada con edificios coloniales, sosteniendo un cartel de desaparecidos y repartiendo folletos.
La legislación contempla la actuación inmediata de las autoridades frente a cualquier riesgo, garantizando mecanismos ágiles y atención prioritaria para niños y adolescentes ante situaciones de extravío o sustracción (Imagen de referencia de IA)

El Senado refuerza controles sobre intermediación inmobiliaria y moderniza la regulación aeroportuaria

En segunda lectura, el pleno aprobó la ley que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa en la República Dominicana. La iniciativa, impulsada por Rafael Barón Duluc, Félix Bautista y Eduard Alexis Espiritusanto, regula, supervisa, fomenta y promueve la intermediación inmobiliaria en el país, buscando que la promoción, comercialización y ejecución de las transacciones inmobiliarias se realicen de manera ética, ordenada, eficiente y transparente, beneficiando los derechos e intereses de adquirientes, arrendatarios, agentes y agencias inmobiliarias y contribuyendo al desarrollo económico y social nacional.

En materia aeroportuaria, la cámara alta aprobó asimismo el proyecto de ley sobre clasificación y modificación de las categorías de infraestructuras aeroportuarias, que reforma la ley 491-06 de Aviación Civil, bajo propuesta del senador Alexis Victoria Yeb.

Durante una sesión única, el pleno ratificó la resolución para instalar una oficina del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) en la provincia San José de Ocoa, así como el acuerdo de servicios aéreos con el Gobierno de Singapur, firmado en Kuala Lumpur a iniciativa del Poder Ejecutivo.

El cuerpo legislativo también aprobó la creación de un centro de atención primaria en la sección Loma Larga, municipio de El Seibo; la construcción de un hemocentro regional en Santiago, propuesta por el senador Daniel Rivera Reyes, y la realización de estudios técnicos para evaluar la posible construcción de un aeropuerto internacional en Miches, solicitados por el senador Santiago Zorrilla.

La nueva normativa establece la búsqueda inmediata y coordinada de personas extraviadas, priorizando a niños, niñas y adolescentes, y obliga a las autoridades a actuar bajo el principio de presunción de vida sin distinción de origen (Foto cortesía Senado)
La nueva normativa establece la búsqueda inmediata y coordinada de personas extraviadas, priorizando a niños, niñas y adolescentes, y obliga a las autoridades a actuar bajo el principio de presunción de vida sin distinción de origen (Foto cortesía Senado)

El Senado concluyó su jornada con la aprobación de varias resoluciones adicionales, como la instalación de una dirección regional del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP) en Bonao, y la ratificación de tres contratos de venta y donación de terrenos entre el Estado y particulares. En la sesión, los legisladores realizaron un minuto de silencio por diversas personalidades y fijaron la próxima reunión para el miércoles 6 de mayo a las 14:00.

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