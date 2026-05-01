Panamá

Panamá construye nuevo Hospital del Niño, a un costo de $705.8 millones

La obra muestra un avance de 55.17% en su torre principal, que será entregada en diciembre de 2027

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Un niño en la consulta del pediatra (AdobeStock)
Para los infantes la obra contempla los servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización, radiología, fonoaudiología y banco de sangre, entre otros. (AdobeStock)

La torre principal del nuevo Hospital del Niño, ubicado en ciudad de Panamá, presenta en su fase uno un avance de 55.17%, y su fecha de entrega está programada para diciembre de 2027, cuando se procederá con el traslado de los pacientes.

Luego se demolerá el edifico actual, para dar paso a la construcción de la torre de estacionamientos, informaron fuentes del Ministerio de Salud.

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El proyecto contempla una estructura de 23 niveles que abarcan un área cerrada de 89,518.50 m², agrega una nota informativa del citado ministerio

Esta obra de alta complejidad, que beneficiará directamente a una población de un millón 102 mil 487 personas, tiene un costo estimado de $705,8 millones, cifra que incluye el equipamiento médico y no médico de última generación, necesario para el funcionamiento del nosocomio.

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El contrato contempla además de la maternidad del cercano Hospital Santo Tomás y áreas anexas, la restauración de los jardines y la remodelación del edificio La Abeja.

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En el país solo una de cada cuatro mujeres cumple con la lactancia materna exclusiva.(Getty Images)

La obra incluye un edificio cerrado de 23 pisos, con 463 camas de hospitalización, 116 consultorios y 17 quirófanos.

Solo la torre correspondiente al Hospital del Niño abarca 89,518.5 metros cuadrados, con consulta externa, urgencias, hospitalización, radiología, fonoaudiología, banco de sangre, odontología, neonatología, laboratorios, cirugía, cuidados intensivos, terapia intensiva, medicina física, rehabilitación, sala de quemados, nefrología, sala de adolescentes, farmacia, morgue, clínica de investigación y departamento de biomedicina, entre otros.

Durante un recorrido por las estructuras, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, adelantó que actualmente existen decenas de proyectos para nuevas y remodeladas instalaciones de salud a lo largo del país, que comenzarán a licitarse en mayo próximo, para posteriormente ir comenzando los trabajos en lo que resta del 2026.

El funcionario destacó la demolición y reconstrucción del Centro de Salud de Curundú, a un costo de $14.5 millones, el Hospital de Cañazas por $35.5 millones, el Edificio No. 7 de servicios complementarios del Hospital Santo Tomás, por una cuantía de $47 millones y el Hospital Regional de Panamá Norte, con una inversión de $72.5 millones.

Mencionó el nuevo Hospital Joaquín Pablo Franco ($82 millones), el Hospital de Tonosí ($22 millones), el Hospital de Metetí, en la provincia de Darién ($110 millones), el Hospital Anita Moreno, en Los Santos ($58 millones) y el Hospital de Especialidades de Nuevo Veranillo, en la ciudad capital por $13.8 millones.

MINSA aplica Nirsevimab y vacunas en gestantes para proteger a bebés del VSR. (Foto: Agencia Andina)
La nueva estructura incluye el equipamiento médico y no médico de última generación para el beneficio de los infantes. (Foto: Agencia Andina)

También se prepara la licitación de la nueva sede de la Región Metropolitana de Salud ($32 millones), el Policentro de Tocumen ($22 millones) y el Hospital Nicolás A. Solano ($78 millones), entre otros.

El ministro de igual manera dijo que las inversiones incluyen los Minsa-Capsi que se proyecta licitar, entre ellos el de Cuipo ($17 millones), Nueva Italia ($15 millones), Río Sereno ($14.9 millones), Llano Cartí ($22.9 millones) y Puerto Caimito ($11.7 millones).

Mientras, se informó del establecimiento de 10 salas de lactancia materna institucionales en la provincia de Chiriquí, iniciativa que representa un importante avance para la salud y calidad de vida de madres e infantes, estimó la coordinadora del Programa de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud, Aura Sousa.

“La leche materna es el mejor alimento que puede recibir un infante al nacer, ya que además de nutrirlo fortalece sus defensas inmunológicas contra enfermedades y aumenta su capacidad de desarrollarse satisfactoriamente de forma física, mental y emocional”, señaló.

Indicó que el establecimiento en centros de trabajo de espacios adecuados para que las madres amamanten a sus hijos o extraigan leche para llevarla a casa está contemplado en la Ley 498, del 13 de noviembre de 2025.

Se estima que actualmente en Panamá solo una de cada cuatro mujeres cumple con la lactancia materna exclusiva.

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