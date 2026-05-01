Este es el top 10 de los K-dramas y shows más populares de Netflix en Corea del Sur de esta semana

"If Wishes Could Kill" logra posicionarse como el k-drama más visto de hoy. (Netflix)

La participación de Netflix, que coprodujo numerosos títulos coreanos y adquirió derechos exclusivos de distribución, posicionó estos dramas en los primeros lugares de los rankings mundiales y consolidó a la plataforma como una referencia en la difusión de contenidos surcoreanos.

La integración de géneros como el romance, la ciencia ficción y el thriller dentro del catálogo de K-dramas ha sido clave para su expansión internacional, según voces de la industria surcoreana.

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Estrenos recientes como ‘Si los deseos mataran’, ‘Hacemos lo que podemos’, ‘Un amor que no se agota’, ‘Sabuesos’ y ‘Defensores de fantasmas’ han impulsado esta tendencia. El interés global ha crecido en paralelo con la mejora en la calidad y la diversidad temática, fomentando el reconocimiento de propuestas variadas.

Series, shows y programas con mayor popularidad en Netflix dentro de Corea del Sur

1. Si los deseos mataran (If Wishes Could Kill)

La historia sigue a cinco amigos de instituto que reciben una advertencia de muerte de una misteriosa aplicación que concede deseos. Mientras luchan por escapar de su destino, descubren verdades escalofriantes que conectan la aplicación con la repentina muerte de un compañero de clase.

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2. Hacemos lo que podemos (We Are All Trying Here)

"We Are All Trying Here" se mete en el ranking de los k-dramas más vistos de la semana. (Netflix)

Después de dos décadas intentando dirigir su primera película y sumido en una crisis personal, un aspirante a director encuentra el apoyo de un productor sobrecargado, quien lo impulsa a recuperar la confianza en sí mismo.

3. Un amor que no se agota (Sold Out on You)

(Netflix)

Tras perder su empleo, una presentadora de televentas adicta al trabajo se traslada al campo con la intención de recuperarlo; sin embargo, la aparición de un enigmático granjero altera tanto sus planes como sus sentimientos.

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4. Sabuesos (Bloodhounds)

Dos jóvenes boxeadores unen fuerzas con un benévolo prestamista para destruir a un despiadado usurero que se aprovecha de los más vulnerables

Un prestamista de carácter generoso colabora con dos jóvenes boxeadores con el propósito de enfrentar a un usurero cruel que explota a las personas en situación vulnerable.

5. Defensores de fantasmas (Phantom Lawyer)

"Defensores de fantasmas" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Netflix)

Un abogado tímido que de repente adquiere la capacidad de ver fantasmas se une a un abogado frío y elitista, y juntos se enfrentan a clientes sobrenaturales cuyos asuntos pendientes revelan verdades ocultas.

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6. Chefs’ Secrets of K-food

"Chefs’ Secrets of K-food" se integra en el listado de los k-dramas y shows más vistos del momento. (Netflix)

El recorrido inicial de Choi Kang-rok, Kim Do-yoon y Defconn en su búsqueda culinaria los lleva directamente a la Ruta del Cerdo Negro de Jirisan, donde este trío entusiasta comienza su aventura gourmet.

7. The Risk Takers

"The Risk Takers" se mete en el ranking de lo más visto. (Netflix)

Bajo la narración del comediante Jang Dong-min, los participantes diseñan tácticas para acumular la mayor cantidad posible de “semillas” y obtener el título de Maestro del Juego de la Muerte en esta competencia de alta tensión.

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8. ¿Cómo se traduce este amor?

Mientras viajan por el mundo para grabar un programa de TV, una celebridad y su intérprete tienen dificultades para comunicar lo que sienten. ¿Lograrán hablar el idioma del corazón?

Un intérprete experimentado recibe el encargo de trabajar junto a una celebridad conocida por su carácter impredecible. La misión trasciende la traducción de idiomas, al involucrar la compleja tarea de interpretar y comprender las emociones de la figura pública. La historia plantea si es posible transformar esa conexión profesional en un vínculo personal, traduciendo los sentimientos al lenguaje del amor.

9. Soy soltero (I Am Solo)

"I Am Solo" se mete en el ranking de los k-dramas y shows más vistos del momento. (Prime Video)

El punto de partida de las citas hiperrealistas se sitúa en los encuentros entre solteros, quienes exploran diversas estrategias para hallar una pareja y afrontar los desafíos propios de la búsqueda amorosa.

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10. Brave Detectives

Los personajes suelen enfrentarse a desafíos tanto personales como profesionales, lo que añade profundidad a la historia. (Netflix)

“Detectives Valientes” es un programa de crímenes reales que presenta una narración dramática y vívida de casos inimaginables. Muestra crímenes impactantes y las historias de investigación de los detectives, marcadas por el esfuerzo y la dedicación.