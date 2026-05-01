Andy Serkis habla sobre Viggo Mortensen y que Jamie Dornan interprete su papel de Aragorn: “Está encantado”

Viggo Mortensen encarnó al personaje de Aragorn en la trilogía de 'El señor de los anillos', de Peter Jackson.

El director Andy Serkis ha señalado que Viggo Mortensen reaccionó de forma “encantada” frente al fichaje de Jamie Dornan como el nuevo Aragorn en la próxima película The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (La caza de Gollum). Durante una intervención en el pódcast estadounidense Happy, Sad, Confused, Serkis enfatizó que tanto Mortensen como el equipo de rodaje están satisfechos con la elección de Dornan, destacando que no existe resentimiento por la llegada del nuevo actor al papel.

La incorporación de Jamie Dornan como Aragorn supone la introducción de un nuevo rostro en la franquicia, mientras el propio Serkis retomará el papel de Gollum. La película enfocará su narrativa en torno a la complejidad psicológica del personaje de Gollum y se describe como una historia más íntima.

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Regresarán también Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo Bolsón y Lee Pace como Thranduil, junto a nuevas incorporaciones como Kate Winslet (Marigol) y Leo Woodall (Halvard).

Una forma de revivir la mítica saga

Serkis explicó en el mismo pódcast que, aunque prefiere no profundizar todavía en los detalles del proceso de selección, tanto el equipo como Mortensen comparten la satisfacción por la incorporación de Dornan: “No quiero entrar en ello ahora porque quiero reservarlo para más adelante. Pero estamos encantadísimos con Jamie. Y, por cierto, también lo está Viggo”, declaraciones recogidas por la revista especializada Variety.

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Andy Serkis en su mítico papel de Gollum, que ahora tendrá una película independiente.

La nueva entrega, ambientada en los años previos a La Comunidad del Anillo, narrará la persecución de Gollum y busca ubicarse entre las trilogías de El Hobbit y El Señor de los Anillos. El guion se basa en el trabajo de Fran Walsh y Philippa Boyens, colaboradoras habituales de la franquicia, y suma las aportaciones de Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou sobre la obra de J.R.R. Tolkien.

Un personaje icónico dentro de la cultura popular

“Queda mucho por explorar en este personaje tan complejo —probablemente el más complejo que escribió Tolkien— porque el propio autor volvió a él en distintas ocasiones. Por eso, había ganas de regresar a la Tierra Media y esta historia, más íntima y psicológica, nos permite ahondar hasta el fondo”.

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Si hay un personaje icónico dentro de la saga, ese es Gollum (Warner Bros. Pictures/REUTERS)

“Es una forma de traer de vuelta a parte del reparto, pero ofreciendo algo muy distinto, una indagación sobre un personaje que ha quedado totalmente asumido en el imaginario popular. Nos parece que existe una auténtica vigencia”, expuso Serkis en el pódcast citado por la revista"

Serkis insistió en que la historia encajará con precisión entre las dos grandes trilogías cinematográficas, subrayando: “Creo que todavía hay una riqueza de contenido en Gollum. Además, se sitúa de forma muy natural entre las películas de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Es un excelente modo de que el público vuelva a este mundo”.

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Trilogía EL Señor de los Anillos

La película The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum se estrenará el 17 de diciembre de 2027 en cines y se prevé como uno de los acontecimientos más esperados de la temporada navideña del año que viene. Además, el director y actor, también participará en otra gran franquicia de próxima temporada, como es The Batman. Parte II, donde repetirá su papel del mayordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth.