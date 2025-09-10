Estados Unidos

Mark Cuban reveló los hábitos y rutinas diarias que impulsan su imperio multimillonario

El célebre empresario estadounidense compartió su filosofía de vida en el pódcast “Habits & Hustle”, al hablar sobre el descanso y la importancia de adaptar rutinas para alcanzar un equilibrio saludable

Por Osvaldo Ortiz

Mark Cuban reveló su rutina
Mark Cuban reveló su rutina diaria para potenciar productividad y bienestar (Imagn Images/REUTERS)

Mark Cuban, multimillonario y reconocido inversor norteamericano por su participación en Shark Tank, combina ejercicio, tecnología y una dieta vegetariana para potenciar su bienestar, al mismo tiempo que prioriza el tiempo con su familia y evita reuniones innecesarias.

Durante una conversación con Jennifer Cohen para el pódcast Habits & Hustle, detalló su rutina diaria y su visión sobre productividad y equilibrio entre vida personal y profesional. La presentadora del espacio le preguntó cómo logra gestionar una agenda intensa, repleta de responsabilidades empresariales y compromisos televisivos.

El empresario relató que su día inicia temprano, entre las 5:30 y las 6:00 de la mañana, saludando a su familia y ayudando a sus hijos a prepararse para la escuela. Tras este primer momento familiar, dedica entre una hora y media y dos horas a responder correos electrónicos. Esa tarea, que realiza desde la cama, le resulta fundamental para mantener el control sobre sus negocios y comunicaciones.

En entrevista con el pódcast
En entrevista con el pódcast de Jennifer Cohan, el empresario comentó que combina ejercicio, tecnología y dieta vegetariana para mantenerse en forma (Habits & Hustle)

Flexibilidad y descanso como clave de rendimiento

Un aspecto distintivo de su rutina radica en su enfoque flexible ante el descanso. El magnate no duda en regresar a la cama si no descansó lo suficiente, tras revisar mensajes y correos. “No soy de los que piensan que hay que aguantar sin dormir. Si no he dormido bien, vuelvo a la cama y me tomo una hora más”, afirmó Mark Cuban.

La flexibilidad, explicó, es posible porque adapta su agenda a sus necesidades y prioriza su bienestar, algo que considera fundamental para alcanzar el máximo rendimiento, aunque reconoce que no todos pueden permitírselo.

Tecnología y hábitos para la eficiencia

El empresario detalló cómo utiliza la tecnología para monitorear su salud y productividad. Utiliza un reloj inteligente para analizar la calidad de su sueño y otros indicadores. Si bien probó dispositivos como Oura Ring y Whoop, actualmente prefiere su reloj por la información que le brinda.

Además, expresó que prefiere la comunicación escrita para gestionar asuntos laborales, dado que le facilita mantener un registro y buscar información posteriormente. Por este motivo, evita llamadas y reuniones, que considera poco eficientes y difíciles de rastrear.

También mencionó su uso de la aplicación Dust, una plataforma de mensajería que elimina los mensajes automáticamente y no almacena datos en servidores, lo cual encuentra útil para conversaciones confidenciales.

El magnate estadounidense prioriza la
El magnate estadounidense prioriza la familia y evita reuniones innecesarias para equilibrar su vida (Habits & Hustle)

En cuanto a la conciliación entre vida personal y profesional, la familia es su absoluta prioridad. Durante las grabaciones de Shark Tank, su esposa y sus hijos suelen aprovechar para viajar, y él ajusta su agenda para maximizar el tiempo juntos cuando están en casa. “Eso es lo mejor de mi vida”, confesó.

Asimismo, explicó que opta por evitar viajes largos y, siempre que puede, realiza desplazamientos de un solo día para no alejarse de su entorno familiar.

Ejercicio y dieta vegetariana como pilares

El ejercicio y la alimentación son pilares de su vida cotidiana. Cuban practica deporte entre seis y siete veces por semana, alternando baloncesto, clases de Zumba y entrenamientos en plataformas como RiseNation, de la que es inversor, y Peloton.

Destaca que el entrenamiento en RiseNation, basado en la máquina Versaclimber, es de bajo impacto y activa todos los grupos musculares, mientras que el ciclismo en Peloton le permite mantener su condición física incluso durante los viajes.

Además sigue una dieta vegetariana desde hace cuatro años, motivado por el deseo de mejorar su bienestar y disminuir la inflamación tras varias operaciones de cadera. Para registrar su ingesta calórica, utiliza aplicaciones como MyFitnessPal y se asegura de consumir suficiente hierro, combinando alimentos como arroz inflado con jugo de naranja para potenciar la absorción.

La dieta vegetariana y el
La dieta vegetariana y el entrenamiento diario ayudan a Cuban a reducir inflamación y mejorar su salud (USA TODAY Sports/REUTERS)

Consejos para emprendedores y visión empresarial

Durante la conversación en Habits & Hustle, analizó los errores más frecuentes entre emprendedores. Considera que muchos sobrestiman el potencial de sus ideas y ven la obtención de fondos como un logro, cuando en realidad implica compromisos y responsabilidades. A propósito de esto, remarcó: “El principal error es pensar que recaudar fondos es un logro, cuando en realidad es una obligación”.

Recomendó iniciar los negocios con recursos propios para mantener el control total y evitar las presiones de los inversores. Además, advirtió sobre el error de concentrarse únicamente en el crecimiento de las ventas sin contemplar el margen de beneficio, lo que puede llevar a una empresa a la quiebra pese a facturar cifras elevadas.

Cuban también subrayó la importancia de que los fundadores se involucren directamente en las ventas. Rememoró sus primeras experiencias laborales, en las que observó cómo los directivos que evitaban vender sus propios productos solían fracasar. “Ninguna empresa ha tenido éxito sin ventas”, afirmó, resaltando que la capacidad de vender es esencial para la supervivencia y crecimiento del negocio.

El fundador de Shark Tank
El fundador de Shark Tank aconseja a emprendedores sobre errores comunes y control financiero (REUTERS)

Lecciones de vida y perseverancia

A lo largo de la entrevista, compartió anécdotas personales sobre sus inicios, incluidos los despidos sufridos y las lecciones aprendidas. Recordó cómo, en sus primeros años, adquiría ropa de segunda mano y aprendía de los errores de sus superiores, especialmente de aquellos que eludían el contacto con los clientes.

Para Cuban, la perseverancia y la disposición a aprender de los fracasos son cualidades imprescindibles para cualquier emprendedor. “No importa cuántas veces falles, solo necesitas acertar una vez”, reflexionó.

La flexibilidad en el descanso
La flexibilidad en el descanso y la eficiencia en la comunicación son pilares en la rutina de Mark Cuban (Habits & Hustle)

La visión de Mark Cuban, expuesta durante el intercambio, se apoya en la eficiencia, la flexibilidad y la venta como motores centrales de toda empresa. Según su perspectiva, el éxito pasa por la generación de ingresos y la conservación de la rentabilidad.

