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Deuda médica en Estados Unidos: cómo puede afectar seriamente el puntaje de crédito y qué hacer si no puedes pagar

El incumplimiento de pagos hospitalarios puede limitar oportunidades económicas y aumentar la exposición a riesgos legales y financieros

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Mujer con expresión preocupada sentada a una mesa de madera, sosteniendo un documento que dice 'DEBT COLLECTION' con una pila de papeles al lado.
La deuda médica impaga en Estados Unidos puede reducir el puntaje de crédito en más de cien puntos al ser enviada a agencias de cobranza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una factura médica pendiente puede representar mucho más que un simple retraso de pago: en Estados Unidos, la deuda derivada de servicios hospitalarios sin saldar tiene el potencial de reducir de manera drástica el puntaje de crédito y limitar el acceso a productos financieros fundamentales, desde tarjetas hasta préstamos para vivienda.

Este fenómeno afecta especialmente a familias de la comunidad hispana, quienes suelen enfrentar el desafío adicional de barreras idiomáticas y menor acceso a seguros médicos.

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La deuda médica impaga puede reducir el puntaje de crédito en más de cien puntos si es enviada a una agencia de cobranza, de acuerdo con la Oficina federal de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB).

Este descenso dificulta el acceso a préstamos, tarjetas de crédito y otros productos esenciales. Las principales agencias de crédito, como Experian, Equifax y TransUnion, han excluido de sus reportes los saldos médicos ya pagados o inferiores a USD 500, pero las deudas elevadas en cobranza siguen representando un riesgo de exclusión financiera.

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Una vez que la deuda médica aparece en el historial crediticio, las familias pueden verse obligadas a destinar una mayor proporción de sus ingresos a intereses y primas de seguros, impactando su presupuesto.

Para la comunidad hispana, que frecuentemente cuenta con menor protección frente a imprevistos por la falta de cobertura suficiente, estos escenarios incrementan la exposición a la vulnerabilidad económica.

Cómo impacta una deuda médica en tu crédito en Estados Unidos

Primer plano de un hombre con el ceño fruncido y la mano en la cabeza, sosteniendo una factura con el texto "MEDICAL BALANCE DULT".
Una factura médica puede permanecer hasta siete años en el informe crediticio y dificultar el acceso a préstamos, tarjetas y productos financieros esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una factura médica no se paga a tiempo, el proveedor de servicios de salud puede derivarla a una agencia de cobranza. Una vez reportada, la deuda puede permanecer en el informe de crédito hasta por siete años, según la Oficina federal de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB).

El impacto es inmediato: la puntuación crediticia puede descender entre cincuenta y 120 puntos dependiendo de la magnitud del saldo y del historial previo del afectado, según la National Foundation for Credit Counseling (organización especializada en educación financiera).

Asimismo, la CFPB reporta que la merma puede superar los cien puntos ante el traspaso a cobranza de facturas médicas elevadas, mientras que la National Foundation for Credit Counseling ubica el rango de caída entre cincuenta y 120 puntos, manteniendo la exactitud de ambos reportes.

Las agencias de crédito han ajustado ciertos criterios en los últimos años. Desde julio de 2022, las deudas médicas pagadas ya no aparecen en los reportes crediticios.

Deudas inferiores a USD 500 comenzaron a ser excluidas en 2023. Los saldos elevados y no resueltos siguen figurando y pueden mantener el puntaje bajo durante años.

Qué puede aparecer en tu historial y cómo evitar errores de facturación

Mujer sentada en una mesa de cocina, con el ceño fruncido, sosteniendo una factura de "DEUDA MÉDICA" mientras mira otros documentos y una taza de café.
La Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas prohíbe el hostigamiento y exige información clara antes de validar cualquier deuda médica ante agencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las facturas médicas afectan el crédito de la misma manera. Generalmente, existe un período de gracia de al menos 180 días antes de que la deuda se reporte, lapso en el que las aseguradoras o los propios pacientes pueden negociar, corregir errores o solicitar ayuda financiera, según la CFPB.

Es fundamental revisar cada factura, ya que cargos duplicados, servicios no recibidos o montos no reconocidos por el seguro pueden derivar en un reporte erróneo al buró de crédito.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda solicitar un desglose detallado de cada factura y disputar de inmediato cualquier cargo incorrecto ante el proveedor y la agencia de cobranza.

Los pacientes tienen derecho a recibir información clara sobre el origen, monto y naturaleza de la deuda antes de que esta afecte su historial.

Pasos inmediatos si no puedes pagar una factura médica

La intervención temprana es clave para conservar un historial financiero saludable. Antes de que la deuda sea transferida a una agencia de cobranza, existen varias alternativas:

  • Solicitar planes de pago directamente al hospital o clínica, adaptados a la capacidad económica del paciente.
  • Acceder a programas de asistencia financiera o caridad, que los hospitales sin fines de lucro están obligados por ley federal a ofrecer a pacientes de bajos ingresos.
  • Negociar descuentos o reducciones del saldo si se enfrenta una situación económica difícil o si se puede realizar un pago parcial significativo.
  • Disputar de inmediato cualquier error en los cargos o servicios facturados.

Mientras la deuda permanezca directamente con el proveedor de salud, la negociación suele ser posible y el reporte al buró de crédito puede evitarse.

Cómo actuar frente a agencias de cobranza y proteger tus derechos

Si la cuenta ya fue transferida a una agencia externa, la situación se complica, pero existen protecciones legales.

La Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas (Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA) prohíbe amenazas, hostigamientos y comunicaciones fuera de horario, y exige que el cobrador informe sobre el acreedor original, el monto adeudado y los procedimientos para disputar la deuda.

No se debe validar una deuda sin exigir primero una confirmación escrita. Tampoco es recomendable revelar información personal o bancaria hasta contar con un acuerdo formal y documentado. Ignorar comunicaciones o demandas judiciales puede conducir a juicios y, en algunos estados, a embargos salariales.

Es aconsejable registrar cada contacto recibido y consultar a un asesor legal ante cualquier duda o práctica sospechosa.

Recursos y asistencia disponibles para la comunidad hispana

Existen organizaciones sin fines de lucro, como el National Consumer Law Center y Medical Debt Helpline (línea nacional contra la deuda médica), que ofrecen asesoramiento gratuito y pueden negociar reducciones o cancelaciones de deuda para pacientes sin seguro médico o con bajos ingresos.

La Oficina federal de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos dispone de materiales y líneas de consulta en español, lo que ayuda a evitar errores jurídicos graves, como firmar acuerdos que reactivan deudas prescritas o compromisos de pago imposibles de cumplir.

Cada estado tiene plazos de prescripción específicos: tras un cierto número de años sin acción judicial, la deuda ya no puede ser reclamada en tribunales.

Es fundamental conocer estos límites y no firmar ningún documento sin asesoramiento, ya que algunas acciones pueden reabrir deudas antiguas.

Puntos clave sobre la relación entre deuda médica y crédito

La deuda médica no siempre figura en los informes crediticios: desde 2023, las principales agencias han dejado de reportar saldos inferiores a USD 500 y deudas ya pagadas, pero las grandes cuentas impagas siguen afectando el puntaje.

La negociación directa con el hospital es la vía más eficaz para evitar que la deuda entre en cobranza y dañe el crédito. Utilizar tarjetas de crédito para saldar facturas médicas implica altos intereses y dificultades de renegociación posterior.

Si una agencia de cobranza inicia acciones judiciales y obtiene una sentencia, el embargo del salario es posible en varios estados, conforme a la legislación local.

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