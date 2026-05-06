Cómo impactará el nuevo centro nacional de entrenamiento en Georgia en el desarrollo del fútbol de Estados Unidos

La Federación de Fútbol de Estados Unidos inaugura su nuevo centro nacional de entrenamiento en Georgia, valorado en USD 250 millones (US Soccer)

Federación de Fútbol de Estados Unidos inaugura su centro nacional de entrenamiento en el condado de Fayette, Georgia, concretando un proyecto largamente anhelado con la apertura del Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center.

Esta instalación, valuada en USD 250 millones, representa el inicio de una nueva etapa para la operación, integración y desarrollo futbolístico del país, con la próxima Copa del Mundo en el horizonte.

PUBLICIDAD

Por primera vez, todos los equipos nacionales y las áreas administrativas de la federación se unen en un solo campus, eliminando la dispersión operativa de décadas.

JT Batson, director general de la entidad, detalló a The Athletic que la construcción involucró a 1.600 personas, con hasta 500 trabajadores en obra simultáneamente y la utilización de alrededor de 7.000 camiones para el movimiento de materiales.

PUBLICIDAD

El centro alberga más de una decena de vestidores y canchas, gimnasio, salas de conferencias, áreas de hospitalidad y espacios de trabajo para 400 empleados.

El Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center unifica a todos los equipos y áreas administrativas de la federación en un solo campus, mejorando la integración y operación (Gensler)

La federación identificó la necesidad de un campus central durante años, ya que operaba desde dos mansiones rehabilitadas en Chicago y los 27 equipos nacionales —entre ellos las selecciones mayores, juveniles y de discapacidad— debían trasladarse de un campo a otro para entrenar.

PUBLICIDAD

Con la nueva infraestructura, la Federación de Fútbol de Estados Unidos dispone de una base permanente para la formación, concentración y trabajo diario de todos sus niveles, abarcando desde torneos juveniles hasta la preparación previa al Mundial masculino.

El concepto de unificar la actividad futbolística en una sede común surgió a finales de los años noventa, impulsado por el entonces presidente Bob Contiguglia mediante proyectos en California.

PUBLICIDAD

Estas iniciativas solo lograron acuerdos parciales sin autonomía real sobre las instalaciones, recordó Sunil Gulati, expresidente de la federación, a The Athletic.

Posteriormente, la organización analizó modelos de Países Bajos e Inglaterra y en 2018 abrió un centro educativo en Kansas City, aunque aún no tenía una sede nacional propia.

PUBLICIDAD

Las obras del complejo involucraron a 1.600 personas, empleando hasta 500 trabajadores simultáneos y movilizando cerca de 7.000 camiones de materiales para su construcción (New York Times)

El punto de inflexión fue en 2020, cuando Cindy Parlow Cone asumió la presidencia de la federación y detectó la desconexión entre equipos técnicos y administrativos, algunos de cuyos integrantes solo veían fútbol por televisión.

Parlow Cone priorizó crear un espacio físico común para integrar todas las áreas. Tom Zipprich, líder de la alianza con Deloitte, explicó que la presidenta realizó un nuevo estudio de factibilidad y evaluó ubicaciones antes de decidirse por Georgia.

PUBLICIDAD

La opción de Atlanta prevaleció sobre la de Carolina del Norte, aunque era USD 100 millones más costosa, ya que ofrecía mayor autonomía a la federación y la posibilidad de construir desde cero.

La financiación fue resultado de una combinación de aportes filantrópicos, capital corporativo y apoyo institucional. Parlow Cone obtuvo el respaldo decisivo de Arthur Blank, cofundador de Home Depot y propietario de franquicias deportivas de Atlanta, quien comprometió USD 50 millones.

PUBLICIDAD

Se sumaron donaciones de compañías como Coca-Cola y Home Depot, además de la donación de terrenos por Dan Cathy, presidente de Chick-fil-A. El condado completó la estructura financiera mediante USD 200 millones en bonos exentos de impuestos.

El campus incorpora áreas de entrenamiento, formación y administración, bajo la gestión de JT Batson y la directora financiera Chelle Adams, cumpliendo con el plazo y presupuesto planificados.

PUBLICIDAD

Entre sus particularidades, la instalación cuenta con una “supercancha” elevada exclusiva para los equipos mayores, que sirve de referente para los juveniles.

El exfutbolista Cobi Jones, el jugador con más partidos internacionales en la historia de Estados Unidos, visitó la sede: “Estoy en casa”.

En la inauguración participaron exdirigentes como Sunil Gulati y Alan Rothenberg, así como delegaciones de selecciones paralímpicas y de fútbol playa, que celebraron la experiencia de contar con una sede permanente.

Para la federación, se trata únicamente del comienzo de una nueva etapa. “Ahora tenemos que convertirlo en la casa de todos”, afirmó Parlow Cone.

Atlanta fue seleccionada como sede del centro nacional tras un proceso que comparó ubicaciones y privilegió autonomía, aun cuando resultaba USD 100 millones más costosa que Carolina del Norte (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

Impacto del centro nacional en el fútbol de Estados Unidos

El Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center centraliza la operación de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y pone a disposición instalaciones de primer nivel para todas las selecciones y sus áreas técnicas.

La convergencia de entrenadores, jugadores y personal administrativo en un entorno único facilitará la comunicación interna y optimizará recursos, promoviendo una formación homogénea y continua para elevar el competitivo de los equipos nacionales de cara al Mundial.

Se espera que este modelo incentive la detección de talentos, la profesionalización de cuerpos técnicos y la adopción de estándares internacionales para la preparación.

El centro es también una potencial fuente de ingresos, con capacidad de albergar eventos, torneos y capacitaciones, contribuyendo al desarrollo económico y deportivo del fútbol en Estados Unidos.