El IRS podría devolver multas por impuestos atrasados en la pandemia: cómo pedir el reembolso

El resultado final del litigio Kwong v. Estados Unidos determinará si los reembolsos de recargos aplicados durante la pandemia serán finalmente aprobados (REUTERS/Dado Ruvic).

Decenas de contribuyentes en Estados Unidos podrían recuperar sumas significativas por multas e intereses cobrados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) durante los años que duró la emergencia federal por COVID-19, si presentan reclamos antes del 10 de julio de 2026, de acuerdo con la Defensoría Nacional del Contribuyente, una organización independiente dentro del IRS.

Este procedimiento no es automático y la omisión puede implicar la pérdida del derecho a devolución. No obstante, el reembolso todavía no está asegurado, dado que se espera la resolución final del caso judicial.

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El fallo Kwong y los derechos de los contribuyentes

El caso Kwong v. Estados Unidos determinó que la emergencia de COVID-19, vigente del 20 de enero de 2020 al 11 de mayo de 2023, suspendió los plazos habituales para declarar y pagar impuestos, y extendió la protección hasta el 10 de julio de 2023.

Durante ese periodo, las obligaciones de presentación y pago de impuestos quedaron pospuestas de manera automática. Por lo tanto, cualquier declaración presentada o pago efectuado dentro de esa ventana temporal no debió considerarse extemporáneo ni justificar la imposición de multas o intereses.

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Por su parte, Ken Kies, subsecretario del Departamento del Tesoro, expresó a Associated Press que la administración republicana encabezada por el presidente Donald Trump considera que el fallo en el caso Kwong se basa en una interpretación inexacta del texto legal. En un comunicado, Kies aseguró: “Seguiremos defendiendo el texto legal tal como está redactado”.

El litigio permanece abierto y el resultado definitivo podría conocerse dentro de varios años.

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El Departamento del Tesoro sostiene que la decisión sobre el caso Kwong se basa en una interpretación incorrecta del texto legal vigente (REUTERS/Andrew Kelly).

Quiénes pueden reclamar el reembolso

Si la postura judicial se confirma, los contribuyentes afectados podrán reclamar reintegros por sanciones ya abonadas. Entre los involucrados se encuentran personas físicas, pequeñas y grandes empresas, fideicomisos y sucesiones que afrontaron penalidades o intereses entre enero de 2020 y julio de 2023, además de quienes presentaron fuera de plazo información internacional.

Para determinar si corresponde el beneficio, sugieren que las personas consulten las transcripciones de sus cuentas tributarias del IRS mediante el acceso en línea con el objetivo de verificar las sanciones aplicadas durante esos periodos.

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La Defensoría Nacional del Contribuyente advierte que la cuestión es “generalizada y no se limita a un grupo especializado”. Una proporción considerable de los sancionados proviene de hogares de ingresos bajos o medios, quienes enfrentan desventajas por la frecuente falta de acceso a información técnica o asesoría legal.

De acuerdo con la organización, estos hogares “corren un mayor riesgo de perder la oportunidad de reclamar los reembolsos a los que podrían tener derecho”. Por esta razón, instan a que el IRS extienda el plazo por seis meses adicionales e informe a los contribuyentes sobre sus derechos para evitar la pérdida del beneficio.

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El beneficio del posible reembolso por sanciones del IRS se extiende a contribuyentes individuales, empresas, fideicomisos y sucesiones afectadas (REUTERS/Kent Nishimura).

Cómo y hasta cuándo solicitar la devolución

El plazo para presentar el reclamo vence el 10 de julio de 2026 y el procedimiento exige presentar el Formulario 843 (Solicitud de Reembolso y Reducción de Impuestos) en el centro del IRS en el que presentan su declaración de impuestos, en formato impreso y mediante correo certificado. Se debe escribir en la parte superior “Protective Refund Claim Pursuant to Kwong Case” y detallar la situación.

El formulario puede enviarse aunque el contribuyente aún no conozca el monto exacto. Estas reclamaciones preventivas permiten resguardar el derecho del contribuyente a obtener un reembolso si la resolución legal definitiva se emite una vez transcurrido el plazo ordinario para solicitarlo.

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La gestión exclusivamente en papel representa un desafío: ralentiza el trámite, impide la confirmación inmediata de recepción y dificulta el seguimiento, tanto para el público afectado como para el propio IRS. Por ello, la Defensoría impulsa y reclama la habilitación de una vía electrónica específica.