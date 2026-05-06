11 países y 64 kilómetros bajo los Alpes: así será el Brennero, el túnel ferroviario más largo del mundo

La infraestructura ferroviaria, con más de 60 kilómetros de longitud, integrará a varios países europeos (© BBT SE)

En las profundidades de los Alpes, Suiza, gigantescas tuneladoras perforan el macizo montañoso para dar forma al túnel de base del Brennero, que será el ferrocarril subterráneo más largo del mundo y una de las mayores obras de ingeniería de la historia europea.

Con 64 kilómetros de longitud total, el proyecto conectará Austria con Italia y se convertirá en el enlace central del corredor ferroviario transeuropeo entre el norte y el sur del continente.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la publicación europea en Euronews, el túnel se construye en Steinach am Brenner, un pueblo alpino del Tirol austriaco donde se desarrolla uno de los mayores proyectos de construcción del continente. La estructura superará en longitud al actual túnel ferroviario más largo del mundo, el túnel de base de San Gotardo en Suiza, de 57 kilómetros, y redefinirá los estándares de la ingeniería subterránea a nivel global.

La construcción de este túnel implica una coordinación internacional sin precedentes, destaca el uso de tuneladoras de alta tecnología (© BBT SE)

El director del proyecto, Sebastian Reimann, destacó la dimensión histórica de la obra en declaraciones recogidas por el medio europeo. “Los europeos pueden estar orgullosos de lo que están creando aquí. Se trata de un esfuerzo conjunto de Europa”, afirmó el responsable. Su colega Andreas Ambrosi añadió que la magnitud del proyecto trasciende las fronteras nacionales: “Aquí trabajan 11 países de toda Europa y también las principales empresas europeas”.

PUBLICIDAD

Las máquinas que devoran roca

El corazón tecnológico de la obra son las tuneladoras fabricadas por Herrenknecht, empresa alemana líder mundial en este tipo de maquinaria. De acuerdo con Euronews, la compañía tiene ocho tuneladoras en funcionamiento simultáneo en el proyecto, cada una con 6.000 caballos de potencia. Algunas de estas gigantescas estructuras de acero alcanzan casi 20 metros de altura y varios cientos de metros de longitud, lo que las convierte en algunas de las máquinas más grandes jamás construidas para uso subterráneo.

Las empresas involucradas ejecutan un megaproyecto que implica superar condiciones geológicas difíciles (© BBT SE)

Herrenknecht emplea a unas 5.000 personas en todo el mundo y factura más de 1.000 millones de euros al año. Sus tuneladoras operan en proyectos de infraestructura en los cinco continentes: excavan bajo el río Amarillo en China, atraviesan el Canal de Panamá, perforan los Alpes y se abren paso a través de las montañas del Himalaya. La empresa fue fundada hace medio siglo por el ingeniero Martin Herrenknecht, una de las figuras más influyentes de la industria alemana.

PUBLICIDAD

Un corredor ferroviario que transformará Europa

Según detalló el portal de noticias, el túnel de base del Brennero no es solo una obra de ingeniería récord, sino también una pieza estratégica para la movilidad continental. Al conectar Austria con Italia a través de los Alpes, el túnel completará el corredor ferroviario transeuropeo que une el sur de Europa con el norte, facilitando el transporte de mercancías y pasajeros de forma más rápida, eficiente y con menor impacto ambiental que las rutas actuales por carretera o por las vías de montaña existentes.

Vista aérea del extenso sitio de construcción del Túnel de Base del Brennero, mostrando la producción de segmentos prefabricados de concreto y la logística en el valle alpino (© BBT SE)

El proyecto forma parte de la red transeuropea de transporte (TEN-T), una iniciativa de la Unión Europea para modernizar y conectar las infraestructuras de transporte del continente. La obra representa una inversión de miles de millones de euros financiada de forma conjunta por Austria, Italia y la Unión Europea, lo que refleja el carácter supranacional de una infraestructura que beneficiará a todo el continente.

PUBLICIDAD

Desafíos técnicos bajo la montaña

La construcción de un túnel de estas dimensiones bajo uno de los macizos montañosos más complejos del mundo implica desafíos técnicos de enorme magnitud. Las tuneladoras deben atravesar distintos tipos de roca, gestionar la presión del agua subterránea y operar en condiciones de temperatura y humedad extremas, todo ello manteniendo la precisión milimétrica que exige una obra de esta envergadura.

La compleja infraestructura de carreteras, ferrocarriles y el río Inn serpentea por el valle alpino, enmarcando las obras del Túnel de Base del Brenner, un proyecto clave para Europa (© BBT SE)

De acuerdo con el medio europeo, la coordinación entre los 11 países participantes y las principales empresas de ingeniería del continente representa en sí misma un logro organizativo sin precedentes. La obra moviliza a miles de trabajadores especializados de distintas nacionalidades que operan en turnos continuos para mantener el ritmo de excavación necesario para cumplir con los plazos del proyecto.

PUBLICIDAD

El orgullo de una generación de ingenieros

Para quienes trabajan en la obra, el túnel de base del Brennero representa algo más que un proyecto de infraestructura. Según recogió Euronews, los ingenieros y técnicos que participan en su construcción son conscientes de que están creando una obra que definirá el paisaje ferroviario europeo durante generaciones.

Un grupo de trabajadores e ingenieros observa un punto clave en la excavación del Túnel de Base del Brennero, resaltando el progreso en este ambicioso proyecto de infraestructura (© BBT SE)

La empresa Herrenknecht y sus socios en el proyecto encarnan la capacidad tecnológica de la industria europea para abordar obras de esta complejidad. La construcción del túnel más largo del mundo bajo los Alpes es, al mismo tiempo, una demostración de lo que Europa puede lograr cuando sus países, empresas y recursos trabajan en una dirección común.

PUBLICIDAD