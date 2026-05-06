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Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos tras los avances diplomáticos en Medio Oriente

El incremento de los índices bursátiles fue acompañado por un descenso abrupto en el precio del petróleo. El optimismo sobre un posible acuerdo en Oriente Medio y el desempeño de empresas de inteligencia artificial dominaron la jornada

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Las bolsas estadounidenses alcanzan récords históricos tras avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el conflicto en Oriente Medio. (REUTERS/Brendan McDermid)
Las bolsas estadounidenses alcanzan récords históricos tras avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el conflicto en Oriente Medio. (REUTERS/Brendan McDermid)

Las bolsas estadounidenses alcanzaron nuevos máximos históricos de cierre el miércoles, impulsadas por el avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para resolver el conflicto en Oriente Medio y los sólidos resultados de empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial. El S&P 500 subió un 1,5% hasta las 7.365,12 unidades, su mejor jornada en casi un mes, mientras que el Nasdaq Composite creció un 2% a 25.838,94 puntos y el Dow Jones avanzó un 1,2% a 49.910,59 unidades, según datos preliminares.

El repunte estuvo liderado por Advanced Micro Devices (AMD), que se disparó un 18,6% tras anunciar ingresos para el segundo trimestre superiores a los previstos, impulsados por la alta demanda de chips para centros de datos. La directora ejecutiva, Lisa Su, destacó que el crecimiento de la inteligencia artificial continúa exigiendo mayor capacidad de procesamiento, lo que favorece a la compañía. AMD anticipó que su facturación podría crecer cerca de un 46% respecto al año anterior.

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El movimiento de AMD arrastró a otras compañías del sector. Las acciones de Intel también subieron, mientras que el índice de fabricantes de chips, PHLX, acumuló una ganancia aproximada del 60% en 2026. Empresas como Super Micro Computer avanzaron un 24,5% tras superar expectativas de ganancias, y Nvidia —considerada un referente en la industria de IA— creció un 5,7%, consolidándose como el principal factor de impulso para el S&P 500 debido a su tamaño en el índice.

La subida de los mercados globales coincidió con la caída de los precios del petróleo, que retrocedieron cerca de un 8%, hasta los 101 dólares por barril de Brent, tras conocerse que Irán revisaba una nueva propuesta estadounidense para permitir la reanudación de los envíos de crudo desde el Golfo Pérsico. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el Estrecho de Ormuz podría ser “abierto para todos” si Irán aceptaba el acuerdo, aunque advirtió que, en caso contrario, podría ordenar ataques “a un nivel e intensidad mucho mayores”.

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Durante la jornada, el precio del Brent llegó a caer por debajo de los 97 dólares antes de recuperarse, mientras que el optimismo sobre un posible cese del conflicto impulsó las bolsas de Seúl (6,5%), París (2,9%) y Londres (2,1%). El alivio en los precios del crudo redujo las preocupaciones inflacionarias y provocó un descenso en las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense: el rendimiento a 10 años bajó al 4,35% desde el 4,43% del martes, lo que puede traducirse en menores tasas para créditos y estimular la economía.

El S&P 500, Nasdaq y Dow Jones cierran en máximos tras el impulso de empresas tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial. (REUTERS/Brendan McDermid)
El S&P 500, Nasdaq y Dow Jones cierran en máximos tras el impulso de empresas tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial. (REUTERS/Brendan McDermid)

En respuesta a la pregunta sobre qué sucedió en los mercados, el miércoles se produjo una subida generalizada de las bolsas internacionales y una fuerte caída del precio del petróleo, tras avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz y señales de robustez en el sector tecnológico estadounidense, principalmente gracias a los resultados de empresas de inteligencia artificial. Esto generó optimismo entre los inversores y alivió las presiones inflacionarias asociadas al conflicto en Oriente Medio.

En abril, las nóminas del sector privado en Estados Unidos registraron el mayor aumento en quince meses, lo que sugiere una estabilidad sostenida en el mercado laboral pese a la incertidumbre por el conflicto con Irán. Los inversores aguardan el informe oficial de empleo no agrícola previsto para el viernes; una encuesta de Reuters anticipa la creación de 62.000 puestos en abril, tras los 178.000 de marzo.

El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, Alberto Musalem, advirtió que los riesgos para la política monetaria se han desplazado hacia una mayor inflación, lo que podría requerir mantener las tasas de interés sin cambios por algún tiempo, considerando la solidez del mercado laboral.

Más allá de la tecnología, compañías como CVS Health subieron 7,6% tras mejorar sus previsiones anuales y superar expectativas en el primer trimestre. The Walt Disney Co. avanzó 7,5% gracias al éxito de su película “Zootopia 2”, que dinamizó su negocio de streaming, parques y cruceros. Uber Technologies ganó 8,5% al elevar su previsión de reservas para la primavera.

Empresas con altos costos de combustible, como United Airlines (6,8%), Carnival (6,8%) y Royal Caribbean (8,8%), también subieron por la expectativa de que los precios del petróleo continúen bajando si se concreta el acuerdo entre Washington y Teherán.

En mercados internacionales, el índice Kospi de Corea del Sur superó por primera vez los 7.000 puntos, impulsado por ganancias de empresas tecnológicas como Samsung Electronics y SK Hynix, beneficiadas por el auge de la inteligencia artificial.

(Con información de AP y Reuters)

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