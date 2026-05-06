La impresionante fortuna que Ted Turner deja a sus herederos tras su muerte

Sus cinco hijos heredarán no solo su fortuna, sino también su compromiso con la conservación y la filantropía (Captura: CNN)

Ted Turner, el magnate de los medios que transformó para siempre la televisión con la creación de CNN, murió el miércoles 6 de mayo de 2026 rodeado de su familia, según confirmó su empresa Turner Enterprises en un comunicado público. Tenía 87 años.

Con su partida se cierra el capítulo de uno de los empresarios más audaces de la historia de los medios de comunicación estadounidenses. Ahora, surge la pregunta: ¿qué pasará con la enorme fortuna que construyó a lo largo de décadas?

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Según Forbes, el patrimonio de Turner al momento de su muerte se estimaba entre $2.500 millones y $2.800 millones, según cifras citadas por The Mirror US. Es una fortuna considerable, aunque muy por debajo de lo que alguna vez tuvo: Turner perdió cerca de $8.000 millones en la catastrófica fusión de AOL y Time Warner en 2001, en pleno estallido de la burbuja puntocom, uno de los golpes financieros más dolorosos que sufrió en su vida.

El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

A pesar de ello, Turner logró mantenerse entre los grandes. Y no solo eso: en 2012 firmó el Giving Pledge, la iniciativa impulsada por Bill y Melinda Gates y Warren Buffett mediante la cual los multimillonarios se comprometen a donar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas tras su muerte, según reportó The Mirror US.

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El imperio que construyó

La historia de Turner es la de un hombre que convirtió una pequeña estación de televisión en Atlanta, con problemas financieros, en un verdadero imperio mediático. En 1980 fundó CNN, el primer canal de noticias de cable disponible las 24 horas del día. También fue pionero en la creación de las llamadas superstaciones, que transmitían contenido de un canal individual a proveedores de cable en todo el país.

En 1996, Turner vendió CNN y toda su red de canales a Time Warner por aproximadamente $7.340 millones, una transacción monumental para la época, según The Mirror US. La cadena pasó posteriormente a manos de Warner Bros. Discovery y en la actualidad se encuentra en proceso de ser adquirida por Paramount Skydance, fusión que todavía espera aprobación regulatoria federal.

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Turner también dejó huella en el deporte como propietario de los Atlanta Braves y los Atlanta Hawks (REUTERS)

Pero Turner no fue solo un hombre de televisión. También fue dueño de dos franquicias deportivas icónicas de Atlanta: los Braves de la MLB y los Hawks de la NBA. Adquirió los Braves en 1977 y los acompañó hasta su campeonato en la Serie Mundial de 1995. Incluso protagonizó un episodio legendario ese mismo año al asumir como mánager interino del equipo tras una racha de 16 derrotas consecutivas, aunque perdió el partido ante los Pittsburgh Pirates y fue obligado a retirarse del cargo por el presidente de la Liga Nacional.

Time Warner asumió la propiedad de los Braves en 1996; el equipo fue vendido posteriormente a Liberty Media en 2007 por $450 millones. Los Hawks, por su parte, los vendió en 1982.

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Tierras: la base de su riqueza actual

Hoy, la mayor parte del patrimonio de Turner se debe a su incursión como terrateniente. Es el segundo mayor propietario individual de tierras en América del Norte, con aproximadamente dos millones de acres distribuidos en ocho estados de Estados Unidos y en Argentina, según USA Today.

Turner se sumó al Giving Pledge y comprometió gran parte de su riqueza a la filantropía global. (ESTADOS UNIDOS - Etiquetas: POLÍTICA ENTRETENIMIENTO)

Estas propiedades, conocidas como Ranchos Turner, operan como negocios sostenibles dedicados a la ganadería de búfalo, la pesca, la caza y el ecoturismo. Albergan más de 45.000 bisontes en propiedades ubicadas en Kansas, Montana, Nebraska, Nuevo México y Dakota del Sur, de acuerdo con The Mirror US. Toda esta vasta extensión es administrada por Turner Enterprises con el objetivo de operar de manera “económicamente sostenible y ecológicamente responsable”.

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Cinco hijos y un legado verde

Turner no estaba casado al momento de su muerte. A lo largo de su vida contrajo matrimonio en tres ocasiones: con Judy (Nye) Turner en los años 60, con quien tuvo a su hija Laura y a su hijo Robert Edward “Teddy” Turner IV; con Jane Smith Turner entre 1964 y 1980, con quien tuvo a Beau, Rhett y Jennie; y, quizás el matrimonio más conocido, con la actriz Jane Fonda, entre 1991 y 2001.

Sobreviven a Turner sus cinco hijos, catorce nietos y dos bisnietos, según USA Today.

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Su familia mantiene vivo el enfoque conservacionista que marcó las últimas décadas de su vida. (Turner Enterprises)

Lo llamativo es que prácticamente todos sus hijos han seguido sus pasos en el activismo ambiental. Laura Turner Seydel, la mayor, preside la Captain Planet Foundation. Teddy Turner IV ha trabajado en producción televisiva, se dedicó al corretaje náutico y actualmente enseña economía, además de haber intentado sin éxito llegar al Congreso en 2013.

Beau Turner encabeza el consejo de administración del Turner Endangered Species Fund. Rhett Turner lleva el legado conservacionista a través de la fotografía y el cine documental. Y Jennie Turner Garlington, la menor, ha sido fideicomisaria de la Turner Foundation y productora de CNN, además de integrar directorios de organizaciones de conservación de vida silvestre.

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