Rusia volvió a amenazar con un ataque masivo sobre Kiev si Ucrania perturba el desfile del 9 de mayo

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. POLITICA INTERNACIONAL -/Kremlin/dpa

El Ministerio de Exteriores de Rusia exigió este miércoles a todos los países con misiones diplomáticas en Kiev que evacúen a su personal y advirtió de un ataque masivo con misiles contra el centro de la ciudad si Ucrania intenta sabotear las celebraciones del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, que Moscú conmemora cada 9 de mayo con un desfile en la Plaza Roja.

La advertencia fue transmitida por la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, a través de una nota oficial enviada a todas las representaciones diplomáticas acreditadas en Ucrania. Zajarova señaló que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, realizó declaraciones en la cumbre de la Comunidad Política Europea del 4 de mayo en Ereván en las que aludió a la capacidad de los drones ucranianos para sobrevolar la Plaza Roja durante el desfile. Según Moscú, esas palabras constituyen una amenaza de perturbar los actos, aunque Kiev no las presentó en esos términos.

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La amenaza concreta fue formulada días antes por el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado difundido a través de la aplicación MAX, promovida por el Kremlin. El texto advertía que si Ucrania “intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración”, las fuerzas armadas rusas “lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”. El Ministerio de Exteriores retomó ese lenguaje este miércoles e instó a los países a garantizar “la evacuación oportuna del personal de las misiones diplomáticas”, citando la “inevitabilidad” de la respuesta rusa.

Una mujer con un perro camina entre los escombros de una casa dañada tras un ataque ruso en una zona residencial de Kiev, Ucrania, el jueves 16 de abril de 2026. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Zelensky había anunciado el lunes una tregua de duración indefinida a partir de la medianoche del martes al miércoles, en respuesta al alto el fuego de 48 horas que Putin declaró unilateralmente para los días 8 y 9 de mayo. La propuesta ucraniana se condicionaba únicamente a la reciprocidad de Moscú. El Kremlin no emitió ninguna respuesta. El jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov, confirmó que los ataques rusos continuaron durante la noche, por lo que Kiev consideró que la tregua no fue aceptada. Rusia, a su vez, acusó a Ucrania de no respetar su propio alto el fuego mediante ataques con drones contra su territorio.

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Este intercambio de gestos y acusaciones se produce en un contexto de negociaciones estancadas. Putin había propuesto la pausa de dos días durante una llamada con Donald Trump el 29 de abril. Según el Kremlin, Trump respaldó la iniciativa. Kiev exigió más detalles y reiteró que cualquier tregua real debería durar al menos 30 días, ser incondicional y contar con mecanismos externos de verificación.

La tensión se disparó cuando un dron ucraniano impactó en un edificio de Moscú a unos diez kilómetros del Kremlin, según confirmó el alcalde Serguéi Sobianin. El Kremlin anunció que el desfile del 9 de mayo no incluiría material militar, algo inusual en una celebración que durante décadas exhibió el poderío armado ruso. Moscú lo atribuyó a la “amenaza terrorista” de Kiev; Zelensky lo interpretó como debilidad: “No pueden permitirse el lujo de usar equipo militar y temen que los drones sobrevuelen la Plaza Roja”, declaró en Ereván.

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El patrón ya se había repetido en abril, cuando Rusia declaró un alto el fuego de 32 horas por la Pascua ortodoxa. Ambos bandos se acusaron de violaciones, los combates se reanudaron al vencer el plazo y ninguna pausa derivó en conversaciones formales. El asesor presidencial Yuri Ushakov precisó que Putin dejó claro a Trump que los objetivos militares de Rusia “se alcanzarán en cualquier caso”, con tregua o sin ella: la frase resume la lógica que subyace al episodio.