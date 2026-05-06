Fiscales de Florida presentan cargos a Tiger Woods por accidente y negativa a test de drogas

Tiger Woods enfrenta cargos por DUI en Florida tras accidente con hidrocodona en su poder (Martin County Sheriff's Office)

Tiger Woods enfrenta cargos formales presentados por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin tras el accidente del 27 de marzo en Florida, donde fue hallado con dos pastillas de hidrocodona en su poder, según el affidavit oficial.

Los fiscales del condado de Martin lo acusaron de conducir bajo la influencia de sustancias luego de que volcara su Land Rover en Jupiter Island al intentar adelantar a otro vehículo en South Beach Road.

PUBLICIDAD

El informe policial indica que Woods declaró haber estado distraído por el celular y la radio al momento del choque. Durante el procedimiento, los agentes ajustaron las pruebas de sobriedad en campo ante la referencia de múltiples cirugías de espalda y pierna y dificultades para caminar.

Se documentaron signos de deterioro físico, como sudoración excesiva, letargo, pupilas dilatadas y ojos enrojecidos, además de problemas de coordinación y dificultad para seguir instrucciones. Los agentes hallaron dos comprimidos blancos de hidrocodona, un opioide recetado para el dolor severo, en el bolsillo izquierdo de Woods e incorporaron los fármacos como evidencia oficial.

PUBLICIDAD

Woods reconoció consumir “varios medicamentos” y negó la ingesta de alcohol, declaración respaldada por los dos tests de alcoholemia que arrojaron 0.000 de alcohol en sangre. Sin embargo, se negó a proporcionar una muestra de orina tras ser informado de las consecuencias legales, conforme a la ley de consentimiento implícito de Florida, según el affidavit judicial y la comparecencia del sheriff John Budensiek en conferencia de prensa.

El accidente de Tiger Woods en Jupiter Island llevó a una acusación formal por conducir bajo la influencia de sustancias (Martin County Sheriff's Office)

Tanto Woods como el otro conductor resultaron ilesos y se negaron a ser trasladados al hospital. Puesto en libertad bajo fianza, el proceso penal avanza en el 19º Circuito Judicial del Estado de Florida.

PUBLICIDAD

La negativa de Woods a realizar la prueba toxicológica se encuentra bajo la reciente Trenton’s Law, vigente en Florida desde octubre de 2025. Dicha normativa, según el affidavit y documentos judiciales, convierte la negativa a someterse a un test de DUI en un delito menor independiente, con suspensión automática del permiso de conducir por un año y hasta 60 días de prisión (estatuto 316.1939(1)(E)).

La defensa presentó una declaración escrita de no culpabilidad y solicitó juicio con jurado, renunciando a la comparecencia en la audiencia de imputación. Woods recuperó su libertad bajo fianza y una audiencia clave está prevista para el mes de mayo en el tribunal de Stuart, Florida.

PUBLICIDAD

El contexto legal adquiere relevancia por la reciente modificación de la normativa sobre DUI en Florida. Trenton’s Law refuerza las sanciones para quienes rehúsan someterse a pruebas toxicológicas tras un siniestro, en respuesta a un caso fatal de 2023 donde la falta de análisis obstaculizó la labor fiscal.

Por esto, la negativa de Woods constituye, de acuerdo con el análisis de abogados penalistas y profesores de Derecho consultados por la cadena local de noticias CBS12 y los registros judiciales oficiales, una infracción adicional que aumenta la dificultad probatoria para la fiscalía.

PUBLICIDAD

El historial de incidentes viales y antecedentes judiciales de Woods

El historial vial de Tiger Woods incluye accidentes en 2009, 2017 y 2021, con lesiones y consecuencias legales previas (Martin County Sheriff's Office)

El historial de accidentes de Tiger Woods es largo y está documentado en registros policiales y judiciales. El primer episodio relevante ocurrió el 27 de noviembre de 2009, cuando el golfista chocó su Cadillac Escalade contra un hidrante y un árbol en Isleworth, Florida. No llevaba cinturón de seguridad, sufrió lesiones faciales y su entonces esposa, Elin Nordegren, lo ayudó a salir del vehículo.

Si bien no tuvo consecuencias penales directas, el episodio desencadenó una crisis mediática por la revelación de infidelidades y la ruptura matrimonial, además de la pérdida de importantes contratos de patrocinio.

PUBLICIDAD

En 2017, Woods fue hallado inconsciente en su Mercedes-Benz en Palm Beach Gardens. La investigación toxicológica, según el affidavit policial, reveló la presencia de cinco sustancias, incluida hidrocodona. Woods alegó una reacción adversa a medicamentos prescritos y, tras un acuerdo judicial, fue declarado culpable de conducción temeraria. Se suspendió su licencia y debió cumplir trabajos comunitarios.

El accidente de 2021 y su impacto en la carrera de Woods

La audiencia clave por el caso de DUI de Tiger Woods está prevista para mayo en el tribunal de Stuart, Florida (Martin County Sheriff's Office)

El 23 de febrero de 2021, Tiger Woods protagonizó el accidente más severo de su carrera al volcar su SUV Genesis en Los ángeles. La Oficina del Sheriff de Los ángeles descartó intoxicación y atribuyó el hecho a la velocidad excesiva y la pérdida de control.

PUBLICIDAD

Woods sufrió fracturas múltiples en la pierna derecha, lo que requirió varias cirugías y creó un gran interrogante sobre su continuidad profesional. Tras meses de rehabilitación, regresó parcialmente al circuito, pero el caso evidenció las secuelas físicas acumuladas a lo largo de su carrera.

Perspectivas judiciales y repercusiones para Woods

La audiencia definitiva en el proceso penal por el accidente de marzo está programada para mayo en el tribunal de Stuart, Florida, donde se determinará si el caso se resuelve mediante acuerdo o prosigue a juicio. Woods, de cincuenta años, informó a través de su equipo legal su decisión de retirarse provisionalmente del circuito profesional para concentrarse en su recuperación y defensa judicial.

PUBLICIDAD