Nueva York podrá suspender licencias de conducir por deudas fiscales: cómo saber si estás en riesgo y qué hacer

La suspensión de licencias de conducir en Nueva York afecta a quienes acumulan una deuda fiscal estatal de USD 10.000 o más (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suspensión de licencias de conducir por deudas fiscales en Nueva York: esta medida, que puede afectar a cualquier residente del estado que acumule una deuda tributaria estatal vencida de USD 10.000 o más, está vigente y busca incentivar el pago de impuestos atrasados.

El mecanismo fue implementado por el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, una agencia estatal, y en una ciudad donde la movilidad personal es parte central de la vida laboral y familiar, representa una presión directa sobre quienes deben tributos al Estado.

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El procedimiento se inicia cuando el contribuyente recibe un “Aviso de Suspensión Propuesta”. A partir de ese momento, dispone de 60 días para responder antes de que el caso sea remitido al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), la autoridad estatal encargada de aplicar la suspensión si no se produce ninguna acción.

Esta política afecta tanto a quienes dependen del vehículo para trabajar—como repartidores, conductores de servicios, cuidadores o trabajadores de la construcción—como a quienes lo utilizan para cumplir obligaciones familiares o acceder a servicios básicos.

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La normativa, vigente desde 2013 en Nueva York, aclara que la suspensión de la licencia no es definitiva.

De acuerdo con boletines oficiales del Departamento de Impuestos y Finanzas, la medida puede revertirse cuando el contribuyente regulariza la deuda, acuerda un plan de pagos o resuelve la disputa con el Estado.

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Este procedimiento se aplica únicamente a deudas fiscales estatales vencidas, sin extenderse a otras obligaciones financieras como préstamos personales, hipotecas o tarjetas de crédito.

Quienes reciben la notificación deben atenderla de inmediato, ya que, según especialistas consultados, “la mayoría de las suspensiones se produce porque los contribuyentes ignoran los avisos oficiales y dejan pasar el tiempo reglamentario.”

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Conducir con la licencia suspendida expone al titular a sanciones adicionales, incluyendo multas, cargos penales y la posible incautación del vehículo.

Cómo saber si estás en riesgo y qué hacer paso a paso

Después de recibir el 'Aviso de Suspensión Propuesta', los contribuyentes tienen 60 días para resolver la deuda o responder antes de que el caso pase al DMV (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pago completo : Si puedes abonar la deuda en su totalidad, utiliza los canales habilitados por el Departamento de Impuestos y Finanzas , como portales online, transferencias bancarias o pagos en oficinas autorizadas.

: Si puedes abonar la deuda en su totalidad, utiliza los canales habilitados por el , como portales online, transferencias bancarias o pagos en oficinas autorizadas. Plan de pagos : Si no es posible pagar el total, solicita un acuerdo de pago. El Departamento puede ofrecer cuotas mensuales adaptadas a tu capacidad financiera, siempre que demuestres intención de cumplir con la obligación.

: Si no es posible pagar el total, solicita un acuerdo de pago. El Departamento puede ofrecer cuotas mensuales adaptadas a tu capacidad financiera, siempre que demuestres intención de cumplir con la obligación. Objeción formal: Si consideras que la deuda es incorrecta o ya fue cancelada, reúne la documentación necesaria—recibos, registros bancarios, cartas previas—y presenta tu caso ante el Departamento dentro del plazo estipulado.

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Qué hacer si la licencia ya fue suspendida

La medida de suspensión impacta especialmente a la comunidad hispana y a trabajadores cuya movilidad depende del auto en sectores como delivery o construcción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el DMV ya ejecutó la suspensión, la recuperación de la licencia depende de regularizar la deuda. El primer paso es contactar al Departamento de Impuestos y Finanzas para conocer el saldo actualizado y las condiciones de pago. Una vez abonada la deuda o formalizado un plan de pagos, el DMV restituye la licencia, generalmente en corto plazo.

No se debe conducir mientras la licencia esté suspendida, ya que esto podría acarrear consecuencias legales más graves.

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Consecuencias cotidianas y laborales

La suspensión afecta directamente la movilidad y la capacidad de generar ingresos de miles de residentes. En Nueva York, donde muchos trabajos dependen del automóvil, perder la licencia puede poner en riesgo el sustento familiar.

Este impacto es notable para la comunidad hispana, que representa una parte significativa de la fuerza laboral en sectores como el delivery, la construcción o el transporte de personas mayores.

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Organizaciones civiles, como la New York Civil Liberties Union, una organización civil de derechos civiles, han advertido sobre el efecto social de esta medida, señalando que puede agravar la situación de quienes ya enfrentan dificultades económicas.

La Oficina del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Nueva York, un ente oficial de supervisión ciudadana, ha instado a revisar los procedimientos para ofrecer alternativas más flexibles y asistencia a quienes demuestren vulnerabilidad.

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Recomendaciones para todos los residentes de Nueva York

Mantén tus datos de contacto actualizados ante el Departamento de Impuestos y Finanzas para recibir notificaciones en tiempo y forma.

Responde a los avisos dentro del plazo : la inacción elimina posibilidades de negociación y defensa.

Consulta con un asesor fiscal si tienes dudas sobre la deuda o el procedimiento.

No conduzcas con la licencia suspendida para evitar sanciones adicionales.

Busca asistencia en organizaciones comunitarias, muchas de las cuales ofrecen ayuda legal gratuita o de bajo costo, con especial atención a la comunidad hispana.