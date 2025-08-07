Deportes

Lance Armstrong habló sobre su escándalo de dopaje y afirmó que el uso de sustancias prohibidas era frecuente: “No me atraparon, fui expuesto”

El ciclista retirado y ex campeón del Tour de Francia abordó su versión sobre la revelación del doping, en una entrevista para el podcast “Habits & Hustle”

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
Lance Armstrong narró su ascenso,
Lance Armstrong narró su ascenso, caída y redención tras el escándalo de dopaje (Reuters)

El ascenso de la figura de Lance Armstrong en el ciclismo profesional, su caída tras el escándalo de dopaje y su posterior reconstrucción personal y profesional conforman una de las historias más discutidas del deporte contemporáneo.

Durante una reciente entrevista con el podcast Habits & Hustle —conducido por Jennifer Cohen—, el deportista retirado repasó los momentos que definieron su vida: desde la lucha contra el cáncer testicular a los 25 años, la pérdida de más de USD 100 millones tras la revelación de su dopaje, hasta su rol actual como inversor y comunicador.

En una entrevista con Jennifer
En una entrevista con Jennifer Cohen, el ex ciclista habló de cómo superó el cáncer, la pérdida de su fortuna y su reconstrucción personal (Habits & Hustle)

Inicios en el deporte y etapas complejas en su vida

La carrera de Armstrong inició en la natación durante su infancia en Dallas, Texas. Poco después se volcó al triatlón, disciplina en la que, con solo 15 años, competía contra adultos y obtenía resultados destacados.

Su transición definitiva al ciclismo se produjo tras su selección para el equipo estadounidense en el Campeonato Mundial Juvenil de Moscú en 1989. Con 27 años alcanzó la cima al ganar su primer Tour de Francia, logro que repetiría varias veces y que lo proyectó al estrellato internacional.

La gloria deportiva del ciclista fue opacada por dos desafíos trascendentales. El primero sobrevino con el diagnóstico de cáncer testicular, enfermedad que logró superar. El segundo llegaría con el escándalo de dopaje que, más de una década atrás, lo alejó del ciclismo profesional y lo situó en el centro de una tormenta mediática.

Armstrong diferenció entre “ser expuesto” y “ser atrapado” en el contexto del dopaje. “No me atraparon, fui expuesto. Fue más un proceso legal que un éxito del sistema antidopaje”, explicó, recalcando que nunca dio positivo en los controles, sino que la verdad emergió por vías legales y mediáticas.

El deportista explicó el impacto
El deportista explicó el impacto económico y mediático del escándalo en su vida y carrera (AP)

El entorno del pelotón en aquellos años, según Armstrong, se caracterizaba por presión extrema y competencia feroz. A propósito de esto, relató: “Había 200 ciclistas en la carretera, todos intentando estar en el mismo lugar al mismo tiempo. No solo era cuestión de resistencia física, sino de estrategia, política y alianzas cambiantes”.

Asimismo, sostuvo que el uso de sustancias prohibidas era frecuente según su perspectiva, aunque la narrativa pública lo ubicó como el principal responsable.

Consecuencias económicas e imagen pública

Las consecuencias personales y económicas del escándalo fueron severas. Tras el derrumbe de su imagen pública, atravesó momentos complejos y confesó: “Perdí más de 100 millones de dólares entre devoluciones y contratos no cumplidos”. Aquel monto correspondía a pagos exigidos por aseguradoras y a ingresos que desaparecieron en un instante. “Fue una muerte por mil cortes”, remarcó sobre el colapso financiero.

Pese a semejante golpe, el ex corredor reconstruyó su vida en el ámbito de la inversión. Su camino hacia los negocios comenzó con apuestas personales en marcas de consumo como Waterloo y Athletic Brewing, y se consolidó con la creación de Next Ventures, un fondo de capital de riesgo centrado en salud y bienestar, junto a su socia Mel Strong.

Entre los éxitos más relevantes de Armstrong como inversor figura su participación temprana en Uber, a través de un fondo que, según su propio relato, “fue el más exitoso de la historia”. “Por la gracia de Dios, tuve acceso a eso y cambió todo. Salvó a mi familia”, expresó.

Actualmente Armstrong se reinventa como
Actualmente Armstrong se reinventa como inversor en salud, tecnología y bienestar con Next Ventures (Habits & Hustle)

Cancelación pública y vida familiar

Más allá de los negocios, Armstrong reflexionó sobre la resiliencia y la percepción pública. “La única opinión que me importa es la de quienes estuvieron en la carrera”, sentenció, quitando peso a los juicios externos y a la imagen proyectada por los medios.

Admitió que la “cultura de la cancelación” lo afectó en profundidad, aunque considera que el tiempo y la apertura actual de la sociedad le permitieron regresar a la vida pública. Sobre su redención profundizó: “La resiliencia y la capacidad de reinventarse son claves para salir adelante”.

En el plano personal, se describió como alguien mucho más relajado y juguetón de lo que la opinión pública supone. Compartió anécdotas familiares, como la participación espontánea de su hija durante la entrevista. “Mis hijos dirían que soy un payaso”, comentó entre risas, valorando que su entorno nunca lo abandonó.

Rutina diaria con equilibrio emocional

El ex ciclista habló sobre sus hábitos diarios, la importancia del ejercicio físico y la soledad como espacios de equilibrio mental. Con respecto a esto, confesó: “El ejercicio es mi iglesia; necesito moverme para estar bien mentalmente”.

A su vez disfruta de largos trayectos en bicicleta en soledad y de las primeras horas del día destinadas a la lectura y la reflexión. Su rutina incluye trabajo diario en la oficina de Next Ventures y una vida familiar estable, en la que su esposa y sus hijos ocupan un lugar central.

La resiliencia personal y el
La resiliencia personal y el acompañamiento familiar fueron pilares claves para afrontar la "cultura de la cancelación" (Reuters)

Proyecciones a futuro y una imagen imborrable

Al hablar del futuro, Lance Armstrong expresó gratitud por la oportunidad de reemergencia que la sociedad le brindó. Cree que la percepción pública evolucionó y que la redención es un proceso colectivo, no solo individual. “Puedo desearlo todo lo que quiera, pero si la sociedad no te deja volver, no hay nada que hacer”, sentenció.

Para quienes se preguntan cuál es la sensación de caer en el Tour de Francia, ofreció una imagen contundente: el impacto se equipara a saltar de un coche en movimiento a gran velocidad. Así, el ex campeón cerró la conversación, convencido de que tras cada golpe, la clave está en levantarse y seguir adelante.

Temas Relacionados

Lance ArmstrongDopaje en el ciclismoTour de FranciaNext VenturesResilienciaCiclismoDopajeNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

Fue el creador de la “selección fantasma”, convivió con Bilardo, dirigió a Menotti y a los 98 años sigue dando cátedra de fútbol

Miguel Ignomiriello es una eminencia del deporte argentino. Los recuerdos de su larga trayectoria

Fue el creador de la

La actuación de Colapinto en Alpine bajo la lupa de los expertos argentinos en F1: por qué “se hizo fuerte” y los errores en boxes

Los motivos del crecimiento del bonaerense pese a las fallas de su equipo. La opinión de ex pilotos que corrieron en la Máxima y de un campeón en Europa que llegó a la antesala del gran circo

La actuación de Colapinto en

Se confirmaron los árbitros de los cruces de octavos de la Libertadores y la Sudamericana: preocupación en River, Racing e Independiente

También se oficializaron los jueces para los debuts de Vélez, Estudiantes, Huracán, Godoy Cruz y Lanús, los otros elencos argentinos en carrera

Se confirmaron los árbitros de

El sorprendente look de Messi en el triunfo de Inter Miami que causó furor: las reacciones y cómo vivió el partido ante Pumas

El capitán argentino asistió con su familia y vibró con los goles de Rodrigo De Paul y Luis Suárez, en la clasificación a los cuartos de la Leagues Cup

El sorprendente look de Messi

Quiso imitar al Dibu Martínez y lo sufrió de la peor manera: el gol de penal de Luis Suárez en Inter Miami y el festejo para su hija

El arquero de Pumas intentó distraerlo con gestos, pero el uruguayo lo superó con un toque sutil, que lo dejó en ridículo. Las Garzas ganaron 3-1 y avanzaron a cuartos de final de la Leagues Cup

Quiso imitar al Dibu Martínez
ÚLTIMAS NOTICIAS
Maniataron a una jubilada en

Maniataron a una jubilada en La Plata para robarle y solo se llevaron 30 mil pesos

Cayó un policía de Misiones que se hacía pasar por oficial de la PFA para extorsionar a un hombre: tenía dos cómplices

Dos alumnas se pelearon en una escuela de Entre Ríos y sus conocidos se sumaron a la gresca: hay 4 docentes heridos

“Parece un lorito”: Martín Menem se enfrentó con Germán Martínez durante la sesión en Diputados

Avanza el juicio contra varios funcionarios penitenciarios por una red narco que funcionaba en un penal de Salta

INFOBAE AMÉRICA
Modi advirtió que está dispuesto

Modi advirtió que está dispuesto a pagar un “alto precio” para defender los intereses de India ante los aranceles de EEUU

Trump celebró la entrada en vigor de sus nuevas tarifas y afirmó que “miles de millones” comenzarán a fluir hacia EEUU

Corea del Sur solicitó la detención de la ex primera dama Kim Keon Hee por presunta manipulación bursátil y sobornos

EEUU cuestionó la presencia de China en el canal de Panamá y pidió terminar la concesión a la empresa portuaria Hutchison

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”