Aumentará el salario mínimo en Chicago desde julio; también habrá cambios en días de descanso pagados

Las nuevas reglas laborales en Chicago comenzarán a regir a partir del 1 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae).

A partir del 1 de julio, Chicago establecerá un nuevo piso salarial de 16.60 dólares por hora, como parte de una serie de reformas que también incluyen nuevas reglas para licencias pagadas, condiciones para trabajadores con propinas y disposiciones sobre horarios previsibles de trabajo. El aumento representa un paso más dentro de la política de la ciudad por posicionarse como uno de los entornos urbanos más protectores con sus trabajadores.

Además del incremento para el salario general, se ajustará también el salario mínimo para programas de empleo juvenil subsidiados, que quedará en 16.50 dólares por hora. Ambas cifras regirán para todos los empleados que trabajan dentro de los límites de la ciudad.

Las nuevas disposiciones forman parte de un paquete más amplio que entrará en vigor ese mismo día e incluye la implementación de ordenanzas como One Fair Wage, Chicago Paid Leave and Paid Sick and Safe Leave Ordinance y Fair Workweek Ordinance, según informó ABC 7 Chicago.

Las propinas dejarán de justificar salarios más bajos: hacia la igualdad en el pago por hora

Uno de los componentes centrales del paquete legislativo es la puesta en marcha de la ordenanza One Fair Wage, que establece una corrección progresiva en el salario de los trabajadores que actualmente reciben un salario base inferior al mínimo debido a que complementan sus ingresos con propinas.

A partir del 1 de julio de este año, esos trabajadores —incluidos meseros, bartenders, bussers y runners— verán incrementado su salario base submínimo actual de 12.62 dólares por hora en un 8% anual. Este aumento se repetirá cada año hasta que, para el 1 de julio de 2028, los salarios con y sin propinas queden equiparados al mínimo general de la ciudad.

De esta manera, Chicago se suma a un número creciente de jurisdicciones que buscan eliminar la práctica del subminimum wage, considerada por muchos sectores como una forma de inequidad estructural.

El paquete de reformas laborales incluye ajustes salariales y nuevas licencias obligatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas reglas para licencias pagadas por cualquier motivo y licencias por enfermedad: lo que se garantiza desde julio

La ciudad también pondrá en marcha una nueva ordenanza de licencias pagadas que establece por ley que todo trabajador que haya laborado al menos 80 horas en un periodo de 120 días dentro de los límites de Chicago tendrá derecho a recibir hasta cinco días de licencia pagada y otros cinco días de licencia por enfermedad.

A diferencia de legislaciones anteriores, la nueva normativa permite que las licencias pagadas se usen por cualquier motivo, sin necesidad de justificación médica o personal. Además, los empleados podrán acumular y trasladar hasta 16 horas de licencia pagada y hasta 80 horas de licencia por enfermedad de un periodo anual a otro.

Estas disposiciones estarán disponibles tanto para trabajadores a tiempo completo como parcial, en sectores públicos y privados, y forman parte de los esfuerzos de la ciudad para dar mayor estabilidad laboral y bienestar a su fuerza laboral, según comunicó el sitio oficial chicago.gov/BACPwebinars.

El derecho a saber los horarios laborales con antelación: nuevos criterios de compensación para siete industrias clave

Otro cambio que entrará en vigor el 1 de julio afecta a los trabajadores cubiertos por la Fair Workweek Ordinance, una ley que exige a ciertos empleadores entregar cronogramas laborales predecibles y ofrecer compensación si esos horarios son modificados sin el debido aviso.

A partir de esa fecha, se actualizan los umbrales de ingreso para determinar qué trabajadores están protegidos por esta ley: se cubrirá a empleados que ganen igual o menos de 32.60 dólares por hora o 62,561.90 dólares al año, siempre que trabajen en empresas con al menos 100 empleados globalmente.

La ordenanza aplica a quienes se desempeñen en siete sectores: servicios de limpieza de edificios, salud, hotelería, manufactura, restaurantes, comercio minorista y servicios de almacén. Las empresas deberán seguir procedimientos establecidos para notificar cambios en turnos o compensar económicamente si estos no se cumplen.

Trabajadores en distintos sectores estarán cubiertos por las nuevas disposiciones municipales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una postura oficial que refuerza el enfoque pro-trabajadores de la ciudad

“Chicago es la ciudad más pro-trabajadores del país, y nuestras leyes laborales demuestran nuestro compromiso con tratar a las personas trabajadoras con la dignidad y justicia que merecen“, declaró el alcalde Brandon Johnson, según reportó ABC 7 Chicago.

“Me enorgullece ver que el aumento del salario mínimo y las protecciones adicionales para los trabajadores entren en vigor este año. Los trabajadores de Chicago y sus familias son la columna vertebral de nuestra ciudad y merecen un pago justo y reconocimiento. Estos son pasos esenciales para construir comunidades seguras, asequibles y prósperas”, agregó el mandatario.

Calendario de seminarios informativos disponibles para empleadores y trabajadores

Para facilitar la transición a las nuevas regulaciones, la ciudad de Chicago ha programado una serie de webinars informativos abiertos al público. Las fechas anunciadas son el 10 y 12 de junio a las 10 a.m., y el 24 y 26 de junio a las 2 p.m.. Se ofrecerán detalles sobre la aplicación de cada una de las ordenanzas y se responderán dudas tanto de empleadores como de empleados.

La inscripción y mayor información están disponibles en el sitio oficial chicago.gov/BACPwebinars.