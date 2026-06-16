El papa León XIV respaldó el memorándum entre Estados Unidos e Irán

El papa León XIV habla con periodistas sobre el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán al salir de su residencia de verano en Castel Gandolfo, Italia, rumbo al Vaticano. 16 de junio de 2026. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El papa León XIV elogió este martes el memorándum de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán y expresó su deseo de que el acuerdo sea una solución definitiva para terminar el conflicto en Oriente Medio. El pontífice habló ante periodistas desde su residencia de verano en Castel Gandolfo, Italia.

“Gracias a Dios, al menos existe este memorándum que, según dicen, firmarán oficialmente el viernes”, dijo el papa. Agregó que aún quedarán varios puntos por resolver, pero señaló que el diálogo y la negociación son preferibles a retomar las hostilidades.

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“Espero que sea realmente una solución, que la guerra haya terminado de verdad y que podamos avanzar por el bien de todos”, añadió.

León XIV extendió su llamado a la eliminación de las armas nucleares, junto con la búsqueda de soluciones a los problemas económicos y sociales generados por el conflicto.

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El memorando de entendimiento entre Washington y Teherán se firmará formalmente el viernes en el resort suizo de Bürgenstock. Tras esa rúbrica, ambas partes emprenderán negociaciones orientadas a una paz definitiva en un plazo de 60 días, según estima el presidente estadounidense Donald Trump.

Entre las cuestiones sin resolver figura la reapertura del Estrecho de Ormuz, mientras Trump intensifica la presión sobre Israel.

La postura de León XIV chocó con Donald Trump, Pete Hegseth y JD Vance, y recibió el respaldo público de Giorgia Meloni en el marco del G7 en Evian. (REUTERS/Guglielmo) Mangiapane

La posición del pontífice choca con la enemistad que acumuló con Trump al oponerse abiertamente a la guerra. Nacido en Chicago, tildó de “verdaderamente inaceptable” la amenaza del mandatario de destruir la civilización iraní.

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También refutó las afirmaciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de que Dios respalda la ofensiva militar, y desestimó las teorías del vicepresidente JD Vance sobre la “guerra justa”. Dejó en claro que continuará defendiendo la paz con independencia de la postura de la Casa Blanca.

Su elección al papado, hace aproximadamente un año, marcó el inicio de una posición pública sostenida frente a los grandes focos bélicos del momento: la invasión rusa de Ucrania y el enfrentamiento entre Washington y Teherán.

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La postura generó lecturas opuestas entre dos líderes que coincidieron esta semana en Francia. La primera ministra italiana Giorgia Meloni respaldó públicamente la posición del jefe de la Iglesia, en contraste con las críticas que Trump le dirigió por su oposición a la guerra.

Esa discrepancia entre ambos mandatarios se abordó en una reunión breve celebrada al margen de la cumbre del G7 en Evian.

(Con información de EFE, Reuters y Bloomerg)