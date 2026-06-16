Estados Unidos

Estados Unidos prorrogó la exención de sanciones para la petrolera serbia NIS y mantuvo en suspenso la transferencia del control ruso

La extensión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permitió que NIS opere durante 15 días adicionales, ya que la autorización se extendió hasta el 1 de julio

Guardar
La petrolera NIS abastece el 80% del mercado interno serbio (Europa Press)
La petrolera NIS abastece el 80% del mercado interno serbio (Europa Press)

Estados Unidos extendió por 15 días la exención de sanciones que permite a la petrolera serbia NIS, controlada mayoritariamente por capital ruso, continuar con sus operaciones de importación y procesamiento de crudo. La decisión de Washington se conoció el martes y mantuvo la atención sobre el futuro de la principal empresa energética de Serbia, en medio de negociaciones internacionales y presiones geopolíticas.

La licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos habilitó a NIS a sostener actividades, contratos y acuerdos hasta el 1 de julio, cuando vencerá esta nueva prórroga. La extensión apuntó a evitar una interrupción inmediata del abastecimiento mientras avanzan las conversaciones para reordenar el capital de la compañía, exigencia planteada por Washington desde comienzos de 2025.

PUBLICIDAD

La medida, informada por la propia empresa, respondió a los pedidos de Estados Unidos para que los accionistas rusos abandonen la firma en el marco de las sanciones impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania. La estructura accionaria reflejó el peso de Rusia: Gazprom Neft y su firma afiliada concentraron el 56% de las acciones; el Estado serbio ostentó casi un 30%; el resto se distribuyó entre accionistas minoritarios. NIS abasteció el 80% del mercado interno.

El conflicto central giró en torno a la salida de los socios rusos. Durante meses, autoridades serbias y el gigante energético húngaro MOL mantuvieron conversaciones para una posible compra del paquete accionario de Gazprom Neft.

PUBLICIDAD

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense había fijado como plazo límite esta jornada para cerrar el acuerdo, aunque la extensión de la exención otorgó un margen adicional.

Según el gobierno serbio, si se completa la adquisición y recibe la aprobación de OFAC, el Estado incrementará su participación en NIS y la refinería de Pancevo, la única del país, operará durante al menos una década más en los mismos niveles que antes de la imposición de las sanciones.

Por su parte, el presidente Aleksandar Vucic reconoció que las negociaciones experimentaron dificultades, en especial por la exigencia de que MOL asuma el control de la refinería de Pancevo, un punto considerado clave por Belgrado. Vucic indicó que la paciencia de Estados Unidos llegaba a su límite y expresó su esperanza de que el lado ruso acepte la operación. La empresa húngara se mantuvo como el único postor conocido en el proceso.

Aleksandar Vucic advirtió que la paciencia de Estados Unidos con la situación de NIS llegaba a su límite (Reuters)
Aleksandar Vucic advirtió que la paciencia de Estados Unidos con la situación de NIS llegaba a su límite (Reuters)

Las sanciones impuestas por Washington en octubre, dirigidas al sector energético ruso, forzaron a NIS a solicitar permisos especiales para comprar y procesar crudo. Esa situación se resolvería si se concreta la transferencia accionaria.

De no alcanzar el acuerdo, la compañía corría el riesgo de quedar fuera del sistema financiero internacional y enfrentar serias dificultades para abastecer el mercado serbio.

El contexto regional sumó presión a la resolución del conflicto. Serbia, uno de los pocos países europeos que no sancionó a Rusia tras la invasión a Ucrania, vio afectada su matriz energética cuando la refinería de Pancevo detuvo la producción en diciembre por la interrupción en el suministro de crudo.

La actividad de la planta se reanudó bajo una licencia temporal, pero la incertidumbre marcó el pulso de la política energética serbia en los últimos meses, mientras se aguardaba una solución definitiva.

La refinería de Pancevo, operada por NIS, reanudó su actividad bajo una licencia temporal tras un parate por falta de crudo (Reuters)
La refinería de Pancevo, operada por NIS, reanudó su actividad bajo una licencia temporal tras un parate por falta de crudo (Reuters)

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosSerbiaNISPetrolera serbia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Récord de ventas de camisetas y productos de los Knicks tras el histórico título en Nueva York

La franquicia disparó la demanda en Fanatics con picos de más de 8.000 pedidos por minuto durante las 24 horas posteriores a la coronación, un registro inédito entre campeones de las grandes ligas de Estados Unidos

Récord de ventas de camisetas y productos de los Knicks tras el histórico título en Nueva York

Dos muertos en un salto en Utah: uno de ellos fue un acróbata que deslumbró en el Super Bowl de Madonna

Andrew Lewis, de 39 años, falleció en Mineral Bottom, un cañón remoto del condado de Grand, durante un intento de lanzamiento BASE en tándem. En el mismo incidente murió Danny Joe Kregle, de 68 años

Dos muertos en un salto en Utah: uno de ellos fue un acróbata que deslumbró en el Super Bowl de Madonna

Frutillas, moras y arándanos: cómo reducir los residuos de cada una, según un experto de Harvard

Un informe que reunió 47 estudios internacionales comparó métodos de lavado y remojo, y explicó qué compuestos pueden desaparecer y cuáles permanecen por ser sistémicos

Frutillas, moras y arándanos: cómo reducir los residuos de cada una, según un experto de Harvard

Wall Street terminó dispar: el Dow Jones marcó otro récord pero el S&P 500 y el Nasdaq cayeron

El promedio industrial avanzó 345,54 puntos, hasta 52.016,57, en una rueda que contrastó con descensos en los otros principales indicadores, golpeados por bajas en fabricantes de chips y memorias ligados a la IA

Wall Street terminó dispar: el Dow Jones marcó otro récord pero el S&P 500 y el Nasdaq cayeron

Primer potencial ciclón tropical de la temporada: el NHC emite alerta para la costa de Texas

El Centro Nacional de Huracanes activó vigilancia desde Sargent hasta Morgan City por lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Primer potencial ciclón tropical de la temporada: el NHC emite alerta para la costa de Texas

TECNO

Así puedes convertir tus auriculares antiguos en antena de radio FM

Así puedes convertir tus auriculares antiguos en antena de radio FM

Autos eléctricos vs autos de hidrógeno: qué ventajas tiene cada tecnología y a qué usuarios benefician más

Satya Nadella, CEO de Microsoft, propone un modelo humano - IA para que las empresas sean dueñas de su aprendizaje

Magis TV para ver partidos de grupos del Mundial 2026: riesgos y consecuencias

Así operan los hackers durante Mundial 2026: de entradas falsas al robo de identidades

ENTRETENIMIENTO

La vez que Pelé pasó de las canchas de futbol a los sets de cine en Hollywood

La vez que Pelé pasó de las canchas de futbol a los sets de cine en Hollywood

“Sabía que quería hacer algo icónico, pero no tenía idea de si funcionaría”, afirmó Curry Barker sobre Obsesión

La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

Clases universitarias con Cate Blanchett: la estrella de Hollywood dará cátedra en Oxford

Jennifer Lopez revela el momento en que su cuerpo colapsó en medio de un rodaje tras 98 días sin descanso

MUNDO

Brasil y Japón anunciaron el inicio de negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y Tokio

Brasil y Japón anunciaron el inicio de negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y Tokio

El papa León XIV respaldó el memorándum entre Estados Unidos e Irán

El litio se vuelve estratégico y cinco países lideran las reservas: por qué puede cambiar con el tiempo

Estados Unidos adopta la táctica iraní de trasvases clandestinos de petróleo para mantener el flujo energético del Golfo

Estados Unidos afirma haber defendido buques sin señal en el Estrecho de Ormuz contra amenazas frecuentes