Bares de Texas en alerta por el alto costo y la confusión del streaming de la NFL: el nuevo sistema podría dejar a muchos sin fútbol americano

El cambio de la NFL a EverPass exige sistemas informáticos más robustos e internet de alta capacidad para transmitir partidos en varias pantallas (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

El paso de la transmisión deportiva de la NFL al streaming exclusivo a través de EverPass será obligatorio para bares y restaurantes de Estados Unidos a partir de 2026.

El cambio exige adaptar sistemas para ofrecer el Sunday Ticket, con inversiones de entre USD 15.000 y USD 40.000, según empresarios del sector.

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La migración de la NFL a EverPass implica un cambio operativo para los comercios. Antes era suficiente instalar una caja de DirecTV por cada televisor.

Ahora deberán contar con sistemas informáticos más robustos y conexiones a internet de alta capacidad para transmitir los encuentros en varias pantallas de forma simultánea.

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El empresario Jim Hallers, dueño de bares en Houston, advirtió sobre la complejidad del salto tecnológico: “Es como intentar tener 30 cuentas de Netflix abiertas al mismo tiempo”.

La comparación expuso un problema práctico para locales que suelen operar con más de 30 televisores en cada jornada dominical.

La NFL trasladará el Sunday Ticket a streaming exclusivo por EverPass y obligará a bares y restaurantes de Estados Unidos a adaptarse desde 2026 (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Costos y funcionamiento del nuevo sistema

El cambio al streaming no solo supone costos iniciales elevados. También agrega incertidumbre sobre la estabilidad del servicio.

Según Hallers, las plataformas de transmisión digital todavía no alcanzaron la fiabilidad de los sistemas satelitales, un punto que podría afectar la experiencia del público y la rentabilidad de los negocios si hay cortes, demoras o pérdida de calidad de imagen.

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Los bares y restaurantes que quieran ofrecer el Sunday Ticket deberán contratar el acceso a través de EverPass y sostener la transmisión con infraestructura de red y equipamiento especializado.

Según empresarios del sector, esa adaptación puede costar entre USD 15.000 y USD 40.000, una barrera que, en locales con decenas de televisores, podría dejar fuera a comercios pequeños y a zonas rurales.

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Reclamos del sector ante legisladores

En estados como Iowa y Wisconsin, asociaciones del sector pidieron la intervención de legisladores federales para evitar que el nuevo modelo deje fuera a comercios de menor escala, en especial en áreas rurales, donde los bares cumplen un rol de punto de encuentro para la comunidad y, en algunos casos, para la clientela hispana.

Jim Hallers advirtió en Houston que transmitir la NFL por streaming en más de 30 televisores plantea una complejidad tecnológica para los bares (REUTERS/Carlos Jasso)

Hallers subrayó la urgencia del problema ante autoridades legislativas y reclamó que exista una tecnología funcional antes del inicio de la temporada 2026.

Las asociaciones advirtieron que los requisitos técnicos y los aranceles asociados podrían excluir a muchos bares del circuito habitual de transmisiones, con un impacto directo en el flujo de clientes de los domingos.

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Efectos para los aficionados y la comunidad

Para los aficionados, el traslado de los partidos a un sistema digital puede fragmentar la oferta y elevar el costo total para acceder a todas las transmisiones.

En este escenario, contratar todos los servicios necesarios podría superar los USD 1.000 anuales, un monto que muchas familias consideran difícil de sostener.

Algunos bares podrían optar por no realizar la inversión. Eso reduciría la cantidad de lugares donde los seguidores se reúnen para ver la NFL, con efectos sobre la dinámica social que rodea a los partidos.

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En comunidades hispanas, la posible pérdida de estos espacios alimentó la inquietud por la desaparición de un ámbito de reunión y celebración colectiva que se repite cada domingo.

Para los aficionados, acceder a todas las transmisiones de la NFL podría superar los USD 1.000 anuales y reducir los lugares de encuentro para ver los partidos (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Debate en el Congreso y respuesta de EverPass

El tema llegó al Congreso, donde se discute el estatus especial de la NFL bajo la “exención de las leyes de competencia”, un debate que reactivó el análisis sobre el poder de la liga para imponer condiciones comerciales a sus socios y a los comercios que revenden la experiencia de ver partidos en grupo.

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EverPass reconoció que la transición “puede requerir planificación” y prometió colaborar con los locales que enfrenten dificultades para adaptarse.

Persisten dudas sobre si las soluciones serán accesibles para todo tipo de comercios o si el peso de los ajustes recaerá sobre los negocios más pequeños.

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Opciones que evalúan bares y seguidores

Las asociaciones recomendaron a los bares evaluar opciones tecnológicas de inmediato y mantenerse informados ante posibles cambios en requisitos y costos antes de la temporada 2026.

También sugirieron examinar redes y sistemas diseñados para sostener streaming en múltiples pantallas y aprovechar recursos de capacitación ofrecidos por EverPass y por organizaciones gremiales.

Para los aficionados, las alternativas pasan por organizar reuniones en casas particulares o identificar los locales que logren implementar el sistema.

En esos casos, la experiencia y la cantidad de partidos disponibles podrían variar según el lugar y la capacidad técnica de cada comercio.