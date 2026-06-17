El acuerdo con Estados Unidos dejó en evidencia la interna en el régimen iraní: “No debemos dejar pasar esta oportunidad”

El régimen iraní pidió no desperdiciar el acuerdo con Estados Unidos: “Puede que no vuelva a presentarse”

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, llamó este martes a capitalizar el acuerdo marco alcanzado con Estados Unidos para poner fin a más de tres meses de guerra y aseguró que el país no puede desaprovechar una oportunidad que, según afirmó, podría contribuir a revertir la crisis que atraviesa la nación persa.

En declaraciones difundidas por la agencia estatal ISNA, el mandatario definió el entendimiento con Washington, cuya firma oficial está prevista para el viernes en Suiza, como un avance diplomático de gran relevancia para Teherán.

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“No debemos dejar pasar esta oportunidad, que podría sacar al país de su situación actual”, afirmó Pezeshkian. El presidente agregó que ocasiones de esta naturaleza son escasas y advirtió que “puede que no vuelvan a presentarse”.

Las declaraciones llegan pocos días después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un memorando de entendimiento destinado a poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero y abrir una nueva etapa de negociaciones.

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Pezeshkian, considerado una de las figuras más moderadas dentro de la dirigencia iraní, ha respaldado desde el comienzo las gestiones diplomáticas encabezadas por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

El mandatario expresó además su expectativa de que el acuerdo permita resolver parte de los problemas acumulados durante los últimos años y facilite el inicio de una nueva etapa para el país.

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, sostuvo que el entendimiento abre una posibilidad inédita para aliviar la crisis económica del país

Algunos sectores de la élite iraní no comparten la postura de Pezeshkian. Kayhan, el diario conservador de línea dura, adoptó un tono de abierta oposición, presentando el acuerdo como una capitulación diplomática bajo la presión occidental y rompiendo con la narrativa oficial de victoria del Estado.

En tanto, Khorasan, un diario conservador cercano al principal negociador y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, presentó el memorando de entendimiento no como un acuerdo de paz, sino como una pausa táctica.

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El régimen iraní considera que un entendimiento más amplio con Washington podría abrir la puerta a un eventual alivio de las sanciones y favorecer la llegada de inversiones y recursos que impulsen la recuperación económica.

Pezeshkian sostuvo que el acuerdo marco representa una oportunidad para avanzar en esa dirección y expresó su confianza en que el proceso negociador produzca resultados concretos para la población.

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Teherán confirmó una segunda fase de negociaciones

Entretanto, el canciller Abbas Araghchi ofreció nuevos detalles sobre el mecanismo acordado entre las partes.

Durante una reunión con representantes diplomáticos extranjeros, el jefe de la diplomacia iraní explicó que las conversaciones fueron divididas en dos etapas debido a la complejidad de los temas en discusión.

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Según indicó, la primera fase estuvo centrada en detener los combates, garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, levantar el bloqueo marítimo y establecer mecanismos iniciales para la reconstrucción posterior al conflicto.

Araghchi señaló que ese proceso concluyó con el memorando que será formalizado esta semana y confirmó que ahora comenzará una nueva ronda de negociaciones con una duración prevista de 60 días.

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“Las negociaciones continuarán activamente durante un período de 60 días para lograr un acuerdo final e integral”, afirmó.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llega a una reunión durante la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi (AP/Archivo)

De acuerdo con el canciller iraní, los asuntos más sensibles quedaron reservados para la segunda fase de conversaciones.

Entre ellos figuran el futuro del programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones económicas y los términos definitivos para consolidar el fin de la guerra.

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Araghchi sostuvo que la conclusión de las hostilidades constituye el elemento central del entendimiento alcanzado hasta ahora y remarcó que la implementación formal del memorando comenzará el viernes.

El ministro también insistió en que, desde la perspectiva de Teherán, la situación en Líbano forma parte inseparable del acuerdo y advirtió que cualquier acción militar israelí posterior a la entrada en vigor del entendimiento será considerada una violación de los compromisos asumidos.

Mientras se acerca la ceremonia prevista en Suiza, la dirigencia iraní busca presentar el pacto como una oportunidad política, económica y diplomática para un país que intenta dejar atrás meses de conflicto y años de aislamiento internacional.