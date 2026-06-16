Clases universitarias con Cate Blanchett: la estrella de Hollywood dará cátedra en Oxford

Blanchett describió su nueva etapa como una oportunidad para iniciar un “alboroto creativo” con las futuras generaciones de artistas.. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Cate Blanchett, ganadora de dos premios Óscar, fue elegida como la nueva profesora visitante Cameron Mackintosh de Teatro Contemporáneo en la Universidad de Oxford. De ese modo, la actriz australiana compartirá su experiencia artística con estudiantes y participará en una serie de encuentros y conferencias durante el año académico 2026/2027.

El nombramiento, anunciado por la Universidad de Oxford, llevará a Blanchett al St Catherine’s College, institución que alberga esta cátedra creada en 1990 gracias a una donación del reconocido productor teatral Cameron Mackintosh. Desde entonces, el programa busca acercar a figuras internacionales del teatro, el cine y la interpretación a los estudiantes y a la comunidad universitaria con el objetivo de crear un espacio de diálogo entre artistas consagrados y nuevas generaciones de creadores.

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Como parte de sus responsabilidades, Blanchett participará en un programa de conversaciones, clases magistrales y actividades de intercambio con los alumnos. Además, tendrá contacto con la comunidad universitaria en general. La actriz describió esta nueva etapa como una oportunidad para intercambiar ideas y fomentar la creatividad desde un nuevo entorno.

“El profesorado visitante es una oportunidad electrizante para estar en un diálogo creativo directo y sólido con la próxima generación de pensadores y hacedores creativos. Espero comenzar este alboroto creativo”, afirmó la artista en un comunicado.

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La ganadora de dos premios Óscar participará en conferencias y encuentros con la comunidad universitaria de Oxford (REUTERS/Jaimi Joy)

La intérprete también reflexionó sobre el papel del arte como una herramienta para ampliar la manera en que las personas entienden el mundo. “El arte derriba las fronteras y los límites de nuestra imaginación; plantea preguntas, y jugar con él y analizarlo expande y desafía nuestra realidad presente. Mis años de práctica creativa me han dado la oportunidad de convertir los sentimientos en ideas y ofrecer caminos hacia la comprensión”, señaló.

Blanchett se incorporará a una larga tradición de artistas que ocuparon anteriormente el puesto de profesor visitante. Entre las personalidades que pasaron por esta cátedra figuran el dramaturgo Arthur Miller, el compositor Stephen Sondheim, los actores Ian McKellen, Diana Rigg y Meera Syal, además de creadores como Tom Stoppard, Stephen Fry, Trevor Nunn, Adjoa Andoh y Deborah Warner. La actriz toma el relevo de la diseñadora de escenarios Es Devlin, quien contribuyó a ampliar el alcance y la relevancia del programa.

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Cameron Mackintosh celebró que la protagonista de Blue Jasmine aceptara el cargo y destacó la importancia que tendrá su presencia para los estudiantes de Oxford.

“Estoy realmente encantado de que Cate Blanchett haya aceptado ser nuestra próxima profesora visitante. Sé que su increíble carrera, tanto como actriz como productora en teatro, cine y televisión, será una gran inspiración para los estudiantes de Oxford”, expresó el productor teatral.

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La trayectoria de Cate Blanchett abarca tanto el cine como importantes escenarios teatrales de Londres y Broadway (REUTERS/Henry Nicholls)

La elección de Blanchett para este cargo reconoce una trayectoria destacada en el cine y el teatro. La actriz alcanzó fama internacional en 1998 gracias a su interpretación de Isabel I en Elizabeth, papel que le valió su primera nominación al Óscar.

Su filmografía incluye títulos como El Señor de los Anillos, donde interpretó a Galadriel; Carol, Notas sobre un escándalo, Ocean’s 8 y Tár. En 2005 obtuvo el Óscar a mejor actriz de reparto por su interpretación de Katharine Hepburn en El aviador, mientras que en 2014 recibió el premio a mejor actriz por su trabajo en Blue Jasmine.

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Su carrera también mantiene una estrecha relación con el teatro. Además de presentarse en escenarios del West End londinense y Broadway, fue codirectora artística y codirectora ejecutiva de la Sydney Theatre Company junto a su esposo, Andrew Upton, una etapa en la que estuvo al frente de diversos proyectos teatrales.

La nueva responsabilidad académica de Blanchett se desarrollará en paralelo con sus próximos trabajos artísticos. En los próximos meses volverá a los escenarios de Londres con la obra Electra/Persona, dirigida por Benedict Andrews en el Lyttelton Theatre del National Theatre entre agosto y octubre de 2026. En el cine, tiene previstos los estrenos de Alpha Gang, Sweetsick y How to Train Your Dragon 2.

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