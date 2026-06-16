Entretenimiento

Clases universitarias con Cate Blanchett: la estrella de Hollywood dará cátedra en Oxford

La actriz ganadora del Óscar formará parte de un programa académico que reúne a grandes nombres del teatro y el cine

Guardar
Google icon
Blanchett describió su nueva etapa como una oportunidad para iniciar un “alboroto creativo” con las futuras generaciones de artistas.. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)
Blanchett describió su nueva etapa como una oportunidad para iniciar un “alboroto creativo” con las futuras generaciones de artistas.. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Cate Blanchett, ganadora de dos premios Óscar, fue elegida como la nueva profesora visitante Cameron Mackintosh de Teatro Contemporáneo en la Universidad de Oxford. De ese modo, la actriz australiana compartirá su experiencia artística con estudiantes y participará en una serie de encuentros y conferencias durante el año académico 2026/2027.

El nombramiento, anunciado por la Universidad de Oxford, llevará a Blanchett al St Catherine’s College, institución que alberga esta cátedra creada en 1990 gracias a una donación del reconocido productor teatral Cameron Mackintosh. Desde entonces, el programa busca acercar a figuras internacionales del teatro, el cine y la interpretación a los estudiantes y a la comunidad universitaria con el objetivo de crear un espacio de diálogo entre artistas consagrados y nuevas generaciones de creadores.

PUBLICIDAD

Como parte de sus responsabilidades, Blanchett participará en un programa de conversaciones, clases magistrales y actividades de intercambio con los alumnos. Además, tendrá contacto con la comunidad universitaria en general. La actriz describió esta nueva etapa como una oportunidad para intercambiar ideas y fomentar la creatividad desde un nuevo entorno.

“El profesorado visitante es una oportunidad electrizante para estar en un diálogo creativo directo y sólido con la próxima generación de pensadores y hacedores creativos. Espero comenzar este alboroto creativo”, afirmó la artista en un comunicado.

PUBLICIDAD

La ganadora de dos premios Óscar participará en conferencias y encuentros con la comunidad universitaria de Oxford (REUTERS/Jaimi Joy)
La ganadora de dos premios Óscar participará en conferencias y encuentros con la comunidad universitaria de Oxford (REUTERS/Jaimi Joy)

La intérprete también reflexionó sobre el papel del arte como una herramienta para ampliar la manera en que las personas entienden el mundo. “El arte derriba las fronteras y los límites de nuestra imaginación; plantea preguntas, y jugar con él y analizarlo expande y desafía nuestra realidad presente. Mis años de práctica creativa me han dado la oportunidad de convertir los sentimientos en ideas y ofrecer caminos hacia la comprensión”, señaló.

Blanchett se incorporará a una larga tradición de artistas que ocuparon anteriormente el puesto de profesor visitante. Entre las personalidades que pasaron por esta cátedra figuran el dramaturgo Arthur Miller, el compositor Stephen Sondheim, los actores Ian McKellen, Diana Rigg y Meera Syal, además de creadores como Tom Stoppard, Stephen Fry, Trevor Nunn, Adjoa Andoh y Deborah Warner. La actriz toma el relevo de la diseñadora de escenarios Es Devlin, quien contribuyó a ampliar el alcance y la relevancia del programa.

Cameron Mackintosh celebró que la protagonista de Blue Jasmine aceptara el cargo y destacó la importancia que tendrá su presencia para los estudiantes de Oxford.

“Estoy realmente encantado de que Cate Blanchett haya aceptado ser nuestra próxima profesora visitante. Sé que su increíble carrera, tanto como actriz como productora en teatro, cine y televisión, será una gran inspiración para los estudiantes de Oxford”, expresó el productor teatral.

La trayectoria de Cate Blanchett abarca tanto el cine como importantes escenarios teatrales de Londres y Broadway (REUTERS/Henry Nicholls)
La trayectoria de Cate Blanchett abarca tanto el cine como importantes escenarios teatrales de Londres y Broadway (REUTERS/Henry Nicholls)

La elección de Blanchett para este cargo reconoce una trayectoria destacada en el cine y el teatro. La actriz alcanzó fama internacional en 1998 gracias a su interpretación de Isabel I en Elizabeth, papel que le valió su primera nominación al Óscar.

Su filmografía incluye títulos como El Señor de los Anillos, donde interpretó a Galadriel; Carol, Notas sobre un escándalo, Ocean’s 8 y Tár. En 2005 obtuvo el Óscar a mejor actriz de reparto por su interpretación de Katharine Hepburn en El aviador, mientras que en 2014 recibió el premio a mejor actriz por su trabajo en Blue Jasmine.

Su carrera también mantiene una estrecha relación con el teatro. Además de presentarse en escenarios del West End londinense y Broadway, fue codirectora artística y codirectora ejecutiva de la Sydney Theatre Company junto a su esposo, Andrew Upton, una etapa en la que estuvo al frente de diversos proyectos teatrales.

La nueva responsabilidad académica de Blanchett se desarrollará en paralelo con sus próximos trabajos artísticos. En los próximos meses volverá a los escenarios de Londres con la obra Electra/Persona, dirigida por Benedict Andrews en el Lyttelton Theatre del National Theatre entre agosto y octubre de 2026. En el cine, tiene previstos los estrenos de Alpha Gang, Sweetsick y How to Train Your Dragon 2.

Temas Relacionados

Cate BlanchettUniversidad de OxfordHollywoodEstrellas de Hollywood

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

Tras el éxito de la película animada de Studio Ghibli, tres productoras se unen para adaptar la novela de Eiko Kadono en una nueva serie televisiva

La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

Jennifer Lopez revela el momento en que su cuerpo colapsó en medio de un rodaje tras 98 días sin descanso

La actriz recordó que tuvo que ir al hospital después de que perdió la visión por unos instantes

Jennifer Lopez revela el momento en que su cuerpo colapsó en medio de un rodaje tras 98 días sin descanso

La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs se adelanta por tercera vez

La Oficina Federal de Prisiones actualizó nuevamente la fecha estimada de liberación del rapero, condenado en 2025 por dos cargos de transporte con fines de prostitución

La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs se adelanta por tercera vez

De la cancha al cine: la historia de Vinnie Jones, el “psicópata del campo” que encontró una segunda oportunidad en Hollywood

Pasó de ser uno de los futbolistas más temidos de Reino Unido a toda una estrella de las películas de acción

De la cancha al cine: la historia de Vinnie Jones, el “psicópata del campo” que encontró una segunda oportunidad en Hollywood

Drake mantiene ICEMAN en el número uno del Billboard 200 por cuarta semana consecutiva

El disco acumuló 135,82 millones de reproducciones bajo demanda en la semana que cerró el 11 de junio, una marca que Taylor Swift fue la última artista en alcanzar con The Life of a Showgirl

Drake mantiene ICEMAN en el número uno del Billboard 200 por cuarta semana consecutiva

DEPORTES

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

De la mano de Kylian Mbappé, Francia expuso su potencial y venció 3-1 a Senegal en el inicio del Mundial

84 kilos y un cara a cara con Sean Strickland: el día que un recorte de peso dejó a Khamzat Chimaev al borde de la muerte

Mbappé, estelar: los dos récords que rompió con sus golazos ante Senegal en el inicio del Mundial y la corona que disputa con Messi

Qué puede ocultar un ojo completamente cerrado tras un golpe: la lesión de Topuria y sus consecuencias

TELESHOW

La foto que Pablito Lescano y Cecilia Calafell subieron y borraron: ¿reconciliación a un mes de la separación?

La foto que Pablito Lescano y Cecilia Calafell subieron y borraron: ¿reconciliación a un mes de la separación?

El duelo por el Indio Solari hizo que Gaspar Benegas y Baltasar Comotto cancelaran su gira por Estados Unidos en pleno Mundial

Ángel de Brito tuvo un ida y vuelta con Lionel Messi durante sus vacaciones en Miami: “Algunos mensajitos”

La sorpresiva aparición de Iván de Pineda en medio de la fiesta por el Mundial 2026 en Dallas: “Empieza a tomar forma”

El desgarrador posteo del papá de Gaspi después de su trágica muerte: “Infinita tristeza”

INFOBAE AMÉRICA

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

Corte Plena de Costa Rica rechaza solicitud de nuevo concurso y devuelve nómina de magistrados suplentes a la Asamblea Legislativa

El Salvador impulsa una estrategia para fortalecer el financiamiento climático

Ecuador decretó un nuevo estado de excepción: Noboa despliega militares en diez provincias

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran control total de Rigores tras masacre que dejó 20 muertos