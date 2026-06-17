Estados Unidos

La marea escocesa debutó en el Mundial y Boston se quedó sin cerveza

Tres días después del partido en el Gillette Stadium, los dueños de bares y tiendas reportaron quiebres de stock, reposiciones aceleradas y cierres de caja por encima de un fin de semana habitual

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El triunfo de Escocia 1-0 sobre Haití en el Gillette Stadium disparó celebraciones que extendieron la demanda de cerveza por más de un día

Las calles y bares de Boston vivieron días inusuales tras la llegada de miles de seguidores escoceses que acompañaron a su selección el primer partido de la fase de grupos del Mundial.

El consumo masivo de cerveza dejó sin stock a varios comercios, forzando entregas de emergencia y elevando la demanda a niveles inéditos en distintos puntos de la ciudad.

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Este martes, tres días después del partido del sábado, el efecto de aquella noche todavía se percibía en el relato de los comerciantes: faltantes puntuales, reposiciones aceleradas y balances de caja que, según los propios dueños, quedaron muy por encima de cualquier fin de semana habitual.

El punto de partida fue el triunfo de Escocia 1-0 sobre Haití el sábado en el Gillette Stadium, un resultado que encendió celebraciones que desbordaron el perímetro del estadio y se trasladaron al centro de Boston.

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La cervecera Sam Adams confirmó que su principal local en Boston agotó la Boston Lager después de que la Tartan Army bebiera cuatro veces más de lo habitual respecto a un periodo similar al del 4 de julio.

Nunca habíamos visto algo así”, reconoció Billy DeCain, responsable del local, en declaraciones recogidas por NBC News.

El sábado por la mañana, horas antes de que la jornada avanzara, fue necesaria una reposición urgente para atender la demanda, en una escena poco frecuente incluso para una ciudad acostumbrada a grandes eventos.

Los bares céntricos también reportaron situaciones extremas. Noelle Somers, directora de operaciones de Hennessy’s Bar, contó que la recaudación de ese fin de semana fue “tres veces” la de cualquier celebración de San Patricio en sus más de 30 años de historia, según el mismo informe.

Miles de seguidores escoceses alteraron el consumo de cerveza en Boston durante la fase de grupos del Mundial (REUTERS/Eric Cox)
Miles de seguidores escoceses alteraron el consumo de cerveza en Boston durante la fase de grupos del Mundial (REUTERS/Eric Cox)

El bar, de acuerdo con su relato, se quedó sin cerveza antes de que terminara el domingo, lo que obligó a reorganizar el servicio y priorizar las opciones disponibles para sostener la atención al público.

La presión se extendió al circuito minorista. NBC News citó a Peter Zettel, de Federal Wine & Spirits, quien sostuvo que marcas como Budweiser y Corona se agotaron y que la puerta de uno de los refrigeradores se averió por la demanda continua.

En ese contexto, el volumen de clientes no solo aceleró la rotación de bebidas: también llevó al límite el equipamiento y la logística de reposición.

Zettel agregó que un cliente fue abucheado por pedir agua en lugar de alcohol, un episodio que graficó el clima de euforia alrededor de los festejos.

Entre las marcas más solicitadas se mencionaron Tennent’s Lager, Guinness, Michelob Ultra y Coors. Para los comerciantes, el problema no fue elegir qué vender, sino sostener el ritmo de reposición sin interrumpir la operación diaria en horarios de alta afluencia, con picos que se encadenaron durante más de un día.

El salto de consumo obligó a reabastecimientos de urgencia y dejó en evidencia el impacto inmediato que puede tener una hinchada organizada sobre el comercio local.

El consumo récord y el efecto en la operación diaria

El próximo partido de Escocia ante Marruecos llevó a bares y tiendas de Boston a reforzar inventarios y ajustar la logística (REUTERS/Peter Cziborra)
El próximo partido de Escocia ante Marruecos llevó a bares y tiendas de Boston a reforzar inventarios y ajustar la logística (REUTERS/Peter Cziborra)

Los comerciantes describieron un reabastecimiento a contrarreloj y, en algunos casos, tensiones operativas por el flujo constante de público.

A diferencia de otras fechas de alta demanda, el movimiento se concentró durante varios días seguidos, lo que comprimió los tiempos habituales de distribución y elevó la probabilidad de quiebres de stock.

La situación también se reflejó en los servicios básicos del rubro: cámaras de frío, puertas de heladeras, reposiciones parciales y reordenamiento de depósitos para ganar velocidad.

En bares, el desafío incluyó sostener el ritmo de despacho sin perder control de inventario, y ajustar turnos y tareas ante jornadas prolongadas de máxima ocupación.

El partido del sábado y las celebraciones en el centro

El triunfo de Escocia 1-0 sobre Haití, el sábado en el Gillette Stadium, actuó como disparador de los festejos. Tras el pitazo final, la celebración se trasladó a las calles y a los alrededores de los bares, con cánticos y concentración de público en zonas de alta circulación, según reportó el New York Post.

Con el paso de las horas, el movimiento se extendió hacia comercios de cercanía y licorerías, lo que amplificó el efecto sobre el stock disponible y aceleró la necesidad de reposición.

El próximo viernes, Boston volverá a ser la casa de Escocia en el duelo ante Marruecos (REUTERS/Peter Cziborra)
El próximo viernes, Boston volverá a ser la casa de Escocia en el duelo ante Marruecos (REUTERS/Peter Cziborra)

Próximos partidos y preparación logística

El fenómeno podría repetirse: Escocia permanecerá en la región para enfrentar a Marruecos el viernes, de acuerdo con el New York Post.

Ante ese escenario, bares y tiendas ajustaron su logística, reforzaron inventarios y revisaron rutinas de entrega para evitar nuevos faltantes.

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