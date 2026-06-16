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La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

Tras el éxito de la película animada de Studio Ghibli, tres productoras se unen para adaptar la novela de Eiko Kadono en una nueva serie televisiva

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Se está desarrollando una serie live-action de 'Kiki: entregas a domicilio'
La nueva adaptación televisiva llega como parte de las celebraciones por el 40.º aniversario de la publicación de la saga literaria creada por Eiko Kadono.(Studio Ghibli)

La querida bruja de 13 años que cautivó a generaciones enteras está lista para emprender una nueva aventura. BBC Studios Kids & Family anunció una alianza con la productora británica Wheel in Motion y la japonesa Kadokawa Corporation para desarrollar una serie televisiva live-action basada en la novela Kiki: entregas a domicilio de Eiko Kadono, según informó Variety. El proyecto será la primera adaptación televisiva de acción real en la historia de la franquicia.

La serie, que se encuentra en desarrollo, tendrá 10 episodios de 30 minutos cada uno y adaptará principalmente el primer volumen de la saga de seis libros escrita por Kadono.

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La encargada del guion será Irena Brignull, cuya trayectoria incluye la película nominada al Óscar Los Boxtrolls, Skellig de Sky y El Principito de Netflix.

Desde BBC Studios Kids & Family, Grainne McNamara expresó el entusiasmo del equipo: “Estamos encantados de formar parte de una colaboración para dar vida a Kiki: entregas a domicilio para una nueva generación a escala global”.

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Se está desarrollando una serie live-action de 'Kiki: entregas a domicilio'
La serie adaptará el primer libro de la saga de Kiki y estará compuesta por diez episodios de 30 minutos. (Studio Ghibli)

Por su parte, Alexi Wheeler, de Wheel in Motion, calificó el proyecto como un “sueño hecho realidad” y “un honor absoluto”.

De qué trata la historia

Para quienes no conocen la obra original, la historia sigue a Kiki, una joven bruja de 13 años que atraviesa su período de entrenamiento y vuela en su escoba junto a Jiji, su gato negro. Según la tradición, las brujas de su edad deben abandonar su hogar durante un año para aprender a valerse por sí mismas.

Kiki llega a Koriko, una ciudad portuaria, donde crea un servicio de entregas y establece nuevas amistades. Durante su experiencia lejos de casa, la protagonista descubre el valor de la responsabilidad, la independencia y la amistad.

La novela se publicó originalmente en Japón en 1985 y vendió millones de ejemplares en todo el mundo. Cuatro años después, el reconocido Studio Ghibli llevó la historia al cine con Kiki: entregas a domicilio, película dirigida por Hayao Miyazaki que se estrenó en Japón en 1989.

Se está desarrollando una serie live-action de 'Kiki: entregas a domicilio'
La película animada dirigida por Hayao Miyazaki en 1989 convirtió a Kiki en uno de los personajes más queridos de Studio Ghibli. (Studio Ghibli)

La cinta se convirtió en la película más taquillera del país ese año y recaudó más de 41 millones de dólares con un presupuesto inferior a los 7 millones, según datos recogidos por CBR. Más adelante, el doblaje en inglés producido por Walt Disney Studios y estrenado en 1997 ayudó a expandir todavía más la popularidad de la franquicia fuera de Japón.

La reacción de la autora

La propia Eiko Kadono, ganadora del Premio Hans Christian Andersen, expresó su entusiasmo por la nueva adaptación. “Kiki está a punto de embarcarse en una nueva aventura en un mundo diferente. Estoy segura de que será una serie fantástica. ¡Tengo muchísimas ganas de verla cobrar vida!”, declaró la escritora.

Desde Kadokawa, Takeo Kodera, director de coproducciones internacionales, señaló: “No podemos imaginar un homenaje más emocionante al histórico 40° aniversario de esta clásica saga literaria que esta colaboración. El equipo creativo del Reino Unido ha captado la esencia de Kiki gracias a su estrecha colaboración con la señora Kadono, y el resultado encantará al público familiar de todo el mundo”.

Aunque esta será la primera vez que la historia de Kiki llegue a la televisión en formato de serie live-action, ya existe un antecedente en acción real. En 2014 se estrenó una película japonesa dirigida por Takashi Shimizu, conocido por su trabajo en el cine de terror. Sin embargo, la recepción no fue tan favorable: el filme tiene una calificación de 5,7 sobre 10 en IMDb y una puntuación del 50% en el Popcornmeter de Rotten Tomatoes.

La película 'Majo no takkyûbin' fue la primera versión live-action de 'Kiki: entregas a domicilio'
La película 'Majo no takkyûbin' fue la primera versión live-action de 'Kiki: entregas a domicilio' (IMDb)

El desafío para esta nueva producción es considerable, aunque el panorama actual del entretenimiento podría inclinar la balanza a favor del proyecto. Series como One Piece de Netflix y Alice in Borderland son ejemplos recientes de títulos que conquistaron tanto a los seguidores de las obras originales como a nuevos espectadores en todo el mundo.

Por ahora, BBC Studios, Kadokawa y Wheel in Motion no han revelado quién dará vida a Kiki ni una posible fecha de estreno.

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