Estados Unidos

Las condiciones que la Casa Blanca impuso al régimen de Iran para firmar el acuerdo definitivo

Washington sólo concederá beneficios económicos a Teherán, si desmantela su proyecto nuclear y descarta su apoyo financiero a Hezbollah, Hamas y los Huties, que son enemigos declarados de Israel

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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) La Casa Blanca diseñó una peculiar estrategia de negociación con Irán, acorde a la explicación que dos miembros clave del gobierno republicano ofrecieron a Infobae: Donald Trump levantaría sanciones y facilitaría la inserción del régimen chiíta en la economía global, si cumple con ciertas metas establecidas de antemano por Washington.

Trump podría poner a disposición de los ayatollahs un fondo de 300 mil millones de dólares para reconstruir Irán, si Irán cancela su programa nuclear destinado a construir la bomba atómica y suspende la constante ayuda económica a los grupos terroristas que asolan a Medio Oriente.

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En este contexto, los términos de la negociación final entre Trump y Mojtaba Khamenei -líder religioso iraní- se apoyan en una perspectiva subjetiva sobre los asuntos a dirimir.

El presidente de los Estados Unidos exige que Teherán licúe la capacidad bélica del uranio que esconde en las montañas, y que desmantele toda la infraestructura tecnológica -centrifugadoras, por ejemplo- que le permitiría detentar , un arsenal nuclear.

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Esa pretensión explícita de Trump fue trasmitida a funcionarios iraníes que responden al líder Khamenei y a la Guardia Revolucionaria, los dos factores de poder más importantes del régimen.

JD. Vance -vicepresidente de los Estados Unidos-, Steve Witkoff -enviado especial para Medio Oriente- y Jared Kushner -yerno presidencial- se mostraron satisfechos con las respuestas de la nomenclatura iraní cuando presentaron las exigencias puntuales de Trump.

El optimismo de Vance, Witkoff y Kushner contrasta con la cautela de Marco Rubio -secretario de Estado-, Pete Hegseth -secretario de Guerra- y John Ratcliffe -director de la CIA-, que desconfían a priori de las intenciones de Khamenei y la Guardia Revolucionaria.

Rubio, Hegseth y Ratcliffe creen que los verbos licuar y desmantelar tienen distintos significados en DC y Teherán.

Cuando Trump envió a Vance, Witkoff y Kushner a Islamabad (Pakistán) para cerrar las negociaciones, se abrió un backchannel con Irán que permitió avanzar en una agenda común entre ambos enemigos.

Acorde a lo explicado a Infobae por dos funcionaros clave de la administración Trump, ese backchannel habría permitido la redacción común del Memorandum de Entendimiento (MOU) que hace dos días firmó el Presidente de Estados Unidos, Vance y Kushner, junto a Mohamad Baqer Qalibaf, titular del Parlamento de Irán.

El Memo aún es secreto, y la Casa Blanca prometió su publicación en las próximas horas.

JD. Vance -en el podio-, y máa atra se observa a Steve Witkoff y Jared Kushner, durante un acto oficial en Washington, (Estados Unidos)
JD. Vance -en el podio-, y máa atra se observa a Steve Witkoff y Jared Kushner, durante un acto oficial en Washington, (Estados Unidos)

La predisposición política de Trump para llegar a un acuerdo con Teherán será revisada a las tres semanas de haberse iniciado las negociaciones.

Si el presidente republicano está satisfecho con los resultados, ordenará que se descongelen ciertos depósitos bancarios y que haya alivio en las sanciones financieras.

Trump no hará una sola concesión económica antes de iniciar las conversaciones, y esa línea roja es conocida por los interlocutores iraníes que dialogan con Vance, Witkoff y Kushner.

La Casa Blanca acuñó un concepto ideal para definir si Irán está inclinado a cerrar un trato diplomático con Estados Unidos.

“País confiable”, es la definición que aplicarán los negociadores de Trump para determinar si Mojtaba Khamenei tiene intenciones de cumplir con su palabra.

Desde esta perspectiva semiótica, “País ideal” significa que Irán debe desmantelar su proyecto nuclear y suspender la ayuda financiera a Hezbollah, Hamas y los Huties.

La copia del Memorando que pudo leer Infobae establece la posibilidad de crear un fondo de 300 mil millones de dólares para reconstruir Irán, además de liberar los fondos congelados y levantar las sanciones contra el comercio petrolero que controlan los ayatollahs.

Trump libera las partidas, si Khamenei cumple las metas.

Estados Unidos no dispondrá de un centavo propio a favor de Teherán: simplemente habilitará fondos congelados o convocara a inversores internacionales que apuesten a la reconstrucción iraní.

Esta es la lógica interna del Memorándum que suscribieron Estados Unidos e Irán.

Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán
Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán

Al margen del programa nuclear, Estados Unidos exigió a Irán que Hezbollah suspenda todas las operaciones terroristas contra Israel.

Benjamín Netanyahu -premier israelí- ya adelantó que mantendrá el cerco militar contra Hezbollah, y ha buscado -sin éxito todavía- un diálogo telefónico con Trump para conocer los detalles del Memo con Irán.

El 19 de junio, en Ginebra, se firmará el MOU entre Estados Unidos e Irán. Y a partir de ese momento habrá un lapso de 60 días para lograr un acuerdo definitivo.

Trump es respaldado por los países del Golfo -Qatar, Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos-, mientras que Israel observará con muchísima cautela la compleja negociación que protagonizarán la Casa Blanca y el régimen chiíta.

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