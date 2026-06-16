Mundo

Brasil y Japón anunciaron el inicio de negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y Tokio

Lula y la primera ministra Takaichi formalizaron el lanzamiento de las conversaciones en el G7 de Francia; la cumbre del bloque sudamericano en Paraguay, el 30 de junio, será el próximo hito del proceso

Guardar
Google icon
ARCHIVO - Un barco portacontenedores es cargado y descargado en una terminal del puerto de Kawasaki cerca de Tokio el 9 de marzo de 2022 (AP Foto/Koji Sasahara, Archivo)
ARCHIVO - Un barco portacontenedores es cargado y descargado en una terminal del puerto de Kawasaki cerca de Tokio el 9 de marzo de 2022 (AP Foto/Koji Sasahara, Archivo)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciaron este martes el inicio formal de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón. El anuncio se produjo en los márgenes de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) celebrada en Francia, donde Brasil participó como país invitado, y quedó plasmado en una declaración conjunta divulgada por la cancillería brasileña.

“Con base en la voluntad común de todas las partes, los dos líderes anunciaron el lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón”, señala el comunicado. Lula apuntó a la cumbre del Mercosur del 30 de junio en Paraguay como el próximo momento clave del proceso.

PUBLICIDAD

El encuentro entre Lula y Takaichi fue el primero entre ambos mandatarios. La primera ministra japonesa llegó al poder en octubre de 2025, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el gobierno de Japón, con una agenda centrada en la reactivación económica y la diversificación de las cadenas de suministro. Según el diario económico nipón Nikkei, las negociaciones se proyectan en torno a tres ejes: reducción de aranceles para automóviles, acceso a fuentes de energía alternativas y aprovisionamiento de minerales críticos.

El anuncio no surgió de la improvisación. Funcionarios de ambos países ya habían celebrado dos encuentros exploratorios antes del G7, según confirmaron a Reuters fuentes brasileñas. La unidad de comunicaciones del Mercosur precisó que las reuniones preliminares comenzaron en enero de 2026 en Asunción, en el marco del Marco de Asociación Estratégica establecido en diciembre de 2025, y continuaron en marzo durante la conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Camerún.

PUBLICIDAD

Líderes del Grupo de los Siete posan para una foto familiar antes de una actuación cultural y un concierto durante la cumbre del G7, en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026 REUTERS/Evelyn Hockstein
Líderes del Grupo de los Siete posan para una foto familiar antes de una actuación cultural y un concierto durante la cumbre del G7, en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026 REUTERS/Evelyn Hockstein

La urgencia japonesa responde a una vulnerabilidad estructural. Japón importa alrededor del 90% de su crudo desde Medio Oriente, y el cierre del estrecho de Ormuz derivado del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán provocó interrupciones que obligaron a Tokio a liberar reservas estratégicas. El Mercosur ofrece alternativas difíciles de encontrar en otra región: petróleo, litio —Argentina figura entre los mayores productores mundiales— y minerales críticos. Brasil concentra aproximadamente 21 millones de toneladas de tierras raras indispensables para la industria digital y la defensa, según Reuters y Nikkei.

El sector automotriz es otro incentivo de peso. Toyota, Honda y Nissan enfrentan aranceles elevados en Brasil y Argentina que encarecen sus productos frente a competidores europeos, una desventaja que se profundizó tras la firma, en enero de 2026, del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Un tratado con Japón permitiría a esas compañías competir en igualdad de condiciones en uno de los mayores mercados automotrices de la región.

El camino no estuvo libre de obstáculos históricos. Durante décadas, el principal freno fue el lobby agrícola japonés —en especial el sector ganadero—, que temía la competencia de la carne bovina brasileña y argentina. Brasil es el mayor productor mundial de carne vacuna, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El cambio en el cálculo político quedó visible en semanas recientes: legisladores japoneses expresaron su disposición a avanzar, con la condición de que se dé “la debida consideración a la carne bovina”, según reportó Nikkei.

Para el Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en la fase final de adhesión—, el acuerdo con Japón se inscribe en una estrategia de apertura que Lula impulsa desde el inicio de su mandato. Brasil enfrenta además presiones arancelarias del gobierno de Donald Trump, lo que convirtió la diversificación de mercados en una prioridad de Estado. Un tratado con la cuarta economía del planeta consolidaría esa apuesta por reducir la dependencia comercial de Washington.

Temas Relacionados

JapónBrasilLulaMercosur

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV respaldó el memorándum entre Estados Unidos e Irán

El pontífice celebró el memorándum que Washington y Teherán prevén firmar el viernes en Suiza y confió en que la negociación abierta después permita avanzar hacia una paz estable en Oriente Medio

El papa León XIV respaldó el memorándum entre Estados Unidos e Irán

El litio se vuelve estratégico y cinco países lideran las reservas: por qué puede cambiar con el tiempo

La demanda de baterías recargables para teléfonos, computadoras portátiles y vehículos eléctricos acelera la exploración de yacimientos, mientras gobiernos y empresas ajustan planes para asegurar suministro y cadenas de valor internas

El litio se vuelve estratégico y cinco países lideran las reservas: por qué puede cambiar con el tiempo

Estados Unidos adopta la táctica iraní de trasvases clandestinos de petróleo para mantener el flujo energético del Golfo

Al menos 116 buques han participado en la operación desde mayo frente a las costas de Omán y los Emiratos, en momentos en que Trump anuncia un acuerdo de paz con Irán cuyos detalles permanecen sin confirmar

Estados Unidos adopta la táctica iraní de trasvases clandestinos de petróleo para mantener el flujo energético del Golfo

Estados Unidos afirma haber defendido buques sin señal en el Estrecho de Ormuz contra amenazas frecuentes

Un documento enviado a la industria marítima sostiene que la asistencia comenzó con un plan de apoyo para los tránsitos y que las amenazas se registran con regularidad durante la navegación por la zona

Estados Unidos afirma haber defendido buques sin señal en el Estrecho de Ormuz contra amenazas frecuentes

Rusia espera a los emisarios de Trump tras el acuerdo con Irán para reactivar las negociaciones sobre Ucrania

El Kremlin vincula la visita de Witkoff y Kushner con el cierre del pacto con Teherán programado para el viernes, y exige que se respeten los términos pactados en Anchorage en agosto de 2025

Rusia espera a los emisarios de Trump tras el acuerdo con Irán para reactivar las negociaciones sobre Ucrania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de México ordena home office y horarios flexibles este 17 de junio en la CDMX y Guadalajara por el Mundial 2026

Gobierno de México ordena home office y horarios flexibles este 17 de junio en la CDMX y Guadalajara por el Mundial 2026

Quién es el ilustrador mexicano que diseñó la Tarjeta de Movilidad del Mundial y su especial significado

Iván Cepeda copió estrategia de Rodolfo Hernández para la recta final de las elecciones presidenciales: esta fue la contratación que hizo

Diputado del PT defiende relojes de lujo y asegura que fueron comprados con ingresos de sus empresas

Elecciones presidenciales: más de 400.000 hombres y mujeres de la fuerza pública garantizarán la seguridad en Colombia

INFOBAE AMÉRICA

Turismo aéreo en República Dominicana crece más de 10% en mayo

Turismo aéreo en República Dominicana crece más de 10% en mayo

Bajo la sombra del temporal: El misterio de una turista estadounidense desaparecida en Costa Rica

El papa León XIV respaldó el memorándum entre Estados Unidos e Irán

El litio se vuelve estratégico y cinco países lideran las reservas: por qué puede cambiar con el tiempo

Senasa mantiene vigilancia en el occidente de Honduras tras detectar brote de influenza aviar en aves silvestres

ENTRETENIMIENTO

La vez que Pelé pasó de las canchas de futbol a los sets de cine en Hollywood

La vez que Pelé pasó de las canchas de futbol a los sets de cine en Hollywood

“Sabía que quería hacer algo icónico, pero no tenía idea de si funcionaría”, afirmó Curry Barker sobre Obsesión

La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

Clases universitarias con Cate Blanchett: la estrella de Hollywood dará cátedra en Oxford

Jennifer Lopez revela el momento en que su cuerpo colapsó en medio de un rodaje tras 98 días sin descanso