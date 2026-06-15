Tras alcanzar un acuerdo de paz con Irán, Trump celebró su cumpleaños 80 con una inédita velada de UFC en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director ejecutivo de la UFC, Dana White, posan en el balcón de la Sala Azul de la Casa Blanca mientras aviones militares estadounidenses sobrevuelan el lugar durante el evento de artes marciales mixtas "UFC Freedom 250" (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el domingo su cumpleaños número 80 con una velada de combates de la organización Ultimate Fighting Championship (UFC) en los jardines de la Casa Blanca, en un evento sin precedentes que reunió a miles de espectadores, militares estadounidenses, empresarios y dirigentes de su administración.

La actividad se desarrolló apenas horas después de que Trump anunciara un acuerdo de paz con Irán. Mientras continuaban las repercusiones por ese entendimiento, el mandatario asistió a una serie de peleas de artes marciales mixtas montadas en una estructura especialmente instalada en la residencia presidencial.

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El evento, denominado “UFC Freedom 250”, se realizó en una arena conocida como “The Claw”, construida en el jardín sur de la Casa Blanca. La estructura alcanzaba una altura superior a la del propio edificio presidencial. Trump presenció las peleas junto a la primera dama, Melania Trump, ubicados al lado del tradicional octágono utilizado por la organización.

La jornada comenzó con la salida de Trump desde el Despacho Oval acompañado por el presidente de UFC, Dana White, uno de sus aliados más cercanos en el ámbito deportivo. Ambos se ubicaron posteriormente en el balcón Truman para escuchar el himno nacional estadounidense y observar el sobrevuelo de 12 aeronaves militares. Más tarde, un bombardero B-1 también pasó sobre la zona donde se desarrollaba el espectáculo.

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Los combatientes realizaron un recorrido poco habitual antes de ingresar al octágono. Los deportistas atravesaron distintas salas de la Casa Blanca y salieron al balcón presidencial antes de dirigirse al escenario principal de los enfrentamientos.

La jornada comenzó con la salida de Trump desde el Despacho Oval acompañado por el presidente de UFC, Dana White, uno de sus aliados más cercanos en el ámbito deportivo (REUTERS)

Durante la velada, varios peleadores dedicaron mensajes de agradecimiento al mandatario tras sus victorias. Dos de ellos elogiaron la decisión de organizar el espectáculo en la residencia presidencial. Uno de los vencedores, Josh Hokit, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche cuando lanzó una declaración sobre la ex primera dama Michelle Obama frente al público y al propio presidente.

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El acontecimiento reunió a unas 4.000 personas, entre simpatizantes del mandatario y miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Fuera del complejo presidencial, otros asistentes siguieron las peleas a través de pantallas gigantes instaladas en la zona de Ellipse, próxima a la Casa Blanca.

Entre los invitados también estuvieron el vicepresidente JD Vance, quien participó en las negociaciones que derivaron en el acuerdo con Irán, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff. Ambos fueron vistos saludándose durante la celebración. Asimismo, asistieron el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el empresario David Ellison, aliado político de Trump y vinculado a la transmisión exclusiva del evento.

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Otro de los asistentes, el veterano de la Infantería de Marina estadounidense Mark Toone, sostuvo que la velada fue “totalmente emblemática y representativa de la cultura estadounidense”.

La Casa Blanca indicó que UFC asumió la totalidad del costo del evento, estimado en 60 millones de dólares. Trump, aficionado desde hace años a las artes marciales mixtas, había promocionado previamente la actividad. Durante una recepción con peleadores en mayo, expresó: “Este va a ser un evento que realmente les va a gustar”.

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El acontecimiento reunió a unas 4.000 personas, entre simpatizantes del mandatario y miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses (REUTERS)

La celebración también coincidió con un nuevo debate sobre el estado de salud del mandatario. Trump suele compararse con su antecesor demócrata Joe Biden, quien también cumplió 80 años durante su presidencia. En los últimos meses, observadores y medios estadounidenses señalaron distintos episodios relacionados con la condición física del actual presidente, aunque su médico sostiene que se encuentra en excelente estado de salud.

(Con información de AFP)