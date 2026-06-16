Miles de familias en Miami-Dade no llegan a fin de mes y el costo de vida obliga a muchos a irse del condado

Más de 563.947 hogares de Miami-Dade viven al día y ya representan el 56% del total del condado, según un informe de United Way (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 563.947 hogares de Miami-Dade viven al día y ya representan el 56% del total del condado, según un nuevo informe de United Way, que vinculó ese máximo de la última década con un desajuste persistente entre salarios y gastos esenciales.

El reporte atribuyó el deterioro a aumentos de precios en vivienda, cuidado infantil, alimentos y gasolina por encima de los ingresos, en un escenario en el que, además, hay menos recursos disponibles para servicios sociales.

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La organización describió a estos hogares como familias que cubren lo inmediato, pero quedan expuestas ante cualquier gasto imprevisto porque no logran ahorrar.

La presión financiera también se reflejó en la dinámica demográfica. Con estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, Miami-Dade perdió cerca de 10.000 residentes entre julio de 2024 y julio de 2025.

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En paralelo, la Cámara de Comercio de Florida proyectó en su informe de previsiones económicas del año pasado que la población estatal en edad laboral, entre 18 y 64 años, se reduciría entre 2023 y 2025.

United Way identifica a estos hogares con la sigla ALICE, por recursos limitados, ingresos restringidos y empleo. Según la organización, son familias que ganan lo suficiente para sostenerse en el corto plazo, pero no para construir un colchón ante emergencias, financiar estudios universitarios, acceder a una vivienda o planificar la jubilación.

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En muchos casos, añadió, también quedan fuera de la ayuda pública porque superan los umbrales de elegibilidad.

La presidenta de United Way of Florida, Melissa Nelson, explicó que la presión responde a una dinámica concreta: los gastos básicos suben más rápido que los ingresos. Según señaló, esa necesidad creciente coincidió con una menor disponibilidad de fondos para asistencia social.

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En el condado, esa combinación se tradujo en más hogares trabajadores que no alcanzan a cubrir el costo de vida estimado por la organización y en una mayor exposición a shocks de gasto.

El costo mínimo de vida en Miami-Dade y el margen cero para imprevistos

El costo de vida en Miami-Dade sube por vivienda, cuidado infantil, alimentos y gasolina por encima de los salarios, y agrava la presión sobre las familias (Foto: @MiamiBeachNews)

El estudio puso en el centro una pregunta práctica: cuánto cuesta cubrir lo indispensable en Miami-Dade. De acuerdo con los cálculos de United Way, un adulto soltero necesita al menos USD 47.784 al año para afrontar el conjunto de gastos básicos.

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Para un adulto con un hijo, la cifra sube a USD 65.000. Y un hogar de dos adultos con dos hijos menores de cinco años requiere USD 114.480 anuales.

United Way aclaró que sus estimaciones no incluyen ahorro de ningún tipo, ni siquiera para emergencias. El cálculo contempla vivienda, alimentación, cuidado infantil cuando corresponde, transporte, atención médica, impuestos y tecnología básica como teléfono móvil e internet.

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La organización sostuvo que esa definición, deliberadamente acotada, busca medir el umbral de subsistencia, no un estándar de vida holgado.

En ese marco, una variación relativamente pequeña puede desordenar un presupuesto. Un alza en la factura de la electricidad puede recortar la compra de alimentos; una avería del automóvil puede llevar a postergar un procedimiento médico o a estirar el reemplazo de ropa infantil que ya no sirve.

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El informe describió esas decisiones como ajustes forzados dentro de un margen estrecho, donde los gastos esenciales compiten entre sí y cualquier aumento simultáneo reduce la capacidad de respuesta.

La vivienda aparece como el principal factor de presión. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, en 2024 el alquiler mensual justo para un apartamento de dos habitaciones en el área metropolitana de Miami fue de USD 2.324, frente a USD 1.454 en 2019.

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Ese salto, de acuerdo con el informe, redujo la capacidad de maniobra de hogares que antes podían absorber aumentos moderados en otros rubros.

En paralelo, el ingreso familiar medio en el área metropolitana de Miami creció 34% en el mismo período, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. United Way añadió que, en los tres años previos a 2024, la inflación general rondó casi 5% anual, pero los bienes y servicios esenciales aumentaron 5,6 % anual. Para Florida, la organización estimó un avance de 7,3 % anual entre 2021 y 2024 en el costo de la canasta esencial de bienes y servicios, por encima del promedio nacional para esos consumos.

La presidenta y directora ejecutiva de United Way Miami, Symeria Hudson, describió la situación como un efecto acumulativo más que como el impacto de un único rubro. “Para la mayoría de los hogares ALICE, el problema no radica en un solo gasto”, afirmó. “Se trata del efecto de múltiples gastos esenciales que aumentan simultáneamente”.

El reporte también midió la fragilidad dentro del mercado laboral. En Florida, unos 3,4 millones de personas se desempeñan en las 20 ocupaciones más comunes del estado y, de ellas, 1,2 millones no ganan lo suficiente para vivir, según United Way. En seis de esas ocupaciones, más de la mitad de los empleados cobra por debajo del salario mínimo vital estimado por la organización.

En Florida, 1,2 millones de trabajadores de las ocupaciones más comunes no ganan lo suficiente para cubrir el costo de vida, según United Way (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista incluye cajeros, conserjes, trabajadores de la construcción, cocineros, reponedores y personal de limpieza. El informe planteó que esa brecha entre ingresos y costo de vida afecta tanto a hogares con empleo formal como a familias con más de un trabajo, porque los aumentos se concentran en rubros inevitables: alquiler, alimentación, transporte, salud y cuidado infantil.

En Miami-Dade, la organización afirmó que la vulnerabilidad se concentra en algunos grupos. Según United Way, el 84% de los hogares monoparentales encabezados por madres está por debajo del umbral ALICE, más del doble que en los hogares con padres casados. Entre los hogares encabezados por personas menores de 25 años, señaló que más de ocho de cada 10 viven al día, una proporción que el informe vinculó con ingresos iniciales más bajos y costos fijos altos.

A ese cuadro se suma el impacto emocional del encarecimiento. De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 81% de los residentes del área metropolitana de Miami dijo sentirse estresado por el aumento de precios, una de las tasas más altas entre las grandes áreas metropolitanas del país, por delante de Los Ángeles y Nueva York.

Ned Murray, director asociado del Centro Metropolitano de FIU, dijo al medio Miami Herald que la salida de residentes afecta sobre todo a la población en edad de trabajar. “Se está perdiendo a esa población productiva en edad laboral”, señaló. “Los salarios y la asequibilidad simplemente no son suficientes para ellos, así que se mudan”.