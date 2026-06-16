Los Knicks celebrarán el campeonato de la NBA con un desfile en Nueva York: rutas, horarios y advertencias

Los Knicks ganaron las Finales de la NBA por 4-1 ante los San Antonio Spurs y sumaron el tercer título de su historia, el primero desde 1973 (REUTERS/Dustin Safranek-Imagn Images).

Los New York Knicks celebrarán el jueves 18 de junio de 2026 su título de la NBA con un desfile de cintas de papel por el Cañón de los Héroes, en Manhattan, el primero de este tipo en la historia de la franquicia. La ceremonia terminará en el Ayuntamiento con una ceremonia de entrega de las Llaves de la Ciudad, informó CBS News.

La celebración será el 211° desfile oficial de cintas de papel en Nueva York. La ciudad también distribuirá 2.500 libras de papel triturado en edificios de oficinas para que sea arrojado desde las ventanas a lo largo del recorrido, precisó Gothamist.

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El campeonato rompió una espera de 53 años y dio lugar al primer desfile de cintas de papel de los Knicks

Los Knicks aseguraron el campeonato al vencer 4-1 a los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA. Fue el tercer título de la franquicia y el primero desde 1973, de acuerdo con CBS News.

La serie terminó en cinco partidos y consagró a Jalen Brunson como jugador más valioso (MVP), después de anotar 45 de los 94 puntos de Nueva York en el quinto juego decisivo. El equipo llegó a las Finales con una racha de 11 victorias consecutivas y la extendió a 13 al ganar los dos primeros partidos como visitante por 105-95 y 105-104.

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La tradición neoyorquina comenzó en 1886 con la inauguración de la Estatua de la Libertad. Aunque los Knicks ya habían sido campeones en 1970 y 1973, nunca habían recibido un desfile de cintas de papel, según CBS News y NBC New York. El medio Gothamist indicó que el entonces alcalde John Lindsay abandonó esa tradición en su segundo mandato y la sustituyó por recepciones más informales.

El campeonato de los Knicks puso fin a una espera de 53 años y dio lugar al primer desfile de cintas de papel en la historia de la franquicia (REUTERS/Dustin Safranek-Imagn Images).

Cúando y dónde es el desfile de los Knicks

El desfile se desarrollará en el Bajo Manhattan, desde Battery Park hasta City Hall. La caravana comenzará a las 10:00 cerca de Bowling Green y avanzará por Broadway. El acceso será gratuito, no requerirá entrada y es para todas las edades.

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El sitio oficial de la ciudad precisó que los mejores lugares de observación se ocupan temprano y recomendó llegar al menos 2 horas antes, ya que, una vez iniciado el recorrido, será más difícil cruzar las calles.

Diversas calles en el distrito financiero y en el Bajo Manhattan permanecerán bloqueadas. Los detalles sobre estas restricciones se comunicarán más cerca del día del desfile. Las autoridades municipales informaron que no se habilitarán baños exclusivos para el evento.

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El mapa ilustra la ruta del desfile de los New York Knicks a través del Cañón de los Héroes que recorre Broadway desde Battery Park hasta el Ayuntamiento (Alcaldía de Nueva York).

Cómo llegar al desfile en el Cañón de los Héroes

El transporte público será la principal vía de acceso. Tal como consignó CBS News, las opciones incluyen:

Las líneas 4 y 5 hasta la estación Bowling Green , en el inicio sur de la ruta del desfile.

La línea 1 hasta Rector Street o Cortlandt Street , para acceder a la parte intermedia del recorrido por Broadway .

Las líneas 2 y 3 hasta la estación Park Place , cerca de la ceremonia en el Ayuntamiento .

Las líneas R y W hasta Whitehall Street o Cortlandt Street , como puntos de entrada alternativos.

Las líneas A, C y E hasta Fulton Street, para acceder al centro de la ruta.

Gothamist añadió que las líneas R, W y 1 también tienen parada en South Ferry, a poca distancia del inicio del recorrido. Además, el ferry de Staten Island servirá como alternativa de acceso.

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Para la salida, el servicio del ferry funcionará cada 15 minutos entre las 13:00 y las 16:00 del jueves, el doble de la frecuencia habitual de una tarde laborable.

El transporte público será la principal vía para llegar al desfile de los Knicks, con accesos por las líneas 1, 2, 3, 4, 5, A, C, E, R y W, además del ferry de Staten Island (REUTERS/Jeenah Moon).

Restricciones y medidas de seguridad

La policía y las autoridades municipales divulgarán más detalles de seguridad en los días previos. Con base en los operativos aplicados durante reuniones públicas por las Finales de la NBA y en otros desfiles, CBS News señaló que probablemente estarán restringidos los bolsos grandes, las mochilas, el alcohol del exterior, los paraguas, las sillas plegables y otros objetos voluminosos.

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El alcalde Mamdani, citado por NBC New York dijo que la ciudad tomará “todas las precauciones necesarias” para que sea “un momento seguro y alegre para los neoyorquinos”. En ese mismo medio, pidió a los aficionados “celebrar con responsabilidad”.

El pronóstico del clima: las lluvias podrían suspender la celebración

El tiempo podría alterar el operativo. De acuerdo con CBS News, el jueves será una jornada de alerta meteorológica por la posibilidad de tormentas graves, vientos dañinos e inundaciones localizadas, con una probabilidad de lluvia de alrededor de 30% a la hora del desfile y temperaturas en el rango medio de los 80 °F (29 °C).

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Si la lluvia se intensifica, la hora o la fecha del desfile podrían modificarse. Las actualizaciones se publicarán en el sitio nyc.gov/knicks y en las redes sociales oficiales de la ciudad.

El desfile de los Knicks será gratuito y de acceso libre, pero la ciudad recomendó llegar al menos dos horas antes por los cortes de calles en el Bajo Manhattan (REUTERS/Geoff Burke-Imagn Images).

Qué sucederá con las clases durante el desfile

El alcalde Mamdani explicó en una entrevista en NY1 que no era posible suspender las clases para que los estudiantes de Nueva York participaran en el desfile, dado que coincidía con la fecha de los exámenes Regents.

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No obstante, el Museo Infantil de Manhattan informó que llevará a cabo un desfile de los Knicks con confeti, dirigido a niños, el miércoles 17 de junio a las 16:00, sobre la calle 83, entre Broadway y la avenida Amsterdam.