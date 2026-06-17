Estados Unidos

Qué pasará con las clases y los exámenes el jueves durante el desfile de los Knicks en Nueva York

Las celebraciones en Manhattan obligarán a planificar traslados y accesos durante la mañana, sobre todo cerca de Broadway por los cortes y desvíos

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Las escuelas de Nueva York no cerrarán el jueves pese al desfile de los Knicks en Manhattan (REUTERS/Christian Monterrosa)
Las escuelas de Nueva York no cerrarán el jueves pese al desfile de los Knicks en Manhattan (REUTERS/Christian Monterrosa)

El alcalde Zohran Mamdani confirmó que las escuelas de Nueva York no cerrarán el jueves y que los exámenes Regents previstos para ese día se tomarán sin cambios, pese al desfile con lluvia de confeti organizado para esa misma jornada desde las 10 a. m., por el Canyon of Heroes de Broadway, para celebrar el primer título de los Knicks de Nueva York en 53 años.

La decisión respondió a una pregunta concreta que se multiplicó entre familias y estudiantes de escuelas públicas: si la ciudad modificaría el calendario académico ante un evento que, por convocatoria y cortes de tránsito, suele alterar la rutina de una parte de Manhattan.

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El foco de la inquietud fue la coincidencia horaria: los Regents de ciencias están programados para la mañana del jueves y el desfile empezará a las 10 a. m., según el texto.

Según el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, no se anunciaron cambios en fechas ni horarios de los exámenes Regents, por lo que el sistema escolar mantendrá el funcionamiento previsto para el jueves. Esa confirmación oficial cerró la principal incertidumbre: aun con celebraciones en la calle, las evaluaciones estatales seguirán su calendario.

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Mamdani zanjó el tema el lunes en una entrevista con NY1. Mamdani dijo a NY1: “Esto es algo que no puedo revocar”. La frase, tal como quedó registrada por el canal, apuntó a remarcar que el gobierno municipal no tiene margen para modificar una instancia de evaluación que depende del Estado de Nueva York.

La coincidencia horaria que abrió el debate

Vista desde abajo de un estudiante de espaldas subiendo escaleras de piedra hacia la entrada de la Escuela Richard R. Green con globos y una farola amarilla
La coincidencia entre el desfile de los Knicks y los exámenes Regents abrió dudas entre familias y estudiantes de escuelas públicas (AP)

La superposición entre un desfile multitudinario y un examen estandarizado fue el detonante de la discusión. El recorrido por el Canyon of Heroes, la franja de Broadway utilizada para homenajes oficiales, concentra en pocas horas una afluencia de público, con vallas, desvíos y presencia de personal de seguridad, lo que suele afectar el tránsito peatonal y vehicular en las inmediaciones.

En paralelo, los Regents de ciencias figuran en el calendario estatal para esa misma mañana. Algunas familias plantearon si habría medidas excepcionales: cierres escolares, cambios de horario, reprogramaciones o al menos algún criterio especial para escuelas ubicadas cerca del recorrido.

El interrogante se amplificó por la idea de que, para una parte del alumnado, asistir al desfile tendría un valor simbólico por tratarse de un título para la franquicia.

El desfile de los Knicks y la dimensión de la celebración

Los Knicks de Nueva York celebrarán su primer título en 53 años con un desfile con lluvia de confeti en el centro de la ciudad (Foto AP/Ross D. Franklin)
Los Knicks de Nueva York celebrarán su primer título en 53 años con un desfile con lluvia de confeti en el centro de la ciudad (Foto AP/Ross D. Franklin)

La ciudad se alistó para el festejo luego de la consagración de los Knicks de Nueva York. De acuerdo con el texto, el equipo se proclamó campeón de la NBA tras vencer a los San Antonio Spurs en el quinto partido de la serie, disputado el sábado por la noche.

El mismo material indicó que el equipo, liderado por el capitán Jalen Brunson, remontó una desventaja de dos dígitos en la victoria decisiva, un cierre que derivó en celebraciones desde el Madison Square Garden y se extendió a calles, parques, bares y azoteas de los cinco distritos.

Ese clima de euforia anticipó un jueves de convocatoria en el centro de la ciudad.

El desfile, siempre según el texto, incluirá lluvia de confeti y podría convertirse en una de las concentraciones más numerosas que haya visto la ciudad en este tipo de celebraciones deportivas.

Ese pronóstico, sumado a la hora de inicio, 10 a. m., reforzó la preocupación por la convivencia entre obligaciones escolares y la logística urbana.

Qué implica que no haya cambios en las escuelas

El jueves combinará celebraciones y rutina escolar: las escuelas permanecerán abiertas, los Regents de ciencias se tomarán esa misma mañana y el desfile comenzará a las 10 a. m. sobre Broadway.

Para muchas familias, el desafío será de organización: tiempos de traslado, circulación en zonas con cortes, y compatibilidad entre el horario de examen y la posibilidad de acercarse al recorrido una vez terminada la evaluación.

En términos institucionales, el mensaje de Mamdani en NY1 buscó fijar un límite de competencia. El desfile puede ser un evento organizado y acompañado por la ciudad, pero el calendario de un examen estatal se rige por reglas ajenas a la órbita del alcalde.

Su frase, “Esto es algo que no puedo revocar”, funcionó como una respuesta política y administrativa a la vez. No solo expresó una decisión: también explicitó por qué no habría excepciones.

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