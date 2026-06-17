Créditos y exenciones de impuestos a la propiedad en Nueva York: qué es el programa STAR y quiénes aplican

El programa STAR solo cubre la vivienda principal del propietario y exige residencia permanente, titularidad del inmueble y requisitos de edad e ingresos (INFOBAE/Opy Morales).

La gobernadora Kathy Hochul anunció que casi tres millones de neoyorquinos recibirán más de USD 2.000 millones en alivio fiscal este verano y otoño a través del programa School Tax Relief, conocido como STAR, una asistencia para propietarios de vivienda que reduce o compensa los impuestos locales destinados a financiar escuelas públicas, según la oficina de la gobernadora de Nueva York.

La ayuda llega de dos formas: algunos beneficiarios reciben una exención que reduce por adelantado su factura de impuestos sobre la propiedad, mientras que muchos otros obtendrán un crédito fiscal mediante un depósito o cheque que se enviará por correo.

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La mayoría de los propietarios con derecho al crédito STAR básico recibirá entre USD 350 y USD 600. En el caso de los adultos mayores que califican para el programa Enhanced STAR, el monto habitual será de entre USD 700 y USD 1.500.

El programa STAR solo cubre viviendas principales y tiene límites de ingresos

El programa STAR se aplica únicamente a la residencia principal del propietario, desde condominios hasta apartamentos cooperativos, casas prefabricadas y casas de campo. La elegibilidad exige ser dueño de la vivienda, vivir allí de forma permanente y cumplir condiciones de edad e ingresos.

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El estado excluye propiedades corporativas, sociedades y compañías de responsabilidad limitada, excepto cuando se trata de una vivienda agrícola. A su vez, las parejas casadas solo pueden solicitar un beneficio STAR, sin importar cuántas propiedades tengan en el estado, salvo que estén legalmente separadas.

Los propietarios con ingresos anuales inferiores a USD 500.000 pueden acceder al crédito STAR básico. Quienes conservan la exención anterior tienen un tope menor, de USD 250.000. Por su parte, las personas de 65 años o más con ingresos anuales inferiores a USD 110.750 pueden calificar para el Enhanced STAR.

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Una vez que el propietario se inscribe en línea, el estado revisa su elegibilidad cada año y puede renovarla sin que deba hacer otro trámite. Para calcular si corresponde el beneficio, el estado usa los ingresos de dos años antes: los beneficios de 2026, por ejemplo, se basan en las declaraciones impositivas de 2024.

La exención fiscal STAR ya no está disponible para nuevos propietarios desde 2015. Quienes compraron su casa desde entonces solo pueden cobrar el beneficio mediante cheque o depósito directo. Los propietarios que ya tenían la exención anterior pueden cambiar al pago directo desde el portal en línea, pero no pueden volver después al sistema anterior.

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Los nuevos propietarios, o quienes optan por el crédito fiscal, deben registrarse lo antes posible dentro de los tres años posteriores a la fecha límite de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta del año para el que solicitan el crédito.

La gobernadora Kathy Hochul anunció un alivio fiscal de más de USD 2.000 millones para casi tres millones de neoyorquinos (Reuters).

El pago se distribuye según el calendario local

El estado distribuye los pagos de STAR según las fechas límite de los impuestos escolares en cada distrito. Los propietarios de ciudades con vencimientos a fines de junio y en julio, como Nueva York, Buffalo, Rochester y Syracuse, son los primeros en recibir el dinero, mientras que el resto del estado lo recibe de forma escalonada hasta fines de 2026.

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Para recibir una transferencia a una cuenta corriente o de ahorros personal en lugar de un cheque en papel, el propietario debe inscribirse en línea al menos 15 días hábiles antes del vencimiento de sus impuestos escolares.

Incluso si el crédito STAR llega tarde, los residentes deben pagar sus impuestos escolares locales antes de la fecha límite correspondiente o quedarán expuestos a intereses.

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La normativa establece que el pago de intereses por demora en los créditos solo aplica para quienes se inscribieron antes del 1 de julio del año correspondiente. No obstante, la posibilidad de recibir estos intereses también depende de la fecha en que el distrito escolar entregó el padrón fiscal al Departamento de Impuestos.

Los beneficiarios pueden seguir la entrega de su cheque o inscribirse en el depósito directo en ny.gov/STAR. El estado también ofrecerá durante el verano seminarios sobre el programa STAR para responder preguntas y ayudar con la inscripción.

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