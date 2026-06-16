Estados Unidos

JD Vance defendió el acuerdo con Irán y aseguró que incluye a Israel y al Líbano: “Es un pacto de paz regional”

El vicepresidente estadounidense sostuvo que el entendimiento alcanzado tras meses de guerra busca cerrar todos los frentes abiertos del conflicto y sentar las bases para una negociación más amplia en Medio Oriente

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JD Vance defendió el acuerdo con Irán y aseguró que incluye a Israel y al Líbano: “Es un pacto de paz regional” (EFE/Archivo)
JD Vance defendió el acuerdo con Irán y aseguró que incluye a Israel y al Líbano: “Es un pacto de paz regional” (EFE/Archivo)

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, aseguró este martes que el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada a fines de febrero no se limita a la relación bilateral, sino que abarca también la situación de Israel y el Líbano. En una entrevista con la periodista Megyn Kelly, Vance rechazó las críticas que surgieron tras conocerse los primeros detalles del memorando de entendimiento y sostuvo que el pacto abre la posibilidad de una transformación regional.

“Es un acuerdo de paz regional. Incluirá a los países del Golfo, a Israel y al Líbano”, afirmó Vance durante la conversación. El funcionario insistió en que el documento establece obligaciones concretas para Irán y negó que represente una transferencia automática de recursos hacia la República Islámica.

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Uno de los principales cuestionamientos al acuerdo gira en torno a la posibilidad de que Irán reciba alivio económico después de años de sanciones internacionales. Vance respondió que cualquier flexibilización dependerá del cumplimiento de compromisos específicos por parte de Teherán.

“Si Irán financia a Hezbollah, no permitiremos que una gran cantidad de activos descongelados lleguen a manos iraníes”, aseguró.

Según explicó, la lógica del acuerdo consiste en ofrecer incentivos económicos únicamente si el régimen iraní modifica determinadas conductas que Washington considera desestabilizadoras. Entre ellas mencionó el respaldo a organizaciones armadas de la región y cualquier intento de reconstruir capacidades vinculadas a un programa nuclear militar.

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El vicepresidente estadounidense sostuvo que el entendimiento alcanzado tras meses de guerra busca cerrar todos los frentes abiertos del conflicto y sentar las bases para una negociación más amplia en Medio Oriente (REUTERS/Archivo)
El vicepresidente estadounidense sostuvo que el entendimiento alcanzado tras meses de guerra busca cerrar todos los frentes abiertos del conflicto y sentar las bases para una negociación más amplia en Medio Oriente (REUTERS/Archivo)

Para ilustrar el mecanismo, citó la posibilidad de futuras inversiones de países árabes en territorio iraní.

¿Acaso los emiratíes van a invertir en Irán, o Estados Unidos va a permitir que los emiratíes inviertan en Irán? ¿A menos que los iraníes cambien su comportamiento? No”, señaló.

Durante la entrevista, Vance sostuvo que la estructura del acuerdo busca impedir que Irán vuelva a desarrollar un arma nuclear. Según su versión, las instalaciones utilizadas para enriquecer uranio y otras capacidades asociadas al programa atómico fueron severamente dañadas durante el conflicto.

“Nuestro plan bajo este acuerdo es que los iraníes reciban beneficios siempre y cuando desmantelen ese programa de armas nucleares”, afirmó.

También adelantó que las futuras negociaciones incluirán mecanismos de verificación internacional. “La inspección y la verificación estarán sobre la mesa”, dijo al referirse a los controles previstos para supervisar el cumplimiento de los compromisos.

Vance remarcó que no basa sus expectativas en promesas iraníes, sino en un esquema de incentivos y sanciones. “No les creo. No confío en lo que dice nadie. Confío en lo que hacen”, afirmó. “A medida que hagan más, recibirán más; si hacen menos, recibirán menos”.

Diferencias con el acuerdo nuclear de Obama

Otro de los puntos abordados fue la comparación con el acuerdo nuclear alcanzado durante la presidencia de Barack Obama.

Vance argumentó que la iniciativa actual cuenta con un respaldo regional que, según él, no existió entonces.

En esta imagen satelital proporcionada por Vantor se muestra el complejo nuclear de Natanz en Irán el 7 de marzo de 2026, sin ningún nuevo daño apreciable en la instalación o en los túneles (AP/Archivo)
En esta imagen satelital proporcionada por Vantor se muestra el complejo nuclear de Natanz en Irán el 7 de marzo de 2026, sin ningún nuevo daño apreciable en la instalación o en los túneles (AP/Archivo)

“Los países árabes del Golfo odiaban aquel acuerdo”, sostuvo.

En contraste, aseguró que los aliados de Washington en la región consideran el nuevo entendimiento como una oportunidad para modificar la dinámica de seguridad de Medio Oriente.

El vicepresidente también rechazó las comparaciones con el Plan Marshall formuladas por algunos críticos.

Esto no se financia con dinero de los contribuyentes estadounidenses”, afirmó. Agregó que los beneficios económicos contemplados en el memorando dependerán de cambios concretos por parte de Irán.

Vance definió el documento como un punto de inflexión en una relación marcada por casi cinco décadas de enfrentamientos entre Washington y Teherán.

“Tenemos una oportunidad real aquí”, señaló. Sin embargo, insistió en que el resultado final dependerá de la respuesta iraní durante los próximos meses.

Según explicó, el escenario que busca la Casa Blanca incluye el fin de la guerra, la reapertura estable del estrecho de Ormuz, la limitación permanente del programa nuclear iraní y una reducción de las tensiones que involucran a Israel, el Líbano y otros actores regionales.

“Si cumplen con el acuerdo, será mucho mejor para Estados Unidos y también para Irán”, sostuvo. “Y si no cumplen, no obtendrán nada”.

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