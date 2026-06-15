Nadella dijo lo que nadie en Silicon Valley se atreve a decir: la IA puede vaciar las empresas igual que la globalización vació las fábricas

Satya Nadella, CEO de Microsoft, advirtió sobre el riesgo de perder el conocimiento propio al depender de modelos de IA externos, aun cuando la alianza con OpenAI sigue activa y estratégica para la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una comparación que la industria de la inteligencia artificial había mantenido lejos del discurso público. Satya Nadella la pronunció este domingo en una publicación en X que superó las mil respuestas en pocas horas. La metáfora es la deslocalización manufacturera: lo que la primera ola de globalización le hizo a las economías industriales, vaciarlas de empleos fabriles y de décadas de ventaja competitiva acumulada con “consecuencias que todavía se sienten”, puede hacérselo la inteligencia artificial al conocimiento de las empresas.

La mecánica que describe es concreta. Si una organización entrega sus flujos de trabajo, su conocimiento de dominio y el juicio acumulado de sus equipos a modelos de IA de terceros, esos modelos lo absorben. Lo que era una ventaja propia se convierte en una capacidad genérica disponible para todos. No hay despidos ni cierre de planta. El vaciamiento ocurre en silencio, en cada ciclo de uso, en cada operación que el modelo registra y aprovecha. Donde antes había saber exclusivo, después hay un recurso estándar.

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“Podés tercerizar una tarea, o incluso un trabajo. Pero nunca podés tercerizar el aprendizaje.”

El activo que no figura en ningún balance

La advertencia no está dirigida a los empleados sino a los directivos. Lo que Nadella identifica como en riesgo no es el puesto de trabajo de una persona: es la propiedad intelectual colectiva de la organización, sus procesos, su saber hacer, el juicio que un equipo tarda años en construir.

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Para nombrarlo introduce un término que no existía en el vocabulario de gestión empresarial: token capital, la capa de capacidad agéntica que una firma construye y posee cuando conecta sus flujos de trabajo reales con los modelos de IA que usa. No es software ni base de datos. Es un sistema que aprende con cada uso, que mejora con cada ciclo. “Lo pienso como una máquina que escala una colina”, escribió Nadella. “Y a diferencia de la mayoría de los activos, se compone.” Cada proceso mejorado genera mejor señal de entrenamiento, que acelera la acumulación de conocimiento tácito propio de la firma.

El argumento es que ese ciclo de aprendizaje, y no los datos ni el talento aislados, es la nueva propiedad intelectual de la empresa. Quien lo construya primero tendrá una ventaja difícil de replicar sin importar qué nuevo modelo llegue al mercado. Y quien lo ceda, no lo recupera.

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La misma lógica del vaciamiento industrial

La externalización de procesos hacia modelos de inteligencia artificial puede generar un vaciamiento invisible del saber hacer empresarial, replicando el impacto de la deslocalización industrial en décadas pasadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los indicadores macroeconómicos de las economías industrializadas se veían bien durante los años de mayor deslocalización manufacturera. Las empresas que externalizaban la producción mostraban márgenes más limpios. El sistema funcionaba sobre el papel.

Lo que no aparecía en las planillas era el costo estructural: las economías perdieron el saber hacer técnico, las redes de proveedores, la memoria acumulada de décadas. El vaciamiento fue progresivo pero se volvió visible años después, cuando ya era difícil de revertir. Nadella aplica la misma lógica al conocimiento corporativo. Las métricas trimestrales pueden verse bien mientras la empresa cede su capital intelectual a modelos externos. El problema llega cuando ese conocimiento ya no es exclusivo.

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Lo notable es quién hace el diagnóstico. Nadella es el CEO de Microsoft, la empresa que más infraestructura de inteligencia artificial vende como servicio a escala global. Azure hospeda modelos de terceros. Microsoft 365 Copilot automatiza flujos de trabajo de organizaciones en todo el mundo. La alianza con OpenAI, renegociada en abril, sigue activa. Nadella describe el riesgo de ceder el conocimiento corporativo a modelos externos y propone construir una capa de aprendizaje propia: el token capital de cada firma. La infraestructura para construirlo también la vende Microsoft.

Una frontera sin ecosistema no es estable

Cuando el conocimiento y los procesos productivos cruzan la frontera digital sin un ecosistema propio, las empresas y economías corren el riesgo de perder capacidades irrecuperables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay un argumento más en el post que no pertenece al orden de los negocios sino al de la economía política. “No hay permiso social para un futuro de IA que vacíe industrias enteras”. Si todo el valor termina concentrado en unos pocos modelos que absorben el conocimiento de todos, el sistema político no lo tolerará. La primera línea del post lo resumía con claridad: “Una frontera sin ecosistema no es estable”.

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La comparación no es retórica. Lo que ocurrió con la manufactura en la primera globalización no fue solo un problema económico: fue un problema de redistribución de poder que tardó décadas en hacerse visible y aún no tiene solución clara. Nadella aplica ese diagnóstico a la cognición corporativa. Y lo hace el ejecutivo que más tiene para ganar si las organizaciones deciden construir esa capa propia, sobre su nube, con sus herramientas.

Que tenga razón en el diagnóstico no cancela quién vende el remedio.