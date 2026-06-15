Estados Unidos

El secretario de Defensa de EE. UU. anuncia ofensiva militar en América Latina tras la eliminación del líder del Tren de Aragua

Pete Hegseth confirmó que el país norteamericano replicará operativos como el que terminó con la muerte de Niño Guerrero en Venezuela, en el marco de una nueva coalición regional contra bandas criminales

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Pete Hegseth anunció una ofensiva militar regional en América Latina tras la eliminación de Héctor “Niño Guerrero” Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Pete Hegseth anunció una ofensiva militar regional en América Latina tras la eliminación de Héctor “Niño Guerrero” Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, hizo público el inicio de una ofensiva militar regional en América Latina tras la eliminación de Héctor “Niño Guerrero” Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua, durante una operación conjunta en Venezuela.

El anuncio incluyó la adopción de la Coalición Hemisférica Anticárteles de América (A3C), presentada por Washington como un viraje estratégico contra el crimen organizado.

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Estados Unidos justificó el despliegue como respuesta a la amenaza que, según la administración Trump, representan los cárteles y pandillas transnacionales para la seguridad nacional.

La muerte de “Niño Guerrero” marcó un punto de inflexión, y la Casa Blanca sostuvo que la nueva política implicó tratar a estas organizaciones como equivalentes a grupos terroristas, con un alcance que se extendió a América Central y América del Sur.

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La operación en Venezuela y el papel del Comando Sur

La muerte de “Niño Guerrero” ocurrió después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y de la formación de un gobierno interino presidido por Delcy Rodríguez.

3oct25 INFOBE tren de Aragua
La eliminación de “Niño Guerrero” anticipó posibles operaciones militares de Estados Unidos en Ecuador y Guatemala dentro del alcance regional de la A3C

Según Miami Herald, ese cambio político habilitó la cooperación entre Caracas y Washington y permitió la operación militar estadounidense en territorio venezolano.

Hegseth declaró a Miami Herald que la intervención fue solicitada por las autoridades venezolanas debido a la presencia de una organización criminal catalogada como terrorista. El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), dirigido por el general Francis L. Donovan, coordinó el operativo.

Medios internacionales como The New York Times y BBC News vincularon esta acción con campañas militares anteriores contra grupos como Al-Qaeda e ISIS.

El gobierno estadounidense remarcó que la cooperación con Venezuela, tras la remoción de Maduro, abrió la puerta a una ofensiva regional y a la consolidación de nuevas aliananzas hemisféricas, según informó Miami Herald.

Cambio doctrinal: del crimen organizado a la amenaza terrorista

La administración Trump impulsó una doctrina que equiparó a los cárteles latinoamericanos con organizaciones terroristas, por encima del enfoque centrado en el crimen organizado.

La administración Trump justificó la nueva política al considerar a los cárteles latinoamericanos como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos
La administración Trump justificó la nueva política al considerar a los cárteles latinoamericanos como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos

La estrategia, enmarcada en la Coalición Hemisférica Anticárteles de América (A3C), coordinó recursos militares estadounidenses e inteligencia local para desmantelar redes criminales en la región.

Según Miami Herald y Al Jazeera, Hegseth argumentó que estos grupos constituyeron un peligro equivalente al de redes yihadistas.

Enunció el lema “retomar el control de nuestro hemisferio” y lo vinculó a la nueva “Donroe Doctrine”, inspirada en la Doctrina Monroe y asociada al presidente Donald Trump.

El general Donovan fue presentado como pieza central del diseño operativo de la A3C, con un esquema de cooperación multilateral orientado a desarticular estructuras criminales en América Central y América del Sur y a consolidar la coordinación con gobiernos aliados.

Proyecciones de la ofensiva y posibles operaciones en la región

La eliminación de “Niño Guerrero”, según declaraciones recogidas por Miami Herald, anticipó nuevas operaciones militares estadounidenses en países como Ecuador y Guatemala.

Hegseth advirtió que la ciudadanía estadounidense “debería esperar” la repetición de estas acciones mientras persistiera la amenaza de cárteles transnacionales.

La operación militar en Venezuela fue coordinada por el Comando Sur de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro y la formación de un gobierno interino presidido por Delcy Rodríguez (DONALD TRUMP VIA TRUTH SOCIAL/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. BLURRING AND OVERLAY FROM SOURCE. Verification: Location and date not verified No older version of the footage was post online before June 12, 2026)
La operación militar en Venezuela fue coordinada por el Comando Sur de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro y la formación de un gobierno interino presidido por Delcy Rodríguez (DONALD TRUMP VIA TRUTH SOCIAL/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. BLURRING AND OVERLAY FROM SOURCE. Verification: Location and date not verified No older version of the footage was post online before June 12, 2026)

Fuentes de la administración Trump confirmaron a Al Jazeera que la coalición regional permitiría desmantelar redes delictivas en América Central y América del Sur, con apoyo de países aliados. Donovan y el Comando Sur avanzaron en la gestión de alianzas bilaterales para ampliar el radio de acción de la A3C.

Impactos para la comunidad hispana y alertas para familias en América Latina

Familias con vínculos en América Latina podrían enfrentar cambios inmediatos asociados a la ofensiva militar, según advirtió Miami Herald.

Entre los efectos mencionados figuraron posibles restricciones de viajes, mayor control sobre remesas y variaciones en los niveles de seguridad local.

BBC News señaló que la cooperación bilateral en materia de seguridad podría intensificarse en ciudades de Estados Unidos con alta presencia hispana.

Organizaciones de migrantes y consulados emitieron alertas preventivas y pidieron a los ciudadanos evaluar riesgos y mantenerse informados, de acuerdo con Miami Herald.

El relanzamiento de la estrategia estadounidense en la región se basó en la cooperación con países aliados y en el objetivo de neutralizar el crimen organizado, con recursos y alianzas similares a los utilizados en operaciones internacionales previas.

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