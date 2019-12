No caben dudas de que Fairy Tail será una de los títulos fuertes basados en anime para 2020, junto a los esperados Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers y One Piece: Pirate Warriors 4. Esto se nota en el desarrollo del juego, en el cual el propio creador de la saga, Hiro Mashima, tiene una labor como supervisor del mismo para que todos lo aparezca en él sea original y fiel a la serie.