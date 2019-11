Una de las principales quejas que tuvo la Xbox One fue su falta de juegos exclusivos. A pesar de tener sagas populares como Gears o Forza, estos títulos no llegaron a hacerle frente a la oferta de exclusividades de la competencia, que tuvo grandes exponentes en la Playstation 4 y todavía tiene uno de sus juegos más esperados en la agenda 2020 con The Last of Us Part II.