El segundo juego gratuito de Xbox 360 –y el último de esta lista-, pertenece a la saga Castlevania. Se trata de Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD, la entrega lanzada originalmente en 2013 para la Nintendo 3DS, consolas hogareñas y PC. A diferencia de los Lords of Shadow, este Castlevania tiene gráficos 3D, pero mantiene la clásica jugabilidad sidescroller de la mayoría de las entregas de la franquicia. El título ofrece la posibilidad de utilizar a tres personajes distintos que tienen la misión de derrotar a Drácula en tres períodos de tiempo diferentes. Mirror of Fate sirve como un puente entre Castlevania: Lords of Shadow y su secuela, pero recibió críticas mixtas al momento de su lanzamiento. Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD se encontrará de manera gratuita del 16 al 31 de diciembre tanto en Xbox 360 como en Xbox One, gracias a su retrocompatibilidad.