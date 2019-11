Aunque evidentes, l os problemas que tiene el título de Respawn Entertainment no opacan el brillo que es capaz de generar: tiene algo para decir, en el contexto de una jugabilidad que ejecuta a la perfección ideas tomadas de los grandes exponentes del videojuego , con la capacidad de entretener de principio a fin. Más importante aún: se siente como una pieza genuina dentro del vasto universo de Star Wars incluyendo cómics, series y películas. De hecho, con The Mandalorian (primera serie live action de la franquicia) y el inminente estreno de Star Wars: El Ascenso de Skywalker, la franquicia de Disney está atravesando uno de sus mejores momentos, y Star Wars Jedi Fallen Order afirma este concepto. Porque no sólo enriquece la mitología de la saga, sino que también es una aventura divertida, espectacular y muy generosa, que no deberían dejar pasar.